Může Ukrajina vyhrát?

4. 7. 2022

Ve svém prvním příspěvku po začátku rusko-ukrajinské války jsem tvrdil, že Vladimir Putin udělal obrovskou chybu a že Rusko nemůže vyhrát. K tomuto rozsudku jsem dospěl jen částečně, protože Moskva zjevně nedosáhla svých bezprostředních cílů, když 24. února využila výhody překvapení. Byl jsem opatrný, jak se střetnutí zbraní vyvine, protože jsem předpokládal, že se Rusové brzy naučí přizpůsobit ukrajinské taktice a schopnostem, napsal Lawrence Freedman. Ve svém prvním příspěvku po začátku rusko-ukrajinské války jsem tvrdil, že Vladimir Putin udělal obrovskou chybu a že Rusko nemůže vyhrát. K tomuto rozsudku jsem dospěl jen částečně, protože Moskva zjevně nedosáhla svých bezprostředních cílů, když 24. února využila výhody překvapení. Byl jsem opatrný, jak se střetnutí zbraní vyvine, protože jsem předpokládal, že se Rusové brzy naučí přizpůsobit ukrajinské taktice a schopnostem,

(Ve druhém příspěvku dne 27. února na mě udělala větší dojem ruská vojenská neschopnost a snažil jsem se vysvětlit, proč to bude nadále ovlivňovat operační výkon.)

Věřil jsem, že Putin selže, protože tento podnik byl zahájen na základě pomýleného pohledu na Ukrajinu jako na zemi postrádající legitimní vládu i národní identitu a tak náchylnou k rychlému rozpadu. Očekával, že svrhne ukrajinskou vládu a nahradí ji loutkovou. I kdyby tento plán uspěl, Ukrajinci by pravděpodobně pokračovali v boji proti ruské okupaci. Ale dokážeme si představit, jak kdyby byl Zelenskij zabit nebo unesen, Rusové by nařídili poslušné vládě, aby pozvala jejich síly, aby odstranily "nacistické" uzurpátory v Kyjevě, ačkoli pozvání by samozřejmě bylo retrospektivní. To se stalo v Afghánistánu v prosinci 1979, kdy Sovětský svaz odstranil jednoho vůdce a dosadil jiného, který pak požádal o vojenskou intervenci, která již probíhala.

Přežití Zelenského a jeho vlády bylo první velkou překážkou ruských plánů. Jejich vyprávění bylo dále podkopáno, když ti, kteří byli údajně osvobozeni, ukázali nedostatek nadšení pro okupaci. To vyslalo zásadní zprávu ukrajinským příznivcům na Západě, že Rusové budou čelit vážnému odporu. Zelenskij brzy rozvinul svůj vlastní silný narativ o potřebě většího množství zbraní k porážce Rusů ("Nepotřebuji odjet, potřebuji munici"). Potřeba většího množství a lepších zbraní a munice k nim bylo jeho jasné a konzistentní poselství za poslední čtyři měsíce.

Smysl vítězství

V prvním příspěvku jsem také poznamenal, že "vítězství" je spíše politický než vojenský pojem. Když 25. března ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že se stahuje ze severní Ukrajiny, aby se soustředilo na oblast Donbasu, vyžadovalo to novou definici ruského vítězství, která by byla nevyhnutelně méně ambiciózní než původní definice, ale také nejednoznačnější. Nejednoznačnost se nepodařilo rozptýlit. Cílem, který se nejvíce shoduje s nedávnými operacemi, je dobýt Luhansk, Doněck a Cherson s ohledem na jejich případnou anexi a rusifikaci. Ale nejenom, že jsou od toho daleko (když je velká část Doněcka stále v ukrajinských rukou a pozice Ruska v Chersonu je velmi sporná), ale také by to vyžadovalo výslovnou ukrajinskou kapitulaci, aby to posloužilo jako základ pro vyhlášení vítězství. To se nestane.

Naproti tomu Zelenskij má jasno v tom, co myslí politickým vítězstvím. Ruské síly se musí minimálně stáhnout na pozice z 23. února. Enklávy v Doněcku a Luhansku by byly vráceny Ukrajině. Krym by v zásadě měl být ve hře, i když politicky a vojensky by to bylo spíše napínavé.

