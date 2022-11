Diletanti v české vládě

2. 11. 2022 / Ivan Větvička

čas čtení 2 minuty

Foto: Starosta-aktivista Vít Rakušan infiltroval Ministerstvo vnitra a nyní na jeho fasádě „odvážně“ vystavuje pod policejní ochranou. (foto IV.)



Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nechal během státního svátku 28. října na fasádu budovy svého resortu vyvěsit obraz posmrtné masky Vladimira Putina, která vyčnívá z nedovřeného zipu pytle na mrtvoly. Odpor vyvolávající dílo doplňuje česká a ukrajinská vlajka. Ministerský mluvčí instalaci výtvoru uvedl vzletným prohlášením o svobodě, demokracii a svrchovanosti.



Téměř přesně o dva měsíce dříve ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nepatřičně komentovala pumový atentát, během něhož zemřela ruská propagandistka Darja Duginová. (Paní ministryně na twitteru 21. 8. 2022 uvedla: „Není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie.“)



Jana Černochová ani Vít Rakušan evidentně nechápou svoji roli v řízení státu. Stojí v čele silových ministerstev, mohou tedy (po projednání akce na příslušných místech) iniciovat likvidaci kohokoli, kdo by představoval mimořádnou hrozbu pro Českou republiku nebo její spojence. A měli by to udělat tiše. Halasná prohlášení a okázalé performance nechť laskavě přenechají občanům bez institucionálního krytí, kteří „nemají povolení zabíjet.“





Tím, že se představitelé českých silových ministerstev uchýlili k prostředkům občanského aktivismu, nechtěně přiznali nejenom svoji emoční nevyzrálost, ale i bezmoc tváří v tvář ruským zločinům.







Prohlášení paní ministryně Černochové i výstavní aktivita jejího kolegy Víta Rakušana jsou naprosto nepatřičné, neboť:







1) Darja Duginová byla civilistka a málo významná figurka v ruské mocenské mašinérii, která byla možná zabita omylem, místo svého otce, ideologa Alexandra Dugina. Její nechutné vystupování nebylo dostatečným důvodem k fyzické likvidaci. V případě Vladimira Putina pak není jisté, že by jeho smrt uspíšila ukrajinské vítězství. (Diktátor stárne, ale místo moudrosti a rozvahy u něho sílí projevy nekompetence.)

2) Pro image státu je naprosto devastující, pokud se silový ministr snaží být performerem či „demonstrantem z lidu“. Zaměňovat tyto úlohy ve společnosti je stejná „postpostmoderna“, jako když prezident Zeman v roce 2018 pálil červené trenýrky v zahradách Pražského hradu.





Občan – performer či demonstrant, který naruší život ve veřejném prostoru svojí akcí, přitáhne ke svému sdělení pozornost, neboť riskuje postih, čímž svému sdělení dodá na naléhavosti. Pokud to samé udělá imunitou chráněný představitel státu, předvede pouze trapné pimprlové divadlo. Ublíží tak sobě, státu i diskuzi o problému, kterou se rozhodl takto „neotřele“ oživit.

1