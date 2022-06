Poslední šance Západu vybudovat lepší světový řád

29. 6. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu potvrdila to, co bylo dlouho zřejmé: Řád založený na pravidlech vytvořený po 2. světové válce je ohrožen zhroucením. Rusko se nespokojí s tím, že je odpovědným účastníkem systému vytvořeného jinými, a stejně tak Čína, která podporovala agresi Moskvy. Obě země chtějí předělat řád tak, aby sloužil jejich autokratickým zájmům. Jak řekl americký prezident Joe Biden v březnu ve Varšavě, Západ nyní čelí "bitvě mezi demokracií a autokracií, mezi svobodou a represí, mezi řádem založeným na pravidlech a řádem ovládaným hrubou silou", napsali Ivo H. Daalder a James M. Lindsay. Ruská invaze na Ukrajinu potvrdila to, co bylo dlouho zřejmé: Řád založený na pravidlech vytvořený po 2. světové válce je ohrožen zhroucením. Rusko se nespokojí s tím, že je odpovědným účastníkem systému vytvořeného jinými, a stejně tak Čína, která podporovala agresi Moskvy. Obě země chtějí předělat řád tak, aby sloužil jejich autokratickým zájmům. Jak řekl americký prezident Joe Biden v březnu ve Varšavě, Západ nyní čelí "bitvě mezi demokracií a autokracií, mezi svobodou a represí, mezi řádem založeným na pravidlech a řádem ovládaným hrubou silou",

Dějiny se takto neměly odehrávat. V opojných dnech po studené válce se řád zdál nezpochybnitelný a nenapadnutelný. Washington věřil, že jeho nezpochybnitelné prvenství mu umožní určovat budoucnost jiných zemí i svou vlastní. Američtí spojenci věřili, že unikli tragédii velmocenské politiky a vstoupili do éry sebeprosazování pravidel. Postupem času však návyky spolupráce erodovaly a smysl pro společný účel se vytratil. Spíše než aby Západ využil jedinečného momentu americké dominance k prohloubení a posílení řádu založeného na pravidlech, nechal tento systém uhynout.

Washington a jeho spojenci mají nyní šanci tuto chybu napravit. Historický špatný odhad ruského prezidenta Vladimira Putina při útoku na Ukrajinu jim připomněl nejen jejich společné zájmy a hodnoty, ale také důležitost kolektivního jednání. Západ na invazi odpověděl projevem jednoty, který nebyl vidět od vrcholu studené války. Spojené státy a jejich spojenci uvalili bezprecedentní sankce, začali se odřezávat od ruské energie a dopravili na Ukrajinu obrovské množství zbraní. Ale tato překvapivá jednota nemusí vydržet. S tím, jak ekonomická bolest ze sankcí narůstá a válka se stane opotřebovací bitvou, kterou předvídají představitelé zpravodajských služeb, mohou domácí a další obavy začít rozsévat na Západě rozdělení.

I když Západ pracuje na zvládnutí těchto rozdílů, měl by svou nově nalezenou jednotu proměnit v širší snahu zachránit řád založený na pravidlech. Prvním krokem by mělo být vytvoření nové skupiny G-12, která by spojila Spojené státy a jejich přední spojence v Asii, Evropě a Severní Americe. Každý člen této skupiny má životní zájem na zachování řádu a nikdo z nich to nedokáže sám. Ale jen formalizovaná spolupráce nebude stačit. Spojené státy a jejich spojenci budou muset udělat druhý krok, aby se poučili z chyb, kterých se dopustili v posledních třech desetiletích. Washington bude muset omezit svou zálibu v unilateralismu, naslouchat stejně jako mluvit a dávat i žádat. Asijští a evropští spojenci budou muset přijmout více odpovědnosti a překonat svůj sklon k parazitování.

Pokud se Západ bude držet svých starých způsobů, zpacká něco, co je v mezinárodní politice mimořádně vzácné: Druhou šanci. Pouze tím, že se chopíme okamžiku, poučíme se ze svých chyb a budeme jednat kolektivně, může Západ znovu vybudovat mezinárodní řád, který prosazuje vládu zákona spíše než právo džungle.

