Boris Johnson odsuzuje homosexuální uprchlíky k smrti

1. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty





Adeniyi Raji byl mezi nejméně deseti uprchlíky v britskou vládou objednaném letu do nigerijského Lagosu, který ve středu večer odstartoval z letiště v Birminghamu. Z této africké země přijel do Británie v roce 2017, ve snaze uniknout výhrůžkám smrtí, které mu byly zasílány úřady a na sociálních sítích. Být homosexuálem je v Nigérii nezákonné a trestá se to až 14 lety vězení.





V Nigérii byl vystaven krutému homofobnímu útoku, jeho bývalý partner byl zabit a bylo mu řečeno, že bude zabit, pokud se vrátí do Nigérie. Byl přistižen se svým partnerem v posteli a brzy se shromáždily desítky sousedů, kteří je začali surově bít. Raji byl propuštěn z práce a jeho jméno, fotografie a dokonce i adresa byly policií rozesety po novinách a internetových stránkách.



Raji hledal útočiště ve Spojeném království, protože byl veřejně odhalen jako homosexuál - tedy jako zločinec - a v Nigérii mu šlo o život. Vláda Borise Johnsona se však rozhodla poslat ho zpět na jistou smrt. Navzdory všem důkazům, že by měl být chráněn, byl Raji zařazen do deportačního letu zpět do Nigérie.



Rajiho případ je nejnovějším z dlouhé řady případů, kdy vláda Borise Johnsona zklamala žadatele o azyl a uprchlíky LGBTQ+. Zprávy odhalily, že tlumočníci vystavují zranitelné homosexuální uprchlíky předsudkům a urážlivým poznámkám, že imigrační úředníci využívají náboženství žadatele nebo dokonce jeho vlastní anti-LGBTQ+ příbuzné, aby popřeli, že je skutečně homosexuál, a že se spoléhají na stereotypy a podle chování uprchlíka rozhodují, zda je skutečně homosexuál.



Mezitím se imigrační pakt o deportaci některých žadatelů o azyl v Británii do Rwandy rovná rozsudku smrti pro LGBTQ+ lidi.



Je cynické, že během letošního měsíce LGBTQAI+ hrdosti ministerstvo vnitra a všechna britská ministerstva vybavila své profily na sociálních sítích barvami duhy, které představují neheterosexuální diskriminovanou komunitu.

