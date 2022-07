"Této chyby Západu se bojím nejvíc"

1. 7. 2022

Anne Applebaumová se obává, že Vladimir Putin chce využít globálního hladomoru k podkopání západní podpory Ukrajině. Ve svém vlastním zájmu i v zájmu Ukrajiny nesmí ustoupit. Pokud Západ v určitém bodě ustoupí Rusku, hodně riskuje.

Die Welt: Ve své knize "Rudý hlad" jste popsala Stalinovy ​​zločiny proti ukrajinskému národu. Chce nyní Putin páchat stejná zvěrstva se stejnými hroznými prostředky – hladověním?

Anne Applebaum: Ano, jistě. Rusové jsou v tom dokonce docela otevření. Před dvěma dny šéf ruské provládní televize RT otevřeně řekl, že chtějí globální hladomor, protože pak bude muset Západ mluvit s Moskvou. To je jejich plán v tuto chvíli: Vyvolat hladomor v Africe nebo Egyptě, aby byly následně zrušeny sankce proti Rusku. Takže schválně blokují přístavy, dělají všechno schválně, aby zabránili Ukrajině vyvážet její obilí.

Welt: Světoznámý historik Timothy Snyder píše, že Putinův plán hladomoru by měl fungovat různými způsoby: Za prvé, je součástí operace na zničení ukrajinského státu. Za druhé, má vyvolat vlnu uprchlíků ze severní Afriky a Blízkého východu, která destabilizuje Evropskou unii. Je to reálný scénář?

Applebaum: To je ono. Rusové už deset let pracují na plánu destabilizace Evropské unie. I o tom mluví otevřeně. Otevřeně podporují politické strany proti EU, podporují politiky proti EU a dělají vše pro to, aby destabilizovali demokracii a vykolejili Evropskou unii. Nyní vyvstává otázka, zda by EU spolu s NATO, možná s OSN, možná s Tureckem a Egyptem, dokázala zorganizovat nějakou blokádu v Černém moři a zablokovat ruskou flotilu, aby Ukrajina mohla vyvážet své obilí. Uvidíme. Nevím, jestli uspějeme, protože nevím, jestli jsou všechny země dostatečně odhodlané a chtějí to.

Welt: Třetí bod Putinova hladomorového plánu zahrnuje masové umírání jako nástroj ruské propagandy. Protože pokud se svět bude bouřit kvůli nedostatku potravin a rozšíří se hladomor, bude ruská propaganda vinit Ukrajinu, ne Rusko.

Applebaum: Bez ohledu na to, co se stane – vysoké ceny pohonných hmot nebo obchodní otřesy – říkají lidem doma v Rusku i po celém světě, že za to může Ukrajina a NATO. A také je pravda, že máme plán sankcí, aniž bychom měli informační plán, který by lidem vysvětlil účel a nezbytnost těchto sankcí. Moskva toho záměrně využívá k tomu, aby přisoudila vinu. Někteří lidé na Západě se o tom již přesvědčili. Musíme na to být připraveni a měli bychom mít připravenou odpověď.

Welt: Sankce tvrdě zasáhly Rusko, to je fakt, ale tvrdě zasáhly i západní svět. Otázkou nyní je, zda je Západ bude schopen udržet donekonečna.

Applebaum: Myslím, že nemáme na výběr. Protože buď pomůžeme Ukrajině, budeme pokračovat v tomto kurzu a zachováme sankce, nebo budeme mít otevřenou válku napříč Evropou. Nevidím, že bychom tu měli jinou možnost. Domnívám se, že obrana Ukrajiny je pro Západ existenční úkol, že zde není žádný manévrovací prostor.

Welt: Objevily se obavy, že by Rusko mohlo zaútočit přes takzvanou Suwalskou průrvu, aby vytvořilo pozemní spojení mezi Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Myslíte si, že by Putin riskoval útok na území NATO?

Applebaum: Nemyslím si, že se Putin v tuto chvíli rozhodne otevřít druhou frontu a zaútočit na NATO. Na to v tuto chvíli nemá dostatečně silný vojenský potenciál. Ale samozřejmě, pokud vyhraje válku na Ukrajině, mohl by o takovém scénáři do budoucna uvažovat.