JAKÁ ŠKODA

Přestože ze studené války vzešly triumfálně, Spojené státy rychle promarnily mimořádnou příležitost proměnit svůj unipolární moment v něco trvalejšího. Přežily Sovětský svaz, sjednotily Evropu a podnítily historickou expanzi globální ekonomiky. Toto vítězství, které bylo strategické i ideologické, připravilo Západu cestu k rozšíření a prohloubení řádu založeného na pravidlech kolektivní bezpečnosti, otevřených trzích a respektu k demokracii, lidským právům a právnímu státu. Na počátku 90. let se šířila demokracie a vznikaly volné trhy. Zdálo se, že dokonce i staří nepřátelé, jako Rusko a možní budoucí rivalové, včetně Číny, neměli jinou možnost, než přijmout volný tok kapitálu, zboží, myšlenek a lidí – nebo zůstat pozadu. Zdálo se, že kooperace a smíření nahradí soutěž a konflikt jako určující rysy světové politiky.

Akce ale nešly podle plánu. Spojené státy přecenily své možnosti a věřily, že jejich role jako "nepostradatelné světové velmoci" jim umožňuje uspěchat historii. Série vojenských intervencí zahájených ve jménu stability a demokracie často vyvolala více chaosu a bídy než bezpečnosti a bohatství. Sotva pomohlo, že i když vytruboval řád založený na pravidlech, Washington pravidelně ignoroval pravidla, která se mu nelíbila – jako když intervenoval v Kosovu v roce 1999 a Iráku v roce 2003 poté, co se mu nepodařilo zajistit mandát OSN, a když mučil zadržované během války proti terorismu. Spojené státy se odmítly připojit k novým dohodám o spolupráci v oblasti jaderného testování, kontroly zbrojení, stíhání válečných zločinů a regularizace obchodu v Asii a Tichomoří, protože se obávaly, že takové závazky omezí jejich svobodu manévrování. Washington se cítil oprávněn, protože se přesvědčil, že jeho vlastní motivy jsou čisté. "Stojíme vzpřímeně a vidíme do budoucnosti dále než jiné země," prohlásila ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová v roce 1998. Ale přátelé i nepřátelé neviděli sílu a integritu; viděli aroganci a pokrytectví.

Washington nebyl sám, kdo nedokázal co nejlépe využít okamžik vytvořený rozpadem Sovětského svazu. Jeho spojenci v Evropě trpěli vlastními iluzemi, protože věřili, že konec rozdělení kontinentu ve studené válce znamená konec konfliktu. Viděli sami sebe jako postmoderní státy, které se při udržování míru mohou spolehnout na spolupráci a multilaterální instituce. Přestože uznali, že terorismus a šíření jaderných zbraní zůstávají hrozbou, spokojili se s tím, že nechali Washington, aby se těmito problémy zabýval. Předpokládali také, že ekonomická angažovanost, kontrola zbrojení a dialog promění Rusko v partnera a že čínská potřeba přístupu na jejich trhy a technologie z ní udělá zúčastněnou stranu v řádu založeném na pravidlech. Vzhledem k tomu, že velmocenská konkurence byla zdánlivě odsunuta na smetiště dějin, mohly nyní ekonomické zájmy řídit zahraniční politiku.

Americká arogance a evropské zbožné přání vládly a lídři v západních hlavních městech ignorovali známky toho, že konkurence velmocí zdaleka není mrtvá. Rusko napadlo Gruzii v roce 2008 a poté o šest let později anektovalo Krym a rozdmýchalo "separatistické" povstání na Ukrajině. Tyto činy vyvolaly ze Západu většinou symbolické reakce. Spíše než aby usilovala o snížení závislosti na ruské ropě a plynu, velká část Evropy zvýšila svou závislost, protože, jak řekl německý chemický ředitel Martin Brudermüller, "levná ruská energie byla základem konkurenceschopnosti našeho průmyslu". Čína prováděla bezprecedentní činy ekonomické špionáže, tlačila na své obchodní partnery, vznesla nárok na Jihočínské moře, uvěznila více než jeden milion Ujgurů a rozdrtila demokracii v Hongkongu – řada pobouření, která vynesla Pekingu sotva něco více než mírné výtky. Wall Street stále více spoléhala na čínské bohatství a v roce 2020 EU podepsala novou obchodní a investiční dohodu s Pekingem.

