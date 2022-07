"Krvavé peníze": Tajný obchod Evropy se syrskými fosfáty

1. 7. 2022

Vývoz levných syrských fosfátů do Evropy v posledních letech vzkvétá. Evropa má jen málo vlastních zásob fosfátů a evropští zemědělci měli problémy s fosfátovými hnojivy už před válkou na Ukrajině, která způsobila, že ceny ještě více vzrostly.



Tento tajný obchod má však svou cenu. Vývoz fosfátů je ekonomickým záchranným lanem pro represivní vládu Bašára Asada a směřuje evropské finanční prostředky klíčovému syrskému partnerovi v obchodu s fosfáty: ruskému miliardáři Gennadiji Timčenkovi, blízkému příteli ruského prezidenta Vladimira Putina.



Sankce EU vůči Sýrii sice dovoz fosfátů výslovně nezakazují, zakazují však obchody se syrským ministrem pro ropu a nerostné zdroje, který má fosfáty na starosti. Evropské firmy rovněž riskují, že se dostanou do rozporu s celosvětovým dosahem sankcí USA vůči syrské vládě. Timčenko byl mezitím jedním z prvních oligarchů, na které se vztahovaly sankce Spojeného království a EU po únorové ruské invazi na Ukrajinu.



Evropské firmy tak platí spletité síti krycích společností a prostředníků za nákup syrských fosfátů, které jsou tajně přepravovány na lodích, jako je Sea Navigator.



"Obchod se syrskými fosfáty ukazuje, proč systém sankcí EU nevyhovuje svému účelu - vyhýbání se sankcím funguje a není ani tak obtížné," řekl Ibrahim Olabi, syrský právní expert, který sleduje vyhýbání se sankcím. "Rusko se naučilo, jak to dělat v Sýrii, a nyní může tuto zkušenost využít k tomu, aby se vyhnulo sankcím kvůli válce na Ukrajině."



Šetření organizací Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Lighthouse Reports a Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism (SIRAJ) ve spolupráci s novináři ze sedmi zemí vysledovalo dodávky fosfátů z pouštních dolů v Sýrii do evropských továren na hnojiva na základě analýzy otevřených zdrojů a finančních dokumentů a obchodních údajů z desítek zemí.



Oficiální obchodní záznamy ukazují, že Španělsko, Polsko, Itálie a Bulharsko začaly v nedávné době dovážet syrské fosfáty. Významnými odběrateli jsou také Srbsko a Ukrajina, které v rámci svých dohod s EU uplatňují sankce EU vůči Sýrii.



Na dotaz ohledně dovozu společnosti a vládní agentury uvedly, že neporušují sankce, protože syrské fosfáty nejsou výslovně zakázány a nejednají přímo s osobami, na které se sankce vztahují.



"Možná jste právně v právu. Zároveň ale dáváte krvavé peníze režimu porušujícímu lidská práva, na který se vztahují sankce, a ruskému oligarchovi, na kterého se vztahují sankce," uvedla Irene Kenyonová, bývalá zpravodajská důstojnice amerického ministerstva financí.



Fosfáty jsou nezbytné pro pěstování plodin a krmení zvířat a evropské zemědělství je závislé na celosvětovém fosfátovém průmyslu v hodnotě přibližně 55 miliard dolarů. Sýrie byla jedním z největších světových vývozců fosfátů, než zemi v roce 2011 zachvátila válka, přičemž toto odvětví se rozpadlo, když IS v roce 2015 obsadil oblast kolem dolů.



Rusko v tom roce vyslalo do Sýrie své jednotky, které nakonec pomohly Asadovi získat zpět většinu území země. Vláda se mu za to odvděčila tím, že ruským společnostem poskytla štědré zakázky v některých nejvýnosnějších odvětvích země.



V roce 2018 syrská státní společnost General Company for Phosphates and Mines (Gecopham), kterou vlastní ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje, předala kontrolu nad největšími syrskými fosfátovými doly ruské společnosti Stroytransgaz.



Stroytransgaz vlastní Timčenko, jeden z nejbohatších mužů v Rusku. Timčenko a Putin jsou přáteli přinejmenším od počátku 90. let, kdy oligarcha obchodoval s ropou v Petrohradě. Timčenko popírá obvinění, že je jednou z krycích osob pro Putinovo osobní bohatství, a tvrdí, že dvojice je pouze judistickými partnery.



Spojené státy uvalily na společnost Stroytransgaz sankce v roce 2014 poté, co Rusko anektovalo Krym, takže Timčenko se distancoval od operací své společnosti v Sýrii, které se datují od počátku roku 2000.



V roce 2016 převzali vedoucí zaměstnanci Stroytransgazu neznámou ruskou logistickou společnost a přejmenovali ji na Stroytransgaz (STG) Logistic. Na papíře je STG Logistic vlastněna moskevskou společností, která spravuje podniky pro anonymní klienty. Provádí vývoz fosfátů pro syrskou vládu výměnou za 70 % výnosů.



V roce 2018 Timčenkova společnost prodala dceřinou společnost Stroytransgaz (STG) Engineering dvěma krycím společnostem se sídlem v Moskvě. Krátce poté společnost získala zakázky na provozování exportního přístavu v Tartúsu a syrských státních továren na hnojiva, čímž společnosti používající jméno Stroytransgaz získaly kontrolu nad celým řetězcem dodávek fosfátů v Sýrii.



Společnost Stroytransgaz nyní popírá jakékoli spojení s těmito společnostmi. "STG Engineering je samostatný právní subjekt a není součástí naší skupiny společností. Jde pouze o podobnou zkratku názvu společnosti," uvedla mluvčí Natalia Kaliničeva.



Záznamy syrských a ruských společností však ukazují, že při zakládání těchto společností hráli klíčovou roli vysocí představitelé společnosti Stroytransgaz, včetně bývalého ředitele Stroytransgazu Igora Kazaka a současného Timčenkova zaměstnance Zachida Šaksavarofa.



Irene Kenyonová, expertka na sankce a ředitelka oddělení rizikového zpravodajství v poradenské společnosti FiveBy Solutions, uvedla, že historie těchto společností jí dává "poměrně vysokou jistotu", že jsou vlastněny nebo kontrolovány Timčenkovou společností. "Jedná se o velmi běžné metodiky: vytváření vrstev a vrstev fiktivních společností, které pomáhají zastřít konečné skutečné vlastnictví osob, na něž se vztahují sankce," řekla.





Putinův muž na Ukrajině



Sýrie je největším dodavatelem fosfátů na Ukrajinu, a to navzdory napjatým vztahům Kyjeva s Damaškem od doby, kdy Asad podpořil invazi na Krym. Ukrajinské společnosti vyrábějící hnojiva dříve nakupovaly přímo od syrské vlády, ale od obnovení dovozu v roce 2018 obchod prochází přes síť nových nejasných společností.



Naprostá většina syrských fosfátů se na Ukrajinu dostává přes přístav Nika Tera v jihozápadním městě Mykolajiv, které je nyní frontovou linií ruské války na Ukrajině. Přístav vlastní ukrajinský oligarcha Dimitro Firtaš, který rovněž ovládá největšího výrobce fosfátových hnojiv na Ukrajině, společnost Sumychimprom.



Ačkoli je Sumychimprom technicky vzato státní, řídí ho blízký obchodní partner Firtaše a podle vyšetřování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda dluží oligarchovým společnostem miliony dolarů. "Není neobvyklé, že mocní hráči na Ukrajině tímto způsobem ovládají státní společnosti," řekl John Lough, expert na Rusko a Ukrajinu z britského thinktanku Chatham House.



Firtaš, jeden z nejbohatších mužů na Ukrajině, vděčí za své jmění obchodům se společnostmi kontrolovanými Kremlem, včetně programu v hodnotě přibližně 3 miliard dolarů, kdy na Ukrajině přeprodával podhodnocený ruský zemní plyn a rozdíl si nechával pro sebe. Na oplátku financoval Rusku nakloněné politiky na Ukrajině. Začátkem tohoto roku odsoudil Putinovu válku na Ukrajině a řekl televizi NBC: "Nikdy jsem nebyl proruský, ale musíte pochopit, že jsem podnikatel. A mým cílem je vydělat peníze."



Jeho vliv se kdysi rozšířil i do Velké Británie, kde vlastní sídlo v nejdražší londýnské čtvrti a stal se významným mecenášem Cambridgeské univerzity. Nyní řídí své rozsáhlé podnikatelské impérium z Rakouska, kde posledních osm let bojuje proti vydání do USA, kde má být souzen za korupci.



Společnost Sumychimprom byla největším dovozcem fosfátů na Ukrajinu až do roku 2020, kdy zmizela z dovozních záznamů. Vzhledem k tomu, že společnost pokračovala ve výrobě fosfátových hnojiv, zdálo se, že získává suroviny prostřednictvím třetích stran. Společnost Sumychimprom na několik žádostí o vyjádření, zda nakupuje syrské fosfáty, nereagovala.



Rostoucí evropský trh



V poslední době začaly syrské fosfáty opět nakupovat také společnosti v zemích EU. V roce 2020 obnovila obchod Itálie, loni následovalo Bulharsko a v lednu Polsko a Španělsko.



Podle evropských dovozců a průmyslových analytiků obchod rychle roste kvůli spirálovitě rostoucím cenám. "Syrské fosfáty jsou velmi krvavé nejen kvůli konfliktu v Sýrii, ale také kvůli tomu, co se děje na Ukrajině," uvedl Glen Kurokawa, analytik fosfátů z komoditní výzkumné skupiny CRU. "Sýrie musí prodávat s politickou slevou, protože její zboží je velmi toxické pro manipulaci."



Evropská poptávka pravděpodobně poroste, protože válka na Ukrajině narušuje trhy s fosfáty a hnojivy.



Odborník na sankce Julius Seidenader uvedl, že syrský obchod s fosfátem odhaluje, jak může nejednotné prosazování sankcí a obtížné uzavírání mezer v zákonech v Evropě podkopat její nedávné sankce vůči Rusku kvůli Ukrajině.





"Ať už kvůli oligarchům nebo soukromým letadlům, Rusové se stali mistry ve vrstvení a skrývání majetku ve fiktivních společnostech," řekl. "To je otázka, která pronásleduje sankce - skrývání se za fiktivními společnostmi velmi ztěžuje fungování sankcí, ať už jde o Sýrii nebo Rusko."



