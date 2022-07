Sýrie: Ignorovaný hlas volajícího na poušti

4. 7. 2022

čas čtení 10 minut

Rusko se v Radě bezpečnosti OSN skandálně snaží uzavřít poslední hraniční přechod do severní Sýrie, a zabránit tak dodávkám humanitární pomoci pro miliony lidí. Proč už proboha není Rusko z Rady bezpečnosti OSN vyloučeno? (JČ)



Sledujte emocionální vystoupení syrského aktivisty v Radě bezpečnosti OSN, který právem obviňuje Rusko i celý svět z nečinnosti nad v Sýrii stále páchanými zvěrstvy:







Děkuji Vám, pane prezidente, že jste mi dal příležitost zesílit tu hlas syrského lidu.



Je to poprvé od mého odchodu ze Sýrie, kdy jsem se setkal s lidmi, kteří podporovali režim.



Při zabíjení mého otce.



V zabití mého nejstaršího bratra.



Při zabíjení mého nejmladšího bratra.



Při zabíjení mých přátel z dětství.



Když vojáci přišli domů, aby zabili mou rodinu, moje máma slyšela, jak jeden z nich mluví persky.



Byl to íránský důstojník, kterého poslali.



Zabít naši naději.



Naši naději.



Na demokracii.





Tehdy si lidé v Sýrii uvědomili.



Že máme více než jednoho nepřítele.



A že potřebujeme více než jednoho přítele.



Stojím dnes před vámi a v ruce držím 14 vzkazů, které vám, členům Rady bezpečnosti, poslalo 14 Syřanů zastupujících všechny Syřany. Ze všech 14 syrských provincií.





Každá z nich vám chce sdělit následující.



Ráma vám vzkazuje.



Máte moc proměnit naši noční můru ve sen.



Tak to prosím udělejte.



Ali z Damašku říká



Není to překvapivé, jakou máte moc?



Ale jak bezmocně jednáte tváří v tvář našemu nepříteli.



Nuže, říká vám Sára z Holmsu.



Moje dcera je těžce nemocná.



Může někdo z vás pomoci dopravit ji do jakékoli bezpečné nemocnice kdekoli na světě?



Jásir z Hammy.



A on říká.



Přišel jsem o všechno.



Je to vaše vina.



A vy prostě rádi svádíte vinu na ostatní členy.



Svádíte to na Rusko a jen abyste od sebe odsunuli svou vlastní odpovědnost.



Hej, Bob z Lattakie říká.



Sýrie nikdy nebyla děsivější než teď.



Dokonce i příznivci režimu jsou režimem zatýkáni, mučeni a zabíjeni.



Jen abyste věděli, nehodlám filtrovat hlasy syrského lidu.



Říkám vám přesně to, co říkají.



A tady to je.



Karia z ... vám říká.



Chováte se tak trapně.



Od roku 2011.



Přišla jsem o všechno, co jsem kdy milovala.



Přišla jsem o všechno, co jsem měla.



A vzkazuje vám: Jděte do prdele, že nepomáháte, že nerespektujete lidské životy a lidská práva.



Máte tu Sentu z Aleppa.



A ta říká.



Všechno, co potřebujeme, je ochrana.



Už mě nebaví mít strach z nebe.



Nechci, aby shazovalo další bomby.





Nedovolte Rusku, Číně a Iráku si s vámi dál zahrávat.





Chovejte se, jako byste chápali své mocenské postavení.



Sedíte v Radě bezpečnosti, ne na kolotoči v Disneylandu.



... vám říká, Mám klaustrofobii.



Kdykoli bombardují, musím se jít schovat do sklepa do malé místnosti a nemůžu při tom dýchat.



Nemůžu dýchat.



Nemůžu dýchat, chci, aby to skončilo.



Shadi z ... říká.



Nedávno jsem - a je to velmi mladý člověk.



Nedávno jsem si ochočil kočku a ta je právě teď v tomto konfliktu mým světem.



Tak mi prosím pomozte, aby byla v bezpečí, aby zůstala naživu.



Jmenuje se Judy.



Miriam z Masudy.



Vždycky se to zdá nemožné, dokud se to nepodaří.



Vím, že ten citát odněkud převzala.







Rucka říká.



Zatímco si možná myslíte, že válka v Sýrii skončila.



Neskončila.



Lidé jsou stále terčem útoků, lidé jsou stále zabíjeni.



Lubna z... říká.



Existuje jen jedna cesta.



Existuje jen jeden způsob, jak válku v Sýrii ukončit.



Je to postavit Asadův režim před soud.





Poslední zpráva.











Použití síly proti civilistům, toxických chemických zbraní.

A až se to lidé dozvědí. Kam se schováte?

Požadovat svá práva a žádat.

0

89

Číslo 14.Je z Tartusu.Mého rodného města, proto jseml tuto zprávu napsal já sám.Od začátku syrského povstání v březnu 2011 Rusko vetovalo více než 15 rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se mimo jiné konfliktu v Sýrii.Tyto rezoluce se týkaly porušování lidských práv.A výzev ke smysluplnému příměří.Učinilo takAby poskytlo politické krytí.Pro syrský režim a k ochraně strategických zájmů Moskvy a zbrojních obchodů se syrským státem.Moje otázka tedy zní: Co je s vámi špatně?Copak nemáteNěco jako lidskost?Jak se vám v noci spí?Jak se díváte svým dětem do očí?A neopovažujte se mi podsouvat něco o suverenitě syrského režimu.To už je prostě příliš trapný argument.Íránským režimním milicím nestačilo zabíjení geniálních iráckých mozků, jako byl Schamel Hashemi, klíčových vůdců opozice vůči íránskému brutálnímu režimu, jejich zabíjení jim nestačilo, tak překročili hranice a přišli do Sýrie.A vraždili. A pálili lidi, zvířata i stromy.A jestli chcete důkaz.Běžte se podívat na atrocitiestracker.org.Projekt Syrian Emergency Task Force, který vrhá světlo na důkazy a svědectví rodin.A obětí Íránu a Sýrie a Ruska v Sýrii.A v Iráku.Začátkem tohoto roku jeden z členů Rady přivítal ve svém domě syrského diktátora Bašára Asada.Spojené arabské emiráty.Copak nemáte žádnou úctu k lidem, kteří už léta trpí?Pro každého, kdo zemřel při mučení, pro každou matku, která přišla o dítě.Lidé normalizující Asada jsou zločinci.Musí vědět, kdo podporuje zabíjení dětí a žen v Sýrii.Postaráme se o to, aby se to lidi dozvěděli a pochopili, jak naprosto bez morálky je vedení Emirátů.Hanba vám a hanba Jordánsku, zemi.Která nedovolí těhotné ženě jít do bezpečné nemocnice v Jordánsku porodit díteStyďte se obě. Urážíte skvělé lidi.Spojených arabských emirátů a Jordánska.Spojené státy. V poslední době se vaše vláda velmi omezila na prázdná prohlášení.Žádné činy. Měli byste být vůdcem demokratického světa.Už vás na této globální scéně ani nevidím.Nikdy nebudete schopni ochránit svou demokracii.Chránit práva vašich žen a vašich školáků ve školách, pokud budete ignorovat lidská práva jinde, protože všechno spolu souvisí.Mnoho lidí si zvyklo považovat Ameriku za největší zemi na světě.Nyní to skutečně potřebujeme dokázat.A jsou tu i další členové.Máme Brazílii, Mexiko, Keňu, Ghanu, u kterých vlastně nevidíme jasný postoj, a vy musíte zaujmout jasný postoj proti diktatuře, abyste podpořili lidi, kteří potřebují vaši pomoc.Nyní je čas postavit se solidárně na stranu lidu Sýrie.Kteří bojují za svobodu a důstojnost.Turecko a Libanon se zachovaly velmi velkoryse, když přijaly tolik uprchlíků.Za to jim budeme bezpochyby velmi vděční.Syrský lid však v tuto chvíli čelí každodenní diskriminaci, rasismu a urážkám.A my je chceme požádat.Tureckou vládu, chceme.Požádat libanonskou vládu a každou vládu, aby skutečně zodpovědněji ctila ty, kteří hledají útočiště ve vašem domově.Lidé v Sýrii si budou pamatovat ty, kteří jim pomohli, i ty, kteří jim páchali zlo.Jak jsem dnes před vámi dosvědčil.Jsou jich miliony.Ale to jsou miliony lidí, kteří jsou závislí na humanitární pomoci.Severozápadní a severovýchodní Sýrie.Tito nevinní lidé jsou drženi jako rukojmí.Rukojmí Ruska, Ruska, které drží jako rukojmí všechny hraniční přechody.Hraniční přechody včetně Babel Hawa.Důvod, proč vás posledních pět minut zahanbuju, je ten, že vím, že máte nějakou moc, která toho může tolik udělat.Ale vy jste se rozhodli to neudělat.Existují tři kroky, které můžete udělat.Jednak dokázat vlastním občanům, že vám záleží na lidských právech, jednak zmírnit utrpení syrského lidu.Rusko, Rusko.Co nejvíce rozšířit Babel Hawa a otevřít všechny ostatní hraniční přechody, abyste umožnili humanitární pomoc.O tom by se přece vůbec nemělo vyjednávat.Následujte příkladu Německa a použijte obrovské množství důkazů k trestnímu stíhání syrského režimu a jeho spojenců.Tento krok může pomoci zpomalit nebo zabránit normalizaci režimu, který vás stále denně uráží pácháním zločinů proti lidskosti a válečných zločinůZa třetí.A to je možná nejtěžší, ale nejdůležitější věc, kterou je třeba udělat.Bojujte s námi.Se syrským lidem.Bojujte s námi za osvobození každé matky.Každého otce.Každého bratra, každou sestru, každého souseda, každého přítele.O vyvození odpovědnosti.A spravedlnost.Každému městu, všem pozůstalým, každé oběti, každému uprchlíkovi, každé vdově, každému sirotkovi.Vzkaz všem Syřanům,vdovám a vdovcům všem a všem Syřanům, kteří touží po svobodě, svoboda přijde.