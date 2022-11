Ukrajinský sen se může stát tchaj-wanskou noční můrou

2. 11. 2022

čas čtení 13 minut

Špatný výkon Ruska na Ukrajině posílil naděje těch, kteří se snaží odradit čínskou agresi proti Tchaj-wanu, ale existuje důvod očekávat, že obrana Tchaj-wanu bude obtížnější než u Ukrajiny. Obránci územní suverenity a mírového světového řádu mohou být ukrajinským úspěchem potěšeni, ale existuje nebezpečí, že úspěch by mohl snížit naléhavost úsilí o posílení Tchaj-wanu. Čína investuje do své armády a bude se snažit poučit se z problémů, které má Rusko na Ukrajině. Udělají totéž Spojené státy a další příznivci Tchaj-wanu?, ptá se Michael Spirtas. Špatný výkon Ruska na Ukrajině posílil naděje těch, kteří se snaží odradit čínskou agresi proti Tchaj-wanu, ale existuje důvod očekávat, že obrana Tchaj-wanu bude obtížnější než u Ukrajiny. Obránci územní suverenity a mírového světového řádu mohou být ukrajinským úspěchem potěšeni, ale existuje nebezpečí, že úspěch by mohl snížit naléhavost úsilí o posílení Tchaj-wanu. Čína investuje do své armády a bude se snažit poučit se z problémů, které má Rusko na Ukrajině. Udělají totéž Spojené státy a další příznivci Tchaj-wanu?,

To neznamená, že by to Čína měla snadné, pokud by se rozhodla zasáhnout na Tchaj-wanu. Obojživelné invaze jsou notoricky složité a obtížné a Lidová osvobozenecká armáda se v poslední době nezapojila do žádné rozsáhlé operace. Prominentní představitelé obrany vyzvali americkou armádu, aby podnikla významné kroky k posílení svých schopností, schopností Tchaj-wanu a dalších spojenců čelit čínské agresi, a Bidenova administrativa pokročila v budování kapacit, které by pomohly popřít cíle čínské války.

Současný konflikt na Ukrajině nabízí širokou škálu poučení. Některé se týkají strategie, jiné využití informací, některé logistiky a jiné taktického boje. Ne všechny tyto lekce pomohou připravit se na čínskou agresi na Tchaj-wanu. Problémy s obranou Tchaj-wanu se značně liší od problémů Ukrajiny, pramení z toho, že Tchaj-wan je malá ostrovní země, která nesdílí hranice se spojenci USA. Bylo by chybou podceňovat obtížnost obrany Tchaj-wanu.

Spojené státy mohou překročit svůj současný kurz, aby se lépe připravily na obranu Tchaj-wanu. Strategie národní bezpečnosti a strategie národní obrany zdůrazňují potřebu soutěžit s Čínou, ale ministerstvo obrany musí přijmout generační přístup k Číně podobný tomu, který následovalo ve vztahu k Sovětskému svazu. Spojené státy byly schopny bez problémů podporovat Ukrajinu, ale neměly by stejnou příležitost v případě Tchaj-wanu. Místo toho by ministerstvo obrany a Kongres měly plánovat nyní s naléhavostí a věnovat tomuto problému značné zdroje a organizační zaměření. Diskuse o velmocenské konkurenci a integrovaném odstrašování vytvořily zmatek ve světě obrany a oba koncepty rozšiřují zaměření americké strategie mimo obranu. Není špatné využít řadu nástrojů národní moci, ale k rozvoji konceptů operací a schopností nezbytných k popření čínské agrese proti Tchaj-wanu potřebují Spojené státy také jasný, cílený a náležitě zabezpečený přístup.

Pomozte Tchaj-wanu včas a často

Mnozí si z války na Ukrajině vzali různé typy ponaučení pro potenciální konflikt na Tchaj-wanu. Někteří poznamenali, že Tchaj-wan může mít menší šanci získat podporu ze Spojených států a Evropy než Ukrajina. Jiní poznamenali, že postavení Číny v mezinárodní ekonomice by mohlo ztížit izolaci ve srovnání s Ruskem a že koncentrace pokročilé výroby mikročipů na Tchaj-wanu ohrožuje americkou a globální ekonomiku. Při obraně Tchaj-wanu se mohou objevit diplomatické a ekonomické faktory, ale bylo by také moudré zvážit vojenský problém.

Podpora obrany Tchaj-wanu by mohla vyžadovat obrovské investice dlouho před tamním konfliktem. Rozsah americké vojenské pomoci přislíbené Ukrajině je poměrně velký. Odhady se pohybují od 17 miliard do 25 miliard dolarů od ruské invaze. To je mnohem větší bezpečnostní pomoc, než o jaké vláda Spojených států pro Tchaj-wan vůbec uvažuje. Spojené státy například navrhly prodat Tchaj-wanu zbraně v hodnotě 1,1 miliardy dolarů a v současné době senátní verze zákona o národní obraně z roku 2023 požaduje pomoc ve výši 10 miliard dolarů během pěti let. Jistě, válečná vojenská pomoc Ukrajině je jiná než mírový prodej zbraní Tchaj-wanu. To, že se nemusí zapojit do aktivních bojů, dává Tchaj-wanu, Spojeným státům a dalším více času na vývoj a nasazení obrany.