Tento vývoj postupně nahlodal základní rysy řádu založeného na pravidlech. Schopnost velmocí beztrestně použít sílu proti menším sousedům odhalila slabiny Rady bezpečnosti OSN a dalších institucí kolektivní bezpečnosti. Šíření merkantilistických obchodních praktik zvýraznilo mezery v pravidlech globálního obchodování. Ekonomické rozvraty způsobené neomezenou globalizací podnítily populistický nacionalismus a tvrzení autokratů, že liberální demokracie je dekadentní a zastaralá. Když vypukla pandemie COVIDu-19, země nereagovaly kolektivním jednáním proti společné hrozbě, ale prosazováním politiky "každá země za sebe". Světový řád se zkrátka rozpadal.

Invaze na Ukrajinu probudila Západ z jeho spánku. Rychlost, rozsah a rozsah reakce vedené USA překvapily západní lídry téměř stejně jako překvapily Putina. Ekonomické sankce bičují ruskou ekonomiku. Evropa rychle omezuje dovoz ruské energie, čímž výrazně snižuje pákový efekt Moskvy. NATO posiluje svou přítomnost od Pobaltí po Černé moře a připravuje se na přijetí Finska a Švédska jako nových členů. A Ukrajina s pomocí dodávek nových zbraní a západních zpravodajských služeb úspěšně odolala mnohem větší ruské armádě.

Velká část diplomatické energie Západu bude právem pokračovat v podpoře Ukrajiny. Neméně důležité však je, aby západní lídři uvažovali ambiciózněji o obnovení rozpadajícího se řádu založeného na pravidlech. Tím, že Putinův strategický omyl připomněl západním demokraciím jejich společné zájmy a jejich sílu, když spolupracují, vytvořil příležitost k vyléčení ran, které si sám za tři desetiletí způsobil.

LÉPE SPOLUPRACOVAT

Prvním krokem bude institucionalizace spolupráce, která se objevila po ruské invazi na Ukrajinu. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je, že Spojené státy a jejich vyspělí demokratičtí spojenci v Asii, Evropě a Severní Americe vytvoří skupinu G-12 sestávající ze současných členů G-7 (Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království a Spojené státy americké) plus Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea a EU. NATO by mělo místo u stolu pro všechny diskuse týkající se bezpečnosti.

Založení G-12 je poslední nejlepší nadějí na oživení řádu založeného na pravidlech. Budoucí členské státy a instituce G-12 mají kapacitu, zájem a schopnost kolektivně pracovat, aby tak učinily. Jsou domovem téměř jedné miliardy lidí a tvoří více než 60 procent celosvětového HDP a vojenských výdajů. Čína a Rusko jsou dohromady lidnatější, ale tvoří sotva 20 procent světového ekonomického výkonu a pouhých 17 procent jejích vojenských výdajů. Jak ukázala jejich reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, potenciální členové G-12 všichni uznávají, že jejich bezpečnost a prosperita spočívá na hledání způsobů, jak se vyhnout návratu do světa, ve kterém hrubá síla nahrazuje právní stát. A byli schopni tak rychle zareagovat proti Rusku, protože měli dlouhou historii spolupráce na celé řadě problémů, ať už ve svých bilaterálních vztazích, nebo na multilaterálních fórech.

Co tyto země neudělaly, je záměrná spolupráce jako skupiny nebo za konkrétním účelem posílení globálního řádu. Vytvoření G-12 by toto selhání napravilo. Na rozdíl od volné asociace, jako je G-7, která tradičně přistupovala ke globálním problémům ad hoc způsobem, by se státy a instituce G-12 zavázaly identifikovat globální výzvy, posuzovat dostupné reakce a reagovat koordinovaným způsobem. Toto uspořádání by nevyžadovalo formální smlouvu, strukturu nebo sekretariát. Místo toho by záleželo na společném závazku mezi členy G-12 založit svou angažovanost v zahraničí na zásadě, že spolupráce a koordinace mezi nimi je zásadní pro dosažení jejich cílů a udržení řádu založeného na pravidlech. Hlavy států G-12 by se měly scházet alespoň jednou za dva roky a jejich ministři zahraničí, obrany, hospodářství a další by se měli scházet častěji – stejně jako Rada Evropské unie se zabývá celou řadou otázek.