Umístěním tohoto všeho mimo dosah Ukrajiny a zpečetěním zisků Ruska by Putin mohl nabídnout příměří na základě současného rozmístění sil. Může to být chytrý propagandistický trik, i když nabídka bude odmítnuta. Vojenská vyhlídka pro Rusy po je proto roztřeseným konfliktem trvajícím nějakou dobu bez definitivního závěru. To bude klást vysoké požadavky na ruské síly, protože se budou muset vypořádat se sílícím povstáním v okupovaných oblastech a dlouhou obrannou linií proti ukrajinským silám. Jejich nadějí a očekáváním je, že by mohli dosáhnout vyjednaného závěru, ne proto, že Ukrajina kapituluje, ale proto, že její západní podporovatelé budou unaveni válkou a vysokými náklady, které uvaluje na jejich ekonomiky.

V tomto, stejně jako při svém prvním gambitu v první den války, Putin podcenil odolnost svých odpůrců. Čím déle se bude válka táhnout, tím více mohou docela dobře narůstat tlaky na Západě na ukončení konfliktu. Přesto se pozice Západu v posledních týdnech přitvrdila, zejména od návštěvy evropských lídrů v Kyjevě dne 16. června a poté prostřednictvím zasedání Evropské rady, G7 a NATO, které všechny přinesly zvučná prohlášení o podpoře Ukrajině. Závazky byly nyní učiněny do té míry, že ukrajinská porážka by vypadala jako porážka NATO.

Nicméně upřít Rusku vítězství není totéž jako ukrajinské vítězství. Dlouhá válka znamená pokračující těžkosti a opožděné zotavení, navíc s rizikem slábnoucí mezinárodní podpory a tlaku na kompromis. Západní země se pečlivě připravují k běhu na dlouhou trať. Mohou si také všímat rozvíjejících se problémů, kterým čelí ruská ekonomika. Byli by ale rády, kdyby se to nezměnilo v test odolnosti. To je důvod, proč spolu s přitvrzením politické podpory pro Ukrajinu přišel nárůst vojenské podpory. Zásadně nové vybavení přichází po náročných bojích pro ukrajinské ozbrojené síly, kdy silně pociťují nedostatek palebné síly. Bude to stačit k obratu?

Vojenská situace

Bitva na Donbasu byla tvrdá a Ukrajinci přiznávali vysoké ztráty, když houževnatě drželi pozice. Strategicky dávala tato obrana smysl, protože Rusové také zaplatili vysokou cenu za zabrání relativně malého území. Jakékoli další ruské postupy byly zpožděny, což bylo důležité kvůli času, za který bylo možno získané západní vybavení dostat do předních linií. Kyjev také poukázal na své ztráty, aby naléhal na dárce, aby postupovali rychleji (ačkoli tento tlak s sebou nese rizika, protože by mohl povzbudit názor, že Ukrajinci prohrávají a nemohou vydržet).

Tato fáze války je nyní téměř u konce, Rusové jsou nyní v Lysyčansku a snaží se dokončit okupaci Luhanska. Strategicky bylo luhanské tažení pro Rusy důležité ze tří možných důvodů. Zaprvé kvůli podpoře ruského nároku na Donbas. Toto tažení zatím po týdnech úsilí umožnilo Rusku zabrat asi 0,5 % území navíc k tomu, co bylo zabráno v prvních dnech války. Druhým cílem bylo upoutat ukrajinské síly. Igor Girkin, který nese odpovědnost za celou tuto tragédii, ale zároveň byl vysoce kritický (z tvrdé nacionalistické perspektivy) k ruskému vedení války, zůstal úzce v kontaktu s vývojem na Donbasu. Nedávno uvedl, že v důsledku své obezřetné evakuace si ukrajinské síly zachovaly "většinu svého zkušeného personálu".

Třetím cílem bylo podpořit narativ Kremlu, že hybná síla války se přesouvá směrem k Rusku, takže západní podpora Ukrajině by byla marná a zároveň nákladná. Zatím to nemělo požadovaný efekt.

