Vědci varují: Před podzimem je nutno znovu naléhavě proočkovat obyvatelstvo před novými variantami covidu

3. 7. 2022

čas čtení 4 minuty

Britští vědci varují, že je naléhavě nutno znovu proočkovat obyvatelstvo, aby se zabránilo podzimní vlně covidů



Odborníci se obávají, že se objeví nové varianty, a zdůrazňují potřebu připravit nejlepší vakcíny pro boj s nimi



Vláda měla upřednostnit včasné dodání správného počtu vakcín



Zdravotnické orgány musí jednat urychleně, aby se připravily na podzim, kdy by se mohly rozšířit další vlny nákazy covidem 19.



To je jasné varování vědců a lékařů poté, co údaje z minulého týdne odhalily v Británii další dramatický nárůst případů. V týdnu končícím 24. června bylo v celé Británii zjištěno více než 2 miliony nakažených osob, což je o více než 30 % více než v předchozím týdnu. Zdravotnické orgány musí jednat urychleně, aby se připravily na podzim, kdy by se mohly rozšířit další vlny nákazy covidem 19.To je jasné varování vědců a lékařů poté, co údaje z minulého týdne odhalily v Británii další dramatický nárůst případů. V týdnu končícím 24. června bylo v celé Británii zjištěno více než 2 miliony nakažených osob, což je o více než 30 % více než v předchozím týdnu.





A přestože většina odborníků uvedla, že očekává, že současná vlna - vyvolaná variantami viru Omicron BA4 a BA5 - vyvrcholí během několika týdnů, zároveň varuje, že po ní bude nevyhnutelně následovat další vlna na podzim. "Podle našich současných předpokladů budeme svědky nejméně jedné další vlny covidu v období podzim-zima, jakmile překonáme současnou vlnu, ve které se právě nacházíme," uvedla Susan Hopkinsová, hlavní lékařská poradkyně britské agentury pro zdravotní bezpečnost.



Tento názor podpořil i virolog profesor Lawrence Young z Warwické univerzity. "Musíme se nyní připravit na podzimní a zimní měsíce, kdy chladnější počasí zažene lidi do uzavřených prostor, což zvýší riziko nákazy nejen novými variantami covidu, ale i dalšími respiračními virovými infekcemi."





Klíčovou součástí těchto příprav bude výběr těch vakcín, které budou nejvhodnější pro boj s další velkou vlnou onemocnění. Společnosti Moderna, Pfizer a další farmaceutické firmy pracují na vakcínách, které různými způsoby cílí na různé varianty viru omikron.





"Ačkoli je toto onemocnění mnohem méně časté u dětí než u dospělých, můžeme - na základě předchozí vlny - očekávat, že velmi vysoký výskyt omikronové infekce bohužel způsobí značný počet hospitalizací mladistvých a mnoho případů dlouhého covidu u nich, jehož dopad na mladý život je zničující."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

111

"Bude však na vládě, aby rozhodla, která z těchto verzí bude pro zemi nejlepší," řekl profesor Adam Finn z Bristolské univerzity. "Činitele pravděpodobně neovlivní ani tak údaje, které ukazují, která vakcína vypadá nejslibněji v boji proti novým variantám, jako spíše firma, která bude nejschopnější dodat správný počet vakcín včas."Tento názor podpořil i profesor Francois Balloux, ředitel Genetického institutu University College London. "Je zřejmé, že pokud budete čekat do poslední chvíle, budete mít nejlepší šanci navrhnout vakcínu, která bude nejlépe schopna neutralizovat nejrozšířenější variantu, ale nechcete riskovat, že výroba nedodá včas dostatečný počet dávek."Covid-19 však není jedinou zdravotní hrozbou, která se rýsuje na obzoru. Vědci varovali, že protipandemická opatření - zejména lockdowny -, která byly použity ke zvládnutí covidu-19, pravděpodobně způsobila, že veřejnost je zranitelná vůči jiným nemocem, jako je chřipka.Finn uvedl: "V podstatě jsme se už dva roky navzájem nenakazili chřipkou, a tak jsme si vůči ní nevybudovali imunitu."Dodal: "V důsledku toho jsme nyní vůči chřipce zranitelnější a letos pravděpodobně zaznamenáme zimní špičky, možná velké. Chřipka se totiž může tuto zimu ukázat jako mnohem větší problém než covid-19. Z tohoto důvodu si myslím, že je nezbytné, abychom podzimní posilovací vakcínu covid podávali současně s každoroční vakcínou proti chřipce pro osoby starší 65 let."Mezi další faktory, které by mohly ovlivnit situaci v letošní zimě, bude patřit krize životních nákladů. "Ke snížení šíření viru covid-19 by mohlo neplánovaně přispět, pokud by lidé měli méně možností trávit čas v uzavřených přeplněných prostorách pro volný čas, jako jsou nákupní centra a kina," uvedl virolog Julian Tang z Leicesterské univerzity. "Na druhou stranu nemožnost vytápět domovy spolu se zvýšenou cirkulací virů zhorší míru hospitalizace v důsledku tohoto onemocnění."Stephen Griffin z univerzity v Leedsu rovněž vyzval, aby byl pro Velkou Británii vypracován komplexní plán dalšího očkování, který by byl zaměřen zejména na mladší věkové skupiny.