Koordinace politik by měla začít v oblasti zahraniční politiky. Členové G-12 by se museli spojit, aby zabránili ruskému revanšismu, soutěžili s Čínou, zastavili šíření jaderných zbraní, čelili terorismu, bojovali proti pandemiím a omezovali změnu klimatu. Poinvazní koordinace v OSN a v rámci G-7 a NATO se musí stát normou pro G-12 ve všech hlavních otázkách. Pro usnadnění společné akce by země G-12 měly jednat s OSN, Světovou obchodní organizací, mezinárodními finančními institucemi a dalšími mezinárodními organizacemi, aby vytvořily společné postoje a dohodly se na společných akcích v kritických otázkách.

V ekonomické sféře by G-12 potřebuje koordinovat obchod, investice, kontroly exportu, digitální obchod a další kritické ekonomické otázky. Pandemie COVIDu-19 a válka na Ukrajině posílily ekonomický nacionalismus a protekcionismus, narušily obchod a narušily dodavatelské řetězce, zpomalily růst a urychlily inflaci. Rostoucí bezpečnostní obavy týkající se duševního vlastnictví a kritických technologií dále omezují obchod, zejména s americkými konkurenty, jako je Čína a Rusko.

G-12 by se měla stát motorem pro hospodářskou spolupráci a růst a bojovat proti pokušení obrátit se dovnitř. Zásadním prvním krokem by bylo, aby Británie, Spojené státy a EU přistoupily k obchodní dohodě o komplexním a progresivním transpacifickém partnerství, která již zahrnuje Kanadu a další potenciální země G-12 v Asii. Spojené státy a Evropa by také měly oživit jednání o obchodním a investičním paktu a doplnit tak stávající dvoustranné pakty EU s Austrálií, Kanadou a Japonskem. Členové G-12 by také potřebovali koordinovat své politiky v oblasti kontroly vývozu a zahraničních investic, aby si zajistili konkurenční výhodu nad Čínou. A potřebovali by konsolidovat dodavatelské řetězce pro kritické zboží – jako jsou polovodiče, robotika, umělá inteligence a kovy vzácných zemin – v západním světě.

V oblasti bezpečnosti by Spojené státy zůstaly první mezi rovnými v rámci G-12. Jen ony mají armádu se skutečným globálním dosahem. I tak po ruské invazi na Ukrajinu ostatní členové potenciální G-12 konečně splnili své sliby, že utratí více na obranu. Japonsko zvažuje v příštích několika letech možné zdvojnásobení vojenských výdajů a rozhodnutí Německa po invazi zvýšit svůj rozpočet na obranu znamená třetí největší vojenské výdaje na světě. Tyto výdaje přidají až 150 miliard dolarů k tomu, co nyní Západ ročně vydává na obranu, čímž se Německo a Japonsko stanou pro Spojené státy mnohem efektivnějšími bezpečnostními partnery. Hlavní kanály pro posílení obranných schopností mezi členy G-12 by zůstaly stejné – obranná opatření prostřednictvím NATO a bilaterálních dohod se Spojenými státy – s přidáním větší koordinace v rámci EU. Ale G-12 by poskytlo užitečné fórum pro řízení těchto snah a pro zajištění toho, aby transatlantické a transpacifické bezpečnostní politiky byly mnohem více sladěny, než je tomu v současnosti. Zvýšené vojenské schopnosti a posílená koordinace by výrazně zlepšily šance na odstrašení a v případě potřeby na porážku jakékoli další agrese ze strany Ruska, Číny nebo jiných zemí.