Adaptace na ztráty

Generál Michael Ryan ve svých komentářích zdůraznil, že Rusko nyní stojí před důležitou volbou, zda se soustředit na Doněck, nebo vynaložit více úsilí na obranu Chersonu, kde Ukrajina zaznamenává své vlastní pokroky. V Luhansku dosáhli pokroku tím, že přijali mnohem opatrnější taktiku, než jaká byla předváděna v prvních týdnech války. Použili dělostřelectvo, svou hlavní oblast komparativní výhody, k napadání ukrajinských pozic, dokud obránci nebyli příliš slabí, aby je udrželi. Rusové mohou na Donbasu také stále zkoumat, zda mohou získat více zisků, ale ostatní oblasti jsou zřejmě dobře bráněny.

V této druhé fázi války se nemohli tolik spoléhat na manévrování kvůli ztrátám na obrněných vozidlech. Své ztráty se snažili nahradit vozidly ze záloh, včetně, jak se široce uvádí, historických tanků, které se používaly v 60. letech. Výroba nových tanků se možná zastavila kvůli nedostatku klíčových komponent, jako jsou mikročipy, které pocházejí ze Západu a jsou nyní sankcionovány.

Zdá se, že Rusku také docházejí zásoby přesných zbraní, což je patrné z některých jejich nedávných útoků na dálku. Je například pravděpodobné, že smrtící útok na nákupní centrum v Kremenčuku nezamýšleli a místo toho měli na mysli blízký cíl, který se jim také nepodařilo zničit. To prokázalo, kromě nepřesnosti jejich zbraní, všeobecnou ruskou neopatrnost, pokud jde o vedlejší škody, a jejich neschopnost převzít odpovědnost za své chyby (jako vždy naznačující, že si to Ukrajinci z nějakého důvodu udělali sami). Když se G7 scházela, pomohlo to zvýšit podporu Ukrajině a připomnělo vůdcům, proč je důležité, aby Rusko selhalo.

Jejich odpovědí na minulé ztráty vojáků bylo úsilí najít další vojáky, kde jen mohou. Jednou z možností pro Putina by bylo vyhlásit všeobecnou mobilizaci, ale zdráhal se to udělat, protože ví, jak nepopulární by to bylo. Existují náznaky, že v současném povolávání branců existují nedostatky, i když se nepředpokládá, že by byli posláni na frontu. Místo toho je cílem povzbudit odvedence a kohokoli s vojenskou zkušeností, aby nastoupil do armády, často za finanční odměnu. Existují neoficiální důkazy, že mnozí z těch, kteří byli v centru bojů, hledali způsoby, jak se zbavit svých smluv.

Podle Michaela Kofmana ruští velitelé stále více spoléhají v boji v první linii na síly z enkláv na Donbasu, žoldáky ze skupiny Wagner, dobrovolníky a záložní prapory obsazené nedávno najatými vojáky. Boje o Severodoněck z velké části podnikly jednotky z Luhansku, které, jak se zdá, během toho utrpěly strašlivé opotřebení, a možná nyní pochopí, že je Rusové používají jako potravu pro děla. Kofman naznačuje, že k útočnému manévru se používají jiné jednotky, přičemž ty nejschopnější se pohybují "po bojišti, aby se pokusily o lokalizovaný postup".

Ukrajinský problém je jiný. Nepochybně utrpěli velké ztráty, i když příliš mnoho bylo uděláno ze Zelenského nářku, že ztrácejí 100–200 mužů denně. Bylo to na vrcholu bitvy o Severodoněck, kdy si ruské dělostřelectvo vybíralo velkou daň. Netvrdil, že by ztráty tohoto druhu byly rutinní záležitostí. Jak už to v raných fázích války bývá, nejvíce utrpěly jejich nejzkušenější jednotky a jejich nahrazení bude nějakou dobu trvat. Ale jak se Ukrajina zmobilizovala, není nedostatek personálu a motivace zůstává vysoká. Na rozdíl od Rusů bojují za svou vlast. Stále by nebylo moudré vrhat záložníky do bitev, na které nejsou připraveni.

Ukrajina se v první fázi války spoléhala na systémy ze sovětské éry, doplněné západními dodávkami protitankových zbraní a zbraní protivzdušné obrany. Existují nové dodávky starých systémů – například tanků T-72, které jsou dobře známé a byly poskytnuty z jiných zemí bývalé Varšavské smlouvy. Ukrajinci je mohou rychle uvést do provozu.

