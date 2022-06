NYT: Síť komand koordinuje tok zbraní na Ukrajině, tvrdí západní představitelé

30. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Podle amerických a evropských představitelů ruské jednotky pokračují v drtivém tažení na východní Ukrajinu a schopnost země odolat náporu závisí více než kdy jindy na pomoci Spojených států a jejich spojenců - včetně skryté sítě komand a špionů, kteří mají na spěch, aby Ukrajincům poskytli zbraně, zpravodajské informace a výcvik, informuje list New York Times.

Velká část této práce probíhá mimo Ukrajinu, například na základnách v Německu, Francii a Británii. Ale i když Bidenova administrativa prohlásila, že na Ukrajinu americké vojáky nevyšle, někteří zaměstnanci CIA v zemi nadále tajně působí, většinou v hlavním městě Kyjevě. Podle současných i bývalých představitelů dohlížejí na velkou část obrovského množství zpravodajských informací, které Spojené státy sdílejí s ukrajinskými silami.



Současně uvnitř Ukrajiny působí také několik desítek komand z dalších zemí NATO, včetně Británie, Francie, Kanady a Litvy. Spojené státy stáhly svých 150 vojenských instruktorů ještě před začátkem války v únoru, ale komanda těchto spojenců buď zůstala, nebo od té doby jezdí do země a z ní, cvičí a radí ukrajinským jednotkám a poskytují na místě zbraně a další pomoc, jak uvedli tři američtí představitelé.



O tom, co pracovníci CIA nebo komanda dělají, se objevilo jen málo dalších podrobností, ale jejich přítomnost v zemi - vedle členů diplomatického personálu, kteří se vrátili poté, co Rusko vzdalo obléhání Kyjeva - naznačuje rozsah tajného úsilí o pomoc Ukrajině, které probíhá, i rizika, která Washington a jeho spojenci podstupují.



Ukrajina zůstává v převaze a v sobotu ruské síly vypustily salvu raket na cíle po celé zemi, včetně oblastí na severu a západě, které byly v posledních týdnech do značné míry ušetřeny.



Krátce po únorové invazi Ruska na Ukrajinu založila 10. skupina speciálních sil armády, která před válkou cvičila ukrajinská komanda na základně na západě země, v tichosti koaliční plánovací buňku v Německu, aby koordinovala vojenskou pomoc ukrajinským komandům a dalším ukrajinským jednotkám. Tato buňka se nyní rozrostla do 20 zemí.



Tato buňka, která byla vytvořena podle struktury používané v Afghánistánu, je součástí širšího souboru operačních a zpravodajských koordinačních buněk, které řídí evropské velitelství Pentagonu s cílem urychlit pomoc spojenců ukrajinským jednotkám. Například na letecké základně Ramstein v Německu poskytuje podporu ukrajinskému letectvu, včetně taktiky a techniky, tým amerického letectva a letecké národní gardy nazvaný Grey Wolf, jak uvedl vojenský mluvčí.



Příslušníci CIA působící na Ukrajině se zaměřili na řízení zpravodajských informací, které ukrajinské vládě poskytovala americká vláda. Podle současných i bývalých úředníků většina jejich práce probíhala v Kyjevě.



Ministryně pro armádu Christine E. Wormuth minulý měsíc nabídla pohled na tuto operaci a uvedla, že buňka pro speciální operace pomáhala řídit tok zbraní a vybavení na Ukrajině. "Vzhledem k tomu, že se Ukrajinci snaží přesouvat a vyhýbat se Rusům, kteří se potenciálně snaží cílit na konvoje, snažíme se být schopni pomoci koordinovat přesun všech těchto různých druhů zásilek," řekla na akci věnované národní bezpečnosti pořádané Atlantickou radou.



Podle dalších bývalých představitelů by přítomnost amerických vojenských instruktorů na místě nemusela stát za riziko, zejména pokud by to vedlo k eskalaci ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Stálo by posílení výcviku za možnou cenu, kterou bude třeba zaplatit?" "Odpověď zní: pravděpodobně ne."

Celý článek v angličtině ZDE