Welt: Nedávno jste napsala, že jediné řešení, které nabízí naději na dlouhodobou stabilitu v Evropě, je rychlá porážka nebo dokonce ponížení ruského prezidenta. Neobáváte se, že by ponížený Putin mohl použít jaderné zbraně proti celému Západu?

Applebaum: To se mi v tuto chvíli nezdá reálné. Za prvé, jsme ještě hodně daleko od bodu, kdy můžeme mluvit o Putinově ponížení. V tuto chvíli pomáháme Ukrajině, ale ne do takové míry, aby mohla vyhrát rychle, ani zdaleka. Ukrajinci nemají starší letadla, některé zbraně dorazí až teď. Za druhé, na začátku této války jsem se vlastně velmi bála jaderných zbraní. Nedokázala jsem skutečně posoudit stav Putinovy ​​mysli. Ale teď vidím, že Rusové jednají racionálně podle vlastního scénáře. Z Kyjeva se rozhodli ustoupit, protože první útok byl neúspěšný, ale ani na východě nepodnikají příliš riskantní kroky.

Děsí mě něco jiného: Rusové jsou na Donbasu a mohou se v určité chvíli rozhodnout, že dosáhli dost a chtějí příměří. Pak se může stát, že Západ řekne: OK, máme příměří, to je konec války. V tomto případě by také mohl být vyvíjen tlak na Ukrajinu, aby přestala bojovat. V tomto případě bychom měli situaci, kdy Rusko má pod kontrolou asi pětinu země, může tam vládnout a vládnout, deportuje lidi z Donbasu do Ruska, organizuje koncentrační tábory a masové vraždy. Po několika letech čekání by mohlo Rusko znovu zaútočit na Kyjev. To je scénář, kterého se děsím nejvíc.

Welt: Aby se tomu zabránilo, musí být Putin rychle poražen. Jaká je metoda, jak toho dosáhnout? Dodávky zbraní, masivní budování Ukrajiny Západem?

Applebaum: Možná už je příliš pozdě. Ale jo, jde o to rychle vybavit Ukrajinu takovou technikou, jakou Rusové nemají. Mám na mysli těžké zbraně typu MLRS, jako jsou raketomety HIMARS, které jsou schopné ničit ruské dělostřelectvo a mohou být umístěny dostatečně daleko, aby je Rusové nemohli bombardovat. Samozřejmě letadla by byla také užitečná, ale uvědomuji si, že to už není problém.

Welt: Takže vy nevěříte na jednání s Putinem, na mír napsaný na papíře?

Applebaum: Dříve nebo později dojde k jednání. Jedinou otázkou je kdy? Chceme, aby se jednání uskutečnila, až když Ukrajina vyhraje, až vyžene Rusy ze svého území. Poté mohou jednání začít. Ale ve chvíli, kdy Rusko drží Donbas, Luhansk a Cherson, možná více území? Pro Ukrajinu není vhodná doba na vyjednávání. Myslím, že je chyba o tom teď mluvit. Bylo by chybou se domnívat, že s koncem otevřené války skončí i násilí na okupovaných územích. Pokud chceme bránit životy Ukrajinců a zachránit Ukrajinu jako stát, nemůžeme dovolit, aby Rusové zničili celý východ a jih země.

Welt: Je nevyhnutelné, že dříve nebo později možná nebude vymazána ze světa celá Ukrajina, ale východní a jižní část, jako Mariupol?

Applebaum: Vypadá to, že přesně o to Rusko usiluje. Ale někdo by se nyní mohl ptát: Proč vlastnit zcela zničenou zemi, kde už nikdo nežije? Utrácet miliardy na rekonstrukci? To je trochu zbytečné. A v tomto smyslu je tato válka zbytečná. Jde o ryze imperiální válku, kterou chce Putin ukázat, že je schopen rozšířit ruské území a zničit Ukrajinu.

Welt: Ukrajina získává status kandidáta na vstup do EU, ale existují pochybnosti o zrychleném přijímacím řízení.

Applebaum: Veškeré přijímací řízení do Evropské unie trvá roky. Hodně záleží na tom, jak bude válka probíhat a jak rychle bude Ukrajina schopna vyjednat a implementovat všechna nařízení EU. To vše se nestane přes noc. Pokud však válka skončí rozumnou garanční dohodou pro Ukrajinu, s jistotou, že ji Rusové znovu nenapadnou, zdá se reálné a možné, že Ukrajina bude přijata. Protože pak to bude pro Unii přínos.

