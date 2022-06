Ruská agrese na Ukrajině: Evropská unie ustoupí Rusku ohledně Kaliningradu

30. 6. 2022

čas čtení 13 minut

- Podle nejnovější zprávy charkovského gubernátora Oleha Synyehubova byl při ruských útocích v Charkovské oblasti zabit jeden člověk a šest osob, včetně jedenáctiletého dítěte, bylo zraněno.



Jedenáctiletá dívka byla v důsledku toho hospitalizována. Konstatoval: "Boje v regionu pokračují. Ve směru na Charkov vedou okupanti obranné boje a snaží se zadržet naši armádu. Nepřítel ostřeluje z tanků, minometů, dělostřelectva a proudového dělostřelectva pozice naší armády a mírová města a vesnice."



Frontové východní město Lysyčansk je podle oficiálních představitelů pod neustálým ostřelováním, Rusko pokračuje ve své ofenzivě na východě Ukrajiny.



V ukrajinské televizi to řekl regionální gubernátor Serhij Hajdaj:



"V Lysyčansku se neustále bojuje. Rusové jsou neustále v ofenzivě. Nedochází k žádnému ústupu. Ostřeluje se úplně všechno."



Ukrajinské úřady uvedly, že se snaží evakuovat obyvatele z města, ohniska ruských útoků, kde pod neustálým ostřelováním zůstalo asi 15 000 lidí.



- Útok na divadlo v Mariupolu je válečný zločin, uvádí Amnesty



Russia's air strike on Mariupol theatre where hundreds of civilians had been sheltering was a "clear war crime" killing at least a dozen people@amnesty



🇷🇺"most likely intentionally targeted" it knowing it's a civilian site

"most likely" used two 500kg 💣https://t.co/qs0qavnpjw — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) June 30, 2022 Oksana Pokalčuková, vedoucí ukrajinské pobočky Amnesty, řekla agentuře AFP:



Až dosud jsme hovořili o údajném válečném zločinu. Nyní můžeme jasně říci, že se o něj jednalo, a to ze strany ruských ozbrojených sil."



"Tyto exploze byly způsobeny něčím opravdu velkým: dvěma 500kilogramovými bombami" svrženými z letadla" dodala.



Tým Amnesty vyslechl 52 přeživších a přímých svědků, z nichž přibližně polovina byla buď v divadle, nebo poblíž. Na základě satelitních snímků z onoho rána zjistili, že obloha byla trvale dostatečně jasná na to, aby každý pilot viděl slovo "DĚTI" napsané obřími písmeny cyrilice na průčelí a zadní straně budovy.



- Vladimir Putin vydal nové varování, že Rusko odpoví stejnou měrou, pokud NATO zřídí vojenskou infrastrukturu ve Finsku a Švédsku poté, co se tyto země připojí k alianci vedené USA.



Řekl, že je nevyhnutelné, že se vztahy Moskvy s Helsinkami a Stockholmem kvůli členství v NATO zhorší.



- Španělsko postupně zvýší výdaje na obranu tak, aby se do roku 2029 blížily 2 % hrubého domácího produktu země, uvedl premiér Pedro Sánchez.



Všechny členské země NATO se zavázaly vydