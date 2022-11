Ruská agrese na Ukrajině: Rusko se znovu připojí k dohodě o dodávkách obilí v oblasti Černého moře

2. 11. 2022

- Kreml prohlásil, že se znovu připojí ke koridoru pro vývoz obilí z Ukrajiny spravovanému OSN poté, co se o víkendu stáhlo po útoku dronu na ruské válečné lodě v přístavu Sevastopol.

Ponižující ústupek Moskvy přišel dva dny poté, co velký konvoj lodí přesunul rekordní množství obilí navzdory varování Ruska, že bez jeho účasti by to bylo "nebezpečné", a po diplomatických kontaktech na vysoké úrovni mezi Tureckem - jedním z garantů schématu s OSN - a Ruskem.

Odstoupení Ruska znovu vyvolalo obavy z celosvětového hladu a cen potravin, které byly zmírněny zahájením programu na začátku tohoto roku, což umožnilo nákladním lodím přepravovat ukrajinský zisk bez obav, že se stanou terčem útoku.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo turecké zprávy o tom, že Moskva zruší své pozastavení tohoto projektu, a uvedlo, že od Kyjeva obdrželo písemné záruky, že nebude využívat černomořský obilný koridor pro vojenské operace proti Rusku.

"Ruská federace se domnívá, že záruky, které obdržela, se v tuto chvíli jeví jako dostatečné, a obnovuje plnění dohody," uvádí se v prohlášení ministerstva.

#російські терористи продовжують руйнувати мирні міста #України. Цієї ночі була обстріляна #Торецька лікарня #Донецької області. Постраждали хірургічний корпус і пологове відділення.

Крім того,🇷🇺терористи обстріляли приватні будинки, багатоповерхівки & адміністративні будівлі. pic.twitter.com/0Xy2ycyjNs — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 2, 2022







- Poradce ukrajinského prezidenta uvedl, že Rusko obnovilo svou část dohody o černomořském obilném koridoru, protože jeho plán vydírání selhal.





Mychajlo Podoljak v písemném prohlášení pro agenturu Reuters uvedl, že rozhodnutí Moskvy ukazuje, že "eskalace a hrozby" selhávají, když se setkají s rozhodnou odpovědí.





"Tak či onak, Rusko se v rozpacích vrátilo k "obilné iniciativě", protože se najednou ukázalo, že obilný koridor bude fungovat i bez účasti Kremlu," uvedl Podoljak.





"To vypovídá o jediném: Rusko je vždycky horší než ti, kdo jsou silnější, kdo umí přijmout úder, kdo svůj postoj tvrdě vyargumentují."





Naznačil, že se Rusko přepočítalo, když po útoku dronů na ruské válečné lodě v Sevastopolu prohlásilo, že od dohody odstoupí.





Když chcete hrát vydírání, je důležité nepřehrávat," řekl Podoljak.





"Rusko je zvyklé neustále hrát na eskalaci a hrozby. Ale pokud existuje pevný postoj ostatních stran, zprostředkovatelů, garantů, pak se rychle ukáže, že hrozby jsou jen hrozivé mezinárodní PR."









- Zajímavý pohled na dynamiku uvnitř Kremlu přináší CNN, která uvádí, že jeden z amerických představitelů přirovnal soupeřící strany k televiznímu dramatu Dům z karet.





V článku se uvádí, že podle amerických úředníků Jevgenij Prigožin, který stojí v čele polovojenské skupiny Wagner, konfrontoval Vladimira Putina ohledně války a toho, jak ji "špatně řídí nejvyšší generálové". Domnívá se, že dává přednost agresivnějšímu přístupu. Podobné obavy ohledně války vyjádřil Putinovi i další kremelský představitel.





"Představitelé amerických zpravodajských služeb se domnívají, že jde o další důkaz, že se Prigožin, který není součástí ruské vlády, snaží prosadit svůj vliv v době, kdy USA pozorně sledují mocenské struktury uvnitř Kremlu," dodává článek.





"Je to Rusko - tam se nikdy nekončí soudní spiknutí," uvedl jeden americký vojenský představitel.









- Ruský prezident Vladimir Putin byl oslaben tím, co Západ považuje za jeho chybné rozhodnutí o invazi na Ukrajinu, ale je nepravděpodobné, že by v nejbližší době došlo v Rusku k nějaké změně moci na nejvyšších místech, řekl ve středu agentuře Reuters západní představitel.





"Byl oslaben touto skutečně katastrofální chybou," řekl úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.





"Jsme svědky toho, že ruská armáda je na bojišti pokořena Ukrajinou.





"Lidé vidí, že udělal velkou chybu," dodal tentýž úředník.





"To musí znamenat, že lidé více mluví o nástupnictví, více mluví o tom, co bude dál, představují si život po něm. Ale já nenaznačuji, že by to bylo v dohledné době."









- 'Žádné známky toho, že by se Rusko chystalo použít jaderné zbraně', uvádějí USA.

Představitel Bílého domu uvedl, že USA nezaznamenaly žádné známky toho, že by se Rusko připravovalo na použití jaderných zbraní v probíhající válce na Ukrajině.





Mluvčí John Kirby uvedl, že nemá žádný komentář k článku v New York Times, který uvádí, že mezi ruskými vojenskými představiteli probíhaly diskuse o jejich použití.





Novinářům sdělil: "Od samého počátku nám bylo jasné, že ruské výroky o možném použití jaderných zbraní nás hluboce znepokojují a bereme je vážně. Nadále je sledujeme, jak nejlépe umíme, a nevidíme žádné náznaky, že by se Rusko na takové použití připravovalo."









- Spojené království sankcionuje další čtyři ruské oligarchy





Britská vláda uvalila v rámci omezení vůči čtyřem ruským oligarchům sankce na dva obchodní partnery Romana Abramoviče, kteří jsou spojeni s ruským výrobcem oceli Evraz.





Alexandru Abramovovi a Alexandru Frolovovi byl zmrazen majetek ve Spojeném království za jejich roli v "odvětvích zásadního významu" pro ruské válečné úsilí na Ukrajině. Předpokládá se, že Abramov má celosvětové čisté jmění ve výši 4,1 miliardy liber a Frolov 1,7 miliardy liber.





Vládní prohlášení uvádí, že oba dohromady mají investice do nemovitostí ve Spojeném království v hodnotě 100 milionů liber. Oba mají zákaz vstupu nebo pobytu ve Spojeném království, omezení přistávat ve Spojeném království nebo kotvit v britských přístavech pro letadla a lodě, které vlastní, a jejich majetek byl zmrazen.





Abramov již čelil sankcím v Austrálii a kvůli příkazu se obrátil na soud s žalobou na tamního ministra zahraničních věcí.





- Gubernátor Kyjevské oblasti Oleksiy Kuleba řekl ukrajinské televizi Hromadske, že Kyjevská oblast se opět stává "výspou" v ruské strategii zaměřené na hlavní město. Již dříve Kuleba poskytl aktuální informace o energetické situaci v regionu a uvedl, že 16 000 domácností zůstává bez elektřiny.





- Kuleba rovněž varoval, že útoky mohou přerušit dodávky tepla, protože i ty jsou závislé na elektřině. Uvedl, že v Kyjevské oblasti je 750 míst, kam se mohou obyvatelé obrátit, aby se ohřáli, nakrmili a dostali se k vodě. Uvedl také, že se připravuje 425 podzemních krytů pro případ jaderného útoku a že budou připraveny do poloviny listopadu.





- Oleh Syněhubov, gubernátor Charkovské oblasti, která sousedí s Luhanskem a Doněckem na východě Ukrajiny, zveřejnil aktualizovaný status, podle kterého bylo dnes ráno ve městě Vovčansk po ruském ostřelování zraněno pět lidí.





- Denis Pušilin, samozvaný vůdce hlavní neuznané Doněcké lidové republiky (DLR), podle ruské agentury RIA Novosti prohlásil, že proruské síly v okupovaném Doněcku dosahují určitých územních zisků směrem na Vuhledar.









- Polsko vybuduje na hranici s ruskou exklávou Kaliningrad plot z žiletkového drátu, uvedl ve středu jeho ministr obrany. Stavba dočasné bariéry vysoké 2,5 m a hluboké 3 m bude zahájena okamžitě, řekl Mariusz Błaszczak na tiskové konferenci.





