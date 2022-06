Vzteklý, násilnický, bezohledný: Svědectví vykreslilo šokující portrét Donalda Trumpa

29. 6. 2022

Svědectví Cassidy Hutchinsonové o tom, jak se prezident Donald Trump chtěl škrtit agenta tajné služby "se velmi výrazně zapíše" do dějin USA, konstatují odborníci



Pokusil se škrtit agenta tajné služby. Během záchvatů vzteku házel nádobím. A chtěl odstranit detektory kovů, aby jeho stoupenci mohli pochodovat se zbraněmi a noži.



Na úterním slyšení kongresového výboru, který vyšetřuje loňský útok na americký Kapitol, vyšel najevo překvapivý portrét Donalda Trumpa jako neovladatelného a osobně násilnického prezidenta.

Dokonce i pro zemi - a politický tisk -, která je už dlouho zvyklá na rozbíjení norem za Trumpových let, byl obraz, který se o Trumpovi vyjevil při překvapivém slyšení, šokem pro systém. Kongresový panel pro vyšetřování 6. ledna 2021 sliboval nová odhalení a nezklamal.



"Ještě nikdy v americké historii jsme před Kongresem neviděli tak věrohodné svědectví proti prezidentovi Spojených států, které by bylo tak šokující," uvedl pro televizi MSNBC historik prezidentské politiky Michael Beschloss. "Je to den, který se do americké historie zapíše velmi výrazně."



Hvězdnou svědkyní při narychlo uspořádaném slyšení byla Cassidy Hutchinsonová, asistentka Trumpova personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse. Popsala, jak se Trump chtěl 6. ledna vydat se svými příznivci do amerického Kapitolu poté, co pronesl plamenný projev, v němž je vyzval, aby za něj bojovali.



Pětadvacetiletá Hutchinsonová před komisí vypověděla, že jí Tony Ornato, zástupce personálního šéfa Bílého domu, řekl, že Trump "reagoval velmi rozzlobeně a zuřivě", když mu oznámili, že ho místo toho odvezou zpět do Bílého domu.



Trump řekl jednomu agentovi tajné služby: "Já jsem tady do prdele prezident. Okamžitě mě odvezte do Kapitolu."



Když agent odmítl, Trump se pokusil zmocnit volantu prezidentské limuzíny. Jeho člen ochranky Robert Engel ho chytil za ruku a řekl: "Pane prezidente, musíte sundat ruku z volantu. Vracíme se do západního křídla. Do Kapitolu nejedeme."



Hutchinsonová při slyšení uvedla, že Trump poté použil svou volnou ruku k výpadu směrem k Engelově klíční kosti. Dodala, že Engel tuto výpověď nikdy nepopřel.



Výbor také vyslechl, jak Trump 1. prosince vybuchl vzteky poté, co jeho generální prokurátor William Barr poskytl rozhovor agentuře Associated Press, v němž uvedl, že o údajných rozsáhlých volebních podvodech neexistují žádné důkazy.



Hutchinsonová si vzpomněla, že na stěně jídelny v Bílém domě viděla rozbitý porcelánový talíř a kečup. "Sluha vysvětlil, že pan rezident byl nesmírně rozzloben rozhovorem generálního prokurátora pro Associated Press a hodil oběd o zeď."



Nešlo o ojedinělý incident. Dodala: "Několikrát ... jsem si byla vědoma toho, že buď házel nádobím, nebo převracel ubrus, aby veškerý obsah stolu vyletěl na podlahu a rozbil se nebo se rozletěl všude."



Toto svědectví dokázalo, že pokus o převrat 6. ledna nebyl žádnou anomálií, ale charakteristickým rysem pro muže, který zřejmě považuje násilí za sport. Trump se dlouhodobě pohybuje ve světě boxu a wrestlingu a v rozhovoru z roku 2013 o organizovaném zločinu řekl: "S několika takovými lidmi jsem se občas setkal. Náhodou jsou to velmi milí lidé."



Během své předvolební kampaně v roce 2016 řekl na jednom shromáždění: "Kdybyste viděli někoho, kdo se chystá hodit rajče, vyrazíte z něj duši, nebo ne? ... Slibuji vám, že zaplatím soudní poplatky." Na jiném zase řekl o jednom z protestujících: "Vyveďte ho ven. Snažte se mu neublížit. Pokud to uděláte, budu vás hájit u soudu. Nedělejte si s tím starosti."



Již dříve na čtvrtečním slyšení Hutchinsonová ve výboru Sněmovny reprezentantů řekla, že Trumpovi bylo řečeno, že lidé na shromáždění 6. ledna měli zbraně, nože a další zbraně, a byl zklamán tím, že je nepustili dovnitř.



Řekla: "Zaslechla jsem, jak prezident řekl něco ve smyslu: "Je mi úplně jedno, že mají zbraně. Nejsou tu proto, aby mi ublížili. Dejte ty zasrané magnetometry pryč. Pusťte moje lidi dovnitř, můžou odtud pochodovat ke Kapitolu."





Po skončení tohoto zasedání řekl novinářům člen výboru Jamie Raskin: "Měli jsme tu prezidenta Spojených států, který se rozčiloval, že tajné služby a další úřady používají detektory kovů pro lidi vstupující na jeho shromáždění, a chtěl, aby byly detektory odstraněny a všichni mohli vstoupit, včetně lidí, kteří jsou ozbrojeni. Ten den přišly oficiální zprávy o lidech, kteří měli u sebe zbraně AR-15."





"Ale to všechno se stalo. Ve skutečném životě."



Zdroj v angličtině



Bylo toho víc. Hutchinsonová vypověděla, že když dav pronásledoval Mikea Pence, Meadows řekl poradci Bílého domu Patovi Cipollonovi, že Trumpovi to nevadí. "Vzpomínám si, jak Pat říkal ... 'Oni doslova volají po tom, aby byl viceprezident pověšen, kurva'. A Mark odpověděl něco ve smyslu: 'Slyšel jsi ho, Pate. On si myslí, že si to Mike zaslouží. On si nemyslí, že dělají něco špatného."'A na závěr relace místopředsedkyně Liz Cheneyová přednesla, že svědci dostávají nátlakové telefonáty a zprávy od lidí blízkých Trumpovi, kteří od nich požadují, aby zůstali při svých výpovědích "loajální" Trumpovi. Beschloss napsal na Twitteru: "Proč to zní jako slyšení, které vyšetřuje mafiána?"To vše dokázalo, že navzdory nesčetným zprávám a knihám o šokujícím Trumpově chování má svědectví o jeho prezidentském funkčním období stále ještě schopnost způsobit, že na to lidé zírají s otevřenou pusou.Ať už si jeho kritici myslí, že to bylo jakkoli špatné, vždy se za rohem objeví další odhalení, které ukáže, že to bylo ještě horší. Snad nejneuvěřitelnější ze všeho je, že muž, který se snažil svrhnout americkou demokracii, je favoritem na prezidentskou nominaci Republikánské strany v roce 2024. Alespoň prozatím.Mehdi Hasan, televizní moderátor, napsal na Twitteru: "Poslech dnešního slyšení je další připomínkou toho, že neexistuje žádný aspekt Trumpova prezidentství, který by mohl napsat televizní scénárista. Takový příběh byl by zesměšněn jako příliš neuvěřitelný, příliš nerealistický a příliš šílený.