Ruská agrese na Ukrajině: Rusko dosáhlo v okolí Lysyčanska "menších úspěchů", uvádí britské ministerstvo obrany

2. 7. 2022

- Ukrajinci zničili další skladiště ruských zbraní:

A warehouse with ammunition belonging to the #Russian occupiers was destroyed near #Popasna, #Luhansk region. pic.twitter.com/8aoW3d53Gc — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2022 - Ruské síly pokračují v dosahování "menších úspěchů" ve strategickém městě Lysyčansk na východě Ukrajiny, přičemž v této oblasti pokračují letecké a dělostřelecké údery, tvrdí britská rozvědka.



Podle nejnovější zprávy britského ministerstva obrany ukrajinské síly pravděpodobně nadále blokují ruské jednotky na jihovýchodním okraji východoukrajinského města.



Rusko se pravděpodobně potýká s ubývajícími zásobami přesnějších moderních zbraní a využívá protilodní střely odpalované ze vzduchu v sekundární roli pozemního útoku.



Analýza kamerových záznamů smrtících úderů na nákupní centrum v ukrajinském městě Kremenčuk z počátku tohoto týdne ukazuje, že střelou "byla s vysokou pravděpodobností Kh-32", modernizovaná verze střely ze sovětské éry.



Ačkoli má Kh-32 oproti Kh-22 několik výkonnostních vylepšení, stále není optimalizována pro přesné zasahování pozemních cílů, zejména v městském prostředí. To značně zvyšuje pravděpodobnost vedlejších škod při zaměření na zastavěné oblasti.



- Zelenskij obvinil Rusko ze "záměrného teroru" poté, co raketový úder zabil 21 osob.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z účasti na "vědomém, záměrně cíleném teroru" po dalším ze séri ruských raketových útoků zaměřených na civilisty.



Ve svém pátečním nočním videoposelství Zelenskyj odsoudil údery na obytný dům a rekreační středisko v malém pobřežním městě nedaleko Oděsy na jihu Ukrajiny, které si vyžádaly nejméně 21 mrtvých.



Mezi mrtvými při pátečním útoku byl i dvanáctiletý chlapec, uvedl Zelenskij ve svém projevu a dodal, že asi 40 lidí bylo zraněno a že počet mrtvých se může zvýšit.



Zelenskij uvedl: "Zdůrazňuji: jedná se o akt vědomého, záměrně cíleného ruského teroru - a ne o nějaký omyl nebo náhodný raketový úder.



Tři rakety zasáhly obyčejný devítipatrový obytný dům, kde "nikdo neskrýval žádné zbraně, žádné vojenské vybavení", řekl a dodal:



Žili tam obyčejní lidé, civilisté.



Video ukázalo ohořelé trosky budov ve městě Serhijivka. Kancelář ukrajinského prezidenta uvedla, že tři rakety X-22 vypálené ruskými vojenskými letadly zasáhly krátce před jednou hodinou ráno místního času obytný blok a kemp.



Ukrajinská bezpečnostní služba uvedla, že dalších 38 lidí, včetně šesti dětí a těhotné ženy, bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Většina mrtvých a zraněných v době zásahu raketami spala.



- Představitelé desítek zemí a mezinárodních organizací se v pondělí a v úterý sejdou ve švýcarském Luganu, aby jednali o obnově Ukrajiny, a doufají, že se jim podaří vypracovat "Marshallův plán" na obnovu země i v době, kdy zuří válka s Ruskem.



Tento plán by měl "bezpodmínečně" obsahovat environmentální složku, uvedl komisař Evropské unie pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius.



Hovořil o masovém ničení lesů, půdě pokryté minami a zákopy, chemickém znečištění šířeném municí a kontaminovaných vodních tocích a půdě.



"Cena [za životní prostředí] se každým dnem zvyšuje, protože vidíme, že barbarské akce ruské strany [nepřestávají]," řekl v rozhovoru pro agenturu France-Presse.



"Bombardují chemická zařízení" a ohrozili jaderné elektrárny, řekl a dodal, že bude třeba odklidit "statisíce tun" zničené ruské vojenské techniky.



Sinkevičius uvedl, že škody na životním prostředí - zejména ty, které byly způsobeny na rozsáhlých lesních plochách - jsou "zločinem největšího rozsahu", který se denně zvětšuje a jehož odstranění "zabere celé generace".



Dodal, že nyní existuje "jedinečná příležitost" vytvořit "čistší" Ukrajinu, ale varoval: "Můžeme obnovit silnice, můžeme obnovit infrastrukturu, ale na to, aby lesy vyrostly, potřebujete stovky let. Takže to bude nějakou dobu trvat."





- Ukrajinským městem Mykolajiv otřásly silné exploze



Silné výbuchy otřásly v sobotu brzy ráno městem Mykolajiv na jihu Ukrajiny, uvedl starosta Oleksandr Senkevič a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.



V celé Mykolajivské oblasti, která sousedí s důležitým exportním přístavem Oděsa, se před výbuchy rozezněly sirény.