Část problému spočívá v tom, že Čína může zasáhnout, když se rozhodne, takže tvůrci politik nemohou přesně vědět, kdy může ke konfliktu dojít. Načasování je klíčové. Velká část americké a spojenecké pomoci Ukrajině přišla po ruské invazi v únoru. Mnoho pozemních zásobovacích cest napříč Evropou umožnilo Spojeným státům a jejich spojencům přepravovat zbraně, humanitární pomoc a další pomoc během konfliktu. Tchaj-wan je samozřejmě ostrov a bylo by mnohem obtížnější poslat stejnou úroveň zásob během konfliktu. Čína by mohla zpochybnit námořní i letecký přístup na Tchaj-wan. Spojené státy a další příznivci Tchaj-wanu možná budou muset využít vojenskou a obchodní lodní dopravu k poskytování humanitární a vojenské pomoci. Američtí velitelé vyjádřili přesvědčení, že by dokázali prolomit čínskou blokádu, ale letecké a námořní zásobování Tchaj-wanu během konfliktu by mohla být výzva. Bylo by mnohem lepší nashromáždit zásoby na Tchaj-wanu před konfliktem, ale Spojené státy nejsou známé tím, že by jednaly naléhavě, pokud by krize nenastala.

Nyní je čas prodávat zbraně, rozvíjet a nasazovat síly a plánovat s Tchaj-wanem a dalšími spojenci a partnery. Úspěšné odvrácení čínské agrese bude pravděpodobně vyžadovat úsilí v měřítku, jaké neproběhlo od příprav z dob studené války na odvrácení sovětské agrese v západní Evropě. Napadá mě Eisenhowerova reorientace americké armády k přijetí přístupu masivní odvety, ale tato iniciativa byla doprovázena snížením výdajů na obranu. V současnosti se málo mluví o snížení rozpočtu na obranu USA, ale je nepravděpodobné, že by Kongres nebo americký lid měli v tuto chvíli velkou chuť na zvýšené investice do obrany. Místo toho bude muset být ministerstvo obrany mnohem efektivnější ve svých operacích a aplikovat na problém Tchaj-wanu zisky z efektivity.

Tchaj-wan si může pomoci sám

Tchaj-wan pracuje na tom, aby ze sebe a svého vedení učinil obtížnější cíl pro čínskou intervenci. Analytici a další vyzvali Tchaj-wan, aby investoval do relativně jednoduchých platforem a velkého množství munice, aby popřel čínský vojenský útok – nebo alespoň odložil, zatímco Spojené státy a další zmobilizují a rozmístí své síly. Tchaj-wan se začal připravovat prostřednictvím své Koncepce celkové obrany, která stanovila program, jak ze sebe udělat tvrdší cíl a využít mobilitu, maskování, skrývání a klamání ke zvýšení nákladů na čínskou vojenskou intervenci. Existují otázky, zda se tento koncept ukáže jako životaschopný, ale příklad Ukrajiny pomohl inspirovat Tchaj-wan, aby podnikl kroky k přípravě svých lidí na zapojení do civilního odporu tím, že svým lidem poskytuje kurzy lékařské záchrany, boje v sebeobraně a evakuace.

Vojenský rozpočet Tchaj-wanu je více než dvojnásobkem rozpočtu Ukrajiny, což je pro ostrovní stát dobrým znamením. Ukrajina však má za sebou osm let boje se svým protivníkem, což jí pomohlo vybudovat schopnou vojenskou sílu. Naproti tomu Tchaj-wan je mnohem méně připraven na typ výzev, které by mohla představovat Lidová osvobozenecká armáda. Existují otázky ohledně přiměřenosti výcviku, který poskytuje svým záložním silám, a je kritizováno, že zmařil svůj přechod od sil založených na odvodu na profesionální, což způsobilo řadu problémů s jeho personálem.

Dalším problémem je, že Čína může jednat různými způsoby. Čína by se mohla zapojit do obojživelného útoku na Tchaj-wan a na jeho pobřežní ostrovy, pravděpodobně v kombinaci s leteckým útokem a bombardováním ze země, vzduchu a moře. Mohla by se také zapojit do nátlakové kampaně, která kombinuje ekonomický a diplomatický tlak spolu s omezenými raketovými údery s využitím svého rostoucího arzenálu balistických a řízených střel. Čína by také mohla usilovat o blokádu nebo karanténu Tchaj-wanu. Nátlak, karanténa a útok jsou natolik odlišné, že by mohly vyžadovat, aby se Tchaj-wan a jeho příznivci připravili více, než kdyby se mohli soustředit na jediný postup z Číny.

