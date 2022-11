Jak se válka na Ukrajině může změnit ve válku v Rusku

2. 11. 2022

Zatímco je jeho porážka na Ukrajině stále pravděpodobnější a přitom si zachovává schopnost bránit se palácovému převratu, Vladimir Putin téměř jistě přivede válku, kterou zahájil v zahraničí, zpět do Ruska a nasměruje ji proti ruskému lidu, aby zachránil svou vlastní pozici, tvrdí Sergej Jerofejev. Zatímco je jeho porážka na Ukrajině stále pravděpodobnější a přitom si zachovává schopnost bránit se palácovému převratu, Vladimir Putin téměř jistě přivede válku, kterou zahájil v zahraničí, zpět do Ruska a nasměruje ji proti ruskému lidu, aby zachránil svou vlastní pozici,

Putin nakonec přesune svou pozornost z Ukrajinců a místo toho se zaměří na svého úhlavního nepřítele, Rusy – nebo přesněji na všechny, kteří jsou z jakéhokoli důvodu proti němu.

Tato válka už probíhá. Otázkou je pouze její míra. Nyní je ale vysoká pravděpodobnost, že se Putin chystá vyslat armádu a další siloviky proti ruským městům, vzhledem k tomu, že nemůže přestat bojovat, i když na jednom místě prohraje.

Putin by nepochybně označil toto úsilí za "protiteroristickou operaci" a obvinil Ukrajince a Západ z toho, co se děje; ale bude to masivnější akce, než jaké Rusko dosud vidělo, a pravděpodobně se bude podobat pokusu o zkušební balónek, který už Putin zavedl v Bělorusku.

Jak velký odpor bude, je otázkou spekulací, i když mobilizace má za následek, že se do rukou obyvatelstva dostane více zbraní. V současnosti se události zrychlují a Putin ztrácí to, co bylo jeho hlavní zbraní - postupné zahřívání žáby, místo aby ji házel rovnou do vařící vody.

Před vyhlášením mobilizace se vůdce Kremlu dokázal vyhnout radikálnímu šoku pro obyvatelstvo kvůli svému rozhodnutí napadnout Ukrajinu; ale nyní překročil Rubikon. Určitě však použije lži a eufemismy, aby zamaskoval přesun války na vlastní území Ruska.

Vůdce Kremlu se bude muset vyhnout vyhlášení stanného práva, protože to z definice znamená možnost porážky. Bude muset prezentovat hrozbu jako poměrně velkou, a proto vyžadující velké kroky, ale zároveň jako okrajovou, aby nepřiznal, že již probíhá občanská válka nebo že "někteří Anglosasové jsou již přítomni".

Aby Putin dosáhl nějakých krátkodobých úspěchů, bude muset odstranit zbytky všech občanských a ekonomických struktur, protože pro něj alespoň zpočátku nebudou hlavním nebezpečím otevřená ozbrojená povstání, ale struktura ruské byrokracie. To je páteř země, a pokud začne praskat, ví, že skončil.

Může to znít paradoxně, ale právě Putinova otevřená válka proti Rusům jako modernímu národu budoucnosti jim může dát šanci vykoupit se za to, co Rusko na Ukrajině dělá, ať už se stanou konfederací nebo ne, a zbavit severní Eurasii ruského imperialismu a hrozby nového jaderného vydírání.

Pokud ruský lid vůbec úspěšně porazí Putinovu válku proti němu, nyní se takový scénář nezdá pravděpodobnější než palácový převrat. Ale historie učí, že takové věci jsou možné - a zatímco lidské náklady v krátkodobém horizontu by byly vysoké, dlouhodobé přínosy by byly mnohem větší.

Protože Putinovy ​​zdroje na udržení se u moci nyní převyšují náklady na jeho porážku na Ukrajině. Je nepravděpodobné, že bude možné vyhnout se válce uvnitř Ruska. Rusové a ostatní teď musí myslet na to, jak to udržet co nejkratší a s minimem krve.

Zdroj v ruštině: ZDE