Jakkoli bude formalizovaná spolupráce důležitá, úspěch G-12 bude záviset na tom, zda se Spojené státy a jejich spojenci vzdají špatných návyků, které si vytvořili od konce studené války. Washington příliš často jednal jednostranně a věřil, že vést znamená rozhodovat o tom, co dělat, a přikazovat ostatním, aby se tím řídili. Konzultace měly často formu informování ostatních o již učiněných rozhodnutích, spíše než společného vypracovávání nových stanovisek. Tento typ chování se projevil v rozhodnutích Trumpovy administrativy odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu a jaderné dohody s Íránem a rozhodnutí Bidenovy administrativy urychleně stáhnout americké jednotky z Afghánistánu. Američtí spojenci se naopak často vyhýbali odpovědnosti za těžká rozhodnutí, zbavili se bezpečnostních závazků USA a zároveň nechali atrofovat svou vlastní tvrdou sílu. G-12 by musela být partnerstvím rovných – způsobem, který její členové dlouho prohlašovali, že ho chtějí – s asijskými a evropskými členy, kteří převezmou větší břemeno jednání a Spojené státy se budou více podílet na rozhodování. Jistě, jak je tomu v NATO a EU, utváření dohody může nějakou dobu trvat, zvláště když se střetávají zájmy. Ale stejně jako v těchto dalších institucích bude zdroj síly G-12 spočívat v její schopnosti jednat kolektivně – jak Rusko nyní zjistilo na vlastní nebezpečí.

KONFRONTACE S REALITOU

G-12 nabízí nejlepší příležitost k mobilizaci zdrojů nejmocnějších a nejvyspělejších demokracií světa k obraně řádu založeného na pravidlech. Je však spravedlivé se ptát, zda by vytvoření skupiny G-12 nerozšířilo propast mezi demokraciemi a autokraciemi, nerozdmýchalo současné napětí a neztížilo nalezení dohod potřebných k řešení široké škály globálních výzev, kterým čelí celý svět, nejen Západ. G-12 bude nepochybně vnímána jako prostředek k výslovnému boji proti čínské a ruské moci. Peking a Moskva nebudou reagovat pokrčením ramen. Zdvojnásobí své úsilí o podkopání řádu založeného na pravidlech a budou tvrdě pracovat na tom, aby na svou oběžnou dráhu přivedli další země.

Obavy z prohlubujících se rozporů zamlžují kritický bod: Západní demokracie jsou již uvězněny v boji s autoritářskými vládami o to, jejichž hodnoty budou řídit světový řád. Čína ani Rusko neuvažují o zlepšení stávajících mezinárodních ujednání. Obě jsou revizionistickými mocnostmi, které zpochybňují normy a instituce poválečného řádu. Přejí si vrátit se do éry velmocenské politiky, ve které by mohli svobodně ovládat své sousedy. Západní demokracie se zdráhaly uznat výzvy, které obě země představují, a doufaly, že zapojení Pekingu a Moskvy je přesvědčí, aby s nimi spolupracovaly spíše než šly proti nim. Ruská invaze na Ukrajinu s téměř formální podporou Číny jasně ukázala, že čínsko-ruské partnerství směřuje ke konfrontaci se vším, co Západ – a řád založený na pravidlech – představuje.

Vytvoření G-12 by nezabránilo Západu, aby kdy spolupracoval s Čínou nebo Ruskem. Snahám o omezení změny klimatu a předcházení pandemiím by jistě prospěla větší spolupráce mezi všemi hlavními mocnostmi. Ale čínská a ruská spolupráce v těchto otázkách se nedostavila, i když Západ zlehčoval čínské ekonomické zastrašování a ignoroval ruskou agresi. Peking a Moskva ukázaly, že ústupky udělají pouze z vlastního zájmu, nikoli z dobré vůle. Mobilizací zdrojů nejsilnějších demokracií světa by skupina G-12 umožnila Západu vést svou diplomacii s oběma zeměmi z pozice síly.

Přístup G-12 k Číně, Rusku a dalším autokraciím by měl být podobný tomu, co ministr zahraničí USA Antony Blinken popsal jako přístup Bidenovy administrativy k Číně: "konkurenceschopný, když by měl být, kolaborativní, když může být, a nepřátelský, když to musí být". Za tímto účelem by G-12 potřebovala objasnit, k čemu slouží, nejen proti čemu je. Jejím účelem by nebylo zadržet Čínu nebo Rusko nebo je či jiné země přeměnit na západní demokracie. Jejím účelem by bylo hájit základní principy poválečného uspořádání: Respekt k suverenitě velkých i malých zemí, dodržování zásad právního státu, podpora demokracie a lidských práv a závazek k mírovému řešení sporů.

ROZDĚLENÍ DEMOKRACIÍ

Západní demokracie mohou sdílet oddanost liberálním hodnotám, ale vždy budou mít své vlastní zájmy. Tato skutečnost se odrazila v reakci Západu na invazi na Ukrajinu různou mírou nadšení mezi spojenci USA pro zastavení ruského vývozu energie a dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu. Obtížnost vytváření společných politik bude jen narůstat s tím, jak se téma posune od existenčních hrozeb k banálnějším rozhodnutím ohledně obchodní nebo technologické politiky.

Stejně důležité je, že demokracie mimo Západ se proti ruské agresi nesjednotily. Brazílie, Indie, Jižní Afrika a další demokracie v Americe, Asii a Africe odmítly odsoudit porušování suverenity Ukrajiny, odmítly podpořit sankce proti Rusku a v několika případech se snažily využít válku ve svůj prospěch. Toto znovuobjevení nesouladu ve stylu studené války odráží složitou směs vlastních zájmů, historických sympatií a zášti a zaujetí bezprostřednějšími problémy blíž k domovu. Nic z toho by nemělo být překvapivé. Demokracie nejsou imunní vůči krátkozrakosti, zášti nebo hraní na dvě strany proti sobě ve svůj vlastní prospěch.

I když nelze předpokládat demokratickou spolupráci, lze ji vytvořit. Navzdory všem svým selháním a chybným krokům mají západní demokracie fungující tradici budování úspěšných dohod o spolupráci a obecně se jim dařilo mnohem lépe než autokraciím, protože jejich interakce přesahují transakční přístup. Jejich společný závazek k právnímu státu jim umožňuje vzájemně si důvěřovat, a proto mají Spojené státy formální bezpečnostní závazky s více než 50 spojenci. Rusko jich má jen pět a Čína jen jeden – Severní Koreu.

Aby G-12 navázala na tento úspěch, ideálně by se zaměřila na budování solidarity s demokraciemi na "globálním Jihu", které budou největšími poraženými, pokud Čína a Rusko předělají světový řád k obrazu svému. Ani Peking, ani Moskva nepovažují menší mocnosti za suverénní a sobě rovné; spíše vidí takové země jako zralé na vykořisťování a manipulaci. Uznání této skutečnosti je důvodem, proč se Keňa, Singapur a další nezápadní demokracie připojily k Západu v odsouzení ruské agrese.

Západní demokracie nabízejí jiným demokraciím mnohem více. Pro začátek je společný ekonomický výstup zemí G-12 trojnásobný než čínský a ruský dohromady. A pokud by Západ těsněji spolupracoval s nezápadními demokraciemi, pravděpodobně by našel ochotnější partnery pro veškeré své diplomatické úsilí.

Ale G-12 bude muset žít podle pravidel, která si přeje, aby se jimi řídili ostatní, způsobem, kterým to Spojené státy a jejich spojenci sami vždy nedělali. Kritici správně poukazují na četné případy západního pokrytectví, mezi nimiž je i americká invaze do Iráku. "Dělej, jak říkáme, ne jak děláme" je špatný základ pro budování spolupráce. Stejně důležité je, že G-12 bude muset vidět své zájmy široce a uznat, že snaha přinutit ostatní demokracie, aby následovaly její příklad, by byla ztrátová strategie. Mnohem lepší je demonstrovat skutečné ekonomické i jiné výhody aktivní spolupráce s G-12, než tlačit na ostatní demokracie, aby je slepě následovaly.

Zatímco Západ pracuje na překonání rozdílů mezi demokraciemi, bude také muset překonat politické rozdíly doma. Populistický nacionalismus je hnací politickou silou ve Spojených státech i jinde, podporuje zahraniční politiku, která je skeptická k záměrům ostatních, a podporuje spíše jednostrannou akci než kompromis a spolupráci. Dobrou zprávou je, že ruský útok na Ukrajinu prozatím otřásl západní veřejností v její samolibosti. Němci v drtivé většině přijali interpretaci války kancléře Olafa Scholze jako Zeitenwende – "historický obrat" – díky kterému bude Německo brát vojenskou bezpečnost vážněji. Velká většina Finů a Švédů nyní podporuje členství v NATO. Američané podpořili kroky, které Bidenova administrativa podnikla na pomoc Ukrajině; v průzkumu Pew Research Center provedeném v březnu pětkrát více respondentů souhlasilo s tím, že Spojené státy by měly poskytnout Kyjevu více pomoci, než souhlasilo s tím, že poskytují příliš mnoho. Kongres následoval příklad a podpořil Ukrajinu.

Ale existují znepokojivé příznaky. Zvučné vítězství maďarského premiéra Viktora Orbána v březnových parlamentních volbách jeho země a silný výkon političky Marine Le Penové ve francouzském prezidentském klání ukazují, že záliba v Putinovi není v evropské politice automaticky diskvalifikující. Více znepokojující je možnost, že by se americkým prezidentem mohl stát bývalý americký prezident Donald Trump – který řekl, že Putin je "génius" a nazval ho "důvtipným" a "chytrým" poté, co Rusko zahájilo invazi – nebo někdo jiný, kdo sdílí Trumpovu zálibu v autokratech. Žádná G-12 by nemohla uspět bez aktivní účasti Spojených států. Když byl Trump prezidentem, udělal mnoho pro to, aby zrušil samotný řád založený na pravidlech, který by se G-12 snažila dodržovat.

A přesto se Orbánova snaha vytvořit koalici nespokojenců EU s Českou republikou, Polskem a Slovenskem zhroutila ostřelováním Kyjeva. Reakce členských zemí NATO na ruskou invazi odpověděla na Trumpovu stížnost, že ostatní členové aliance nedělají dost pro obranu. A průzkum Chicagské rady z roku 2021 mezi Američany zjistil, že respondenti v poměru tři ku jedné preferovali, aby Washington sdílel vedení s ostatními, než aby je ovládal.

DALŠÍ ŠANCE

Obava, že Trump, nebo alespoň jeho tendence "Amerika na prvním místě", by mohly vykolejit G-12, však dává důvod k tomu, aby se postupovalo opatrně. Jednak G-12 nemůže být návratem k Pax Americana. Cílem skupiny by bylo sdílet povinnosti a zátěž mezi co nejvíce vyspělých západních demokracií, nenechat Washington diktovat jejich podmínky. Za další by G-12 potřebovala prohloubit ekonomickou spolupráci, stejně jako podporovat koordinaci v bezpečnostních záležitostech. Vzestup populistického nacionalismu odráží důsledky nespoutané globalizace, která upřednostňovala velký byznys před dělníky a kapitál před pracovní silou, takže nechala příliš mnoho lidí za sebou. Úspěch G-12 by v konečném důsledku spočíval na její schopnosti zlepšit podmínky v domovských zemích svých členských států i v zahraničí. To by znamenalo zvrátit závod ke dnu v oblasti firemních daní, vyhnout se obchodním dohodám, které posílají pracovní místa do zámoří, a vypořádat se s rostoucí nerovností příjmů.

Příslibem zlepšení na okraji hrůzy z agrese proti Ukrajině je to, že dává Spojeným státům a jejich západním spojencům šanci udělat to, co se jim po skončení studené války nepodařilo: Znovu oživit mezinárodní instituce a prohloubit spolupráci v oblasti nadnárodních hrozeb. Tento okamžik ale nebude trvat věčně. Západ musí odolat pokušení považovat agresi proti Ukrajině spíše za odchylku než za trend. Za tímto účelem by se Spojené státy měly připojit k 11 dalším potenciálním členům G-12, aby oživily řád založený na pravidlech. Západní demokracie si nemohou dovolit promarnit tuto druhou šanci dát věci do pořádku.