Válka na Ukrajině měla specifický, a jak se ukazuje, docela náhodný průběh. Nedoporučuje se připravovat se na to, že Peking bude jednat tak bezmyšlenkovitě, připraví se tak málo nebo udělá na Tchaj-wanu tolik chyb jako Rusko na Ukrajině. Čína nepochybně bude čelit překážkám, pokud bude jednat proti Tchaj-wanu. Čína potřebuje modernizovat své vrtulníky a další prvky své obojživelné flotily. I když vylodí síly na Tchaj-wanu, čínská armáda se možná bude muset zapojit do městské války a protipovstaleckého boje. Jde o to, že existuje nebezpečí, že najdeme příliš mnoho útěchy ve známých událostech na Ukrajině, když se připravujeme na neznámé události na Tchaj-wanu.

Není také jasné, jaké vojenské lekce, které jsme čerpali z Ukrajiny, se budou vztahovat na Tchaj-wan. Rusku se nepodařilo získat vzdušnou převahu nad Ukrajinou, ale ruská letadla jsou jiná než ta, která provozuje Lidové osvobozenecké letectvo, a tchajwanské systémy protivzdušné obrany jsou velmi odlišné od těch, které používá Ukrajina. Neochota ruské armády delegovat pravomoci ohrozila její generály, ale existují určité náznaky, že vznikající čínské vojenské koncepce by se mohly snažit delegovat některá rozhodnutí na nižší úrovně. Čína pracuje na modernizaci svých vojenských schopností a stejně jako my, i tchajwanští politici se poučí z ukrajinské války – není však jasné, zda se někdo z nás poučí správně.

Kromě poskytování pomoci Tchaj-wanu se mohou Spojené státy a další příznivci rozhodnout vojensky zasáhnout do boje o Tchaj-wan, což na Ukrajině nemuseli dělat. Od zavedení zákona o tchajwanských vztazích v roce 1979 byly Spojené státy záměrně vágní ohledně svého bezpečnostního závazku vůči Tchaj-wanu, ačkoli relativně nedávná prohlášení prezidenta Bidena byla vykládána jako objasnění závazku USA bránit Tchaj-wan. Pokud by Spojené státy a další země zasáhly přímo do konfliktu o Tchaj-wan, je možné, že by Čína mohla hrozit – stejně jako ruský prezident Vladmir Putin – a dokonce použít jaderné zbraně. Připomíná to debaty z dob studené války o tom, zda by Washington vyměnil New York za Paříž, aby zastavil sovětskou agresi, či nikoli. Naštěstí Spojené státy nikdy nemusely takto obchodovat. Zvažovaly by podobná rizika pro Tchaj-wan?

Doposud pozorovatelé spekulovali, že Putinovy ​​jaderné hrozby v tomto bodě souvisí s taktickými zbraněmi. Ruská armáda má za sebou historii plánování taktického jaderného použití v konfliktu. Američtí obranní analytici a váleční hráči spekulovali, že by čínská armáda mohla pohrozit použitím jaderných zbraní proti Spojeným státům v případě střetu o Tchaj-wan. Navzdory tomu, že Čína přijala politiku "ne prvnímu použití", existují náznaky, že by ji nyní mohla přehodnotit poté, co byla svědkem ruského neštěstí na Ukrajině. V tuto chvíli nevíme, co by mohlo vyprovokovat Čínu k použití jaderných zbraní nebo jaké jaderné možnosti by Čína mohla použít.

Závěr

Celkový rozsah munice, platforem a dalších schopností, které Tchaj-wan a jeho partneři budou potřebovat k úspěšnému odražení nebo popření čínské vojenské agrese, naznačuje, že musíme jednat rychle a bez malé míry naléhavosti. Byrokratické průtahy a neefektivita nejsou nikdy vítány, ale v tomto případě jsou přímými překážkami smysluplné a včasné přípravy, které by mohly znamenat rozdíl mezi úspěšným odstrašováním a válkou nebo mezi vítězstvím a porážkou. To je znepokojující, protože je mnohem snazší motivovat partnery a vládní útvary v krizích než v době míru. Konflikt na Ukrajině ukazuje, jak můžeme jednat během krize, ale pravděpodobně nebudeme mít stejnou příležitost na Tchaj-wanu. Bidenova administrativa od svých prvních dnů jasně dávala najevo, že odvrácení čínské vojenské agrese na Tchaj-wanu je prioritou, ale americká podpora Ukrajině a další dynamika vedly některé k otázce, zda současná administrativa skutečně upřednostňuje Tchaj-wan.

Někteří analytici obrany a členové veřejnosti byli povzbuzeni odvážnou ukrajinskou obranou svého území a suverenity proti zdánlivě nezničitelné ruské armádě, což některým připomíná bitvu mezi Davidem a Goliášem. Podobná dynamika by se mohla zhmotnit, pokud bude nutné chránit Tchaj-wan před Čínou, ale vyhlídky na úspěch na Tchaj-wanu by se mohly zlepšit včasnou přípravou.

Zdroj v angličtině: ZDE

0