V kritické oblasti dělostřelectva byl jejich problémem nedostatek zbraní i munice, objevily se zprávy o poměru sil deset ku jedné. Používaly staré systémy ze sovětské éry s dělostřeleckými náboji ráže 152 mm. Standard NATO je 155 mm. Ostatní bývalé země Varšavské smlouvy se probíraly ve svých zásobách, ale není jasné, kolik jich ještě lze najít. To je důvod, proč Ukrajinci tak trvali na potřebě moderních děl. Z jejich pohledu nyní zareagovaly země NATO se zpožděním. Systémy byly identifikovány, probíhá výcvik a první kusy se nyní dostaly do předních linií, kde začíná být cítit jejich dopad.

Systémy, jako jsou francouzské houfnice Caesar na nákladních autech, které dokážou zaútočit a vzdálit se velkou rychlostí, a americký M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), v současnosti s dostřelem 70 km (alternativní munice má delší dostřel, i když tyto dosud nebyly Ukrajině poskytnuty) začínají mít dopad. Ty mají nejen dvojnásobný dostřel oproti starým systémům, ale také vysokou přesnost. Drony nadále hrají důležitou roli při pozorování cílů. Důležitou novou schopností, kterou USA poskytnou, je NASAMS, pokročilý raketový systém země-vzduch, který by měl dále snížit hrozbu ze strany ruských letadel a raket.

Obě strany se proto musí přizpůsobit, ale poněkud zjednodušeně lze říci, že Rusové se přizpůsobují, aby se stali více armádou 20. století, zatímco Ukrajinci se stávají spíše armádou 21. století. Ukrajinský adaptační proces bude tedy trvat déle, ale vyhlídka na konci představuje mnohem schopnější síly.

Další fáze války

Současnou fázi války lze nejlépe chápat jako přechodnou, protože Rusové zkoumají možnosti postupu, ale připravují se na obranu, zatímco Ukrajinci se chystají do protiofenzívy.

Obecně jsem se ve svých příspěvcích snažil vyhýbat předpovědím, protože válka je nejistá záležitost, taktické chyby mohou mít podstatný vliv bez ohledu na základní rovnováhu sil - a zdá se, že vše trvá déle, než by mělo. Nemám také žádný zvláštní vhled do myslí ruských ani ukrajinských vyšších velitelů.

Omezím se proto na tři body ohledně další fáze války.

Za prvé, prioritou pro obě strany je nyní odstranění nepřátelské kapacity.

Část frustrace pro Ukrajinu až dosud byla její omezená palba z kontrabaterií, která podkopala schopnost vypořádat se s ruským dělostřelectvem. S novými systémy by měli být schopni zasáhnout ruské dělostřelectvo. Nejcennějšími cíli však mohou být ruské muniční sklady a v průběhu minulého týdne se pravidelně objevovaly zprávy o jejich zasažení. Postupem času se tak sníží účinnost ruského dělostřelectva.

Rusové se také snaží najít přicházející ukrajinský materiál (včetně zásob munice) a zlikvidovat ho dříve, než může způsobit příliš velké škody. To vyžaduje jak dobré zpravodajství, tak přesné systémy. Ukrajinci se snaží zbraně a střelivo skrývat, pravidelně je přemisťují a distribuují v malých balíčcích. Ale když máte jen pár kusů schopných palby na dlouhé vzdálenosti, jakkoli jednotlivě jsou schopnější než jejich ruské ekvivalenty, ztráta několika z nich by mohla znamenat velký rozdíl.

Za druhé, ukrajinská taktika nebude kopírovat ruskou, pokud jde o zabírání území.

Rusové postoupili tím, že ostřelovali oblasti, které chtějí obsadit. Některé z oblastí, které si Ukrajina přeje vzít zpět, již byly zničeny a vylidněny a zde může být taktika podobná, ale jiné oblasti, včetně životně důležitého města Cherson, jsou relativně nedotčeny a Rusové tam umístili dělostřelectvo. Přestože je město v dosahu ukrajinského dělostřelectva, nebude si Kyyjev přát ničit civilní oblasti. Bude proto muset přijmout odlišnou taktiku, maximálně využít přesnost svých nových zbraní, soustředit se na zásobovací linie, základny a velitelská centra, realizovat oportunistický postup, používat partyzánskou taktiku ve městě proti okupačním silám, takže ruské jednotky budou nejisté ohledně toho, odkud přichází další útok. Politicky bude Zelenskij chtít ukázat jak svému lidu, tak svým dárcům, že Ukrajina může začít obnovovat ztracená území a přenést válku k Rusům. Proto Ukrajina útočí na ruskou základnu u letiště ve městě Melitopol.

Hmatatelná ukázka rozdílu, který mohou nové systémy přinést, byla vidět v bitvě o maličký Hadí ostrov v Černém moři nedaleko ukrajinské pevniny. Toho se na začátku války zmocnilo Rusko. Rusové přivezli na ostrov systémy protivzdušné obrany. Poté, co protilodní střela Harpoon zničila ruský remorkér dodávající zbraně a personál, minulou středu rakety a dělostřelectvo zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany rozmístěné na ostrově. To opravdu nebylo překvapení. Zranitelnost ostrova vůči dělostřelectvu byla již nějakou dobu zřejmá a bylo zvláštní, že Rusové na ostrov stále umisťovali muže a vybavení. Ve čtvrtek se Rusové přizpůsobili nevyhnutelnému a oznámili ústup z ostrova, přičemž to poněkud laškovně popsali jako "gesto dobré vůle" (podobné tvrzení bylo učiněno, když ustoupili ze severu).

Za třetí, je nepravděpodobné, že by Rusové pokračovali v boji, pokud by bylo jasné, že budou nejspíš poraženi.

Jedno ponaučení z epizody Hadí ostrov, stejně jako stažení z Kyjeva, je, že ruští velitelé dokážou rozpoznat, kdy prohrávají, a raději se stáhnout, než aby trpěli zbytečnými ztrátami. Protože jsme prošli obdobím pomalého, drtivého postupu Ruska, existuje tendence předpokládat, že i Ukrajina bude muset překonat houževnatou ruskou obranu, že třetí fáze může vypadat jako druhá, s výjimkou obrácených rolí.

Není to tak samozřejmé, jak se může zdát. Nejen, že se ukrajinská taktika bude pravděpodobně lišit, ale pokud začnou být tlačeni zpět, Rusové se budou muset rozhodnout, jak moc si chtějí skutečně držet území na úkor zachování toho, co zbylo z jejich armády. Pokud v určitém okamžiku ruské velení uvidí před sebou pouze nepříznivé trendy, může zvážit dlouhodobé hledisko a potřebu udržet své ozbrojené síly pro řešení budoucích hrozeb. Rusko si nemůže dovolit centimetr po centimetru ustupovat k hranici, přičemž by celou cestu trpělo ztrátami. V určitém okamžiku možná bude muset snížit své ztráty. To by byl bod, kde by mohli vyzvat Putina, aby se zapojil do seriózních jednání (například oživení dřívějších návrhů na formu neutrality výměnou za úplné stažení), aby poskytl politické krytí jejich stažení.

Zda se do této fáze dostaneme nebo ne, je jiná věc. Výzvou pro Ukrajinu je vyvinout ofenzívu s určitou dynamikou do bodu, kdy neexistuje žádný snadno dostupný způsob, jak ji Rusové zvrátí. To je výzva, protože Ukrajinci budou muset postupovat prostředky, které nezahrnují pouze přímé útoky na ruské pozice. Během několika příštích týdnů bychom měli začít trochu chápat, zda Ukrajina může začít přebírat iniciativu a vnucovat Rusku své vlastní priority, než naopak, a jak dobře jsou Rusové schopni reagovat na neustálé zlepšování ukrajinských schopností. Pokud by však ukrajinské síly dokázaly vytvořit nějakou hybnou sílu, pak by se situace mohla velmi rychle změnit v jejich prospěch. Mohou Ukrajinci vyhrát? Ano. Vyhrají Ukrajinci? Zatím to není jasné, ale tato možnost by se neměla zavrhovat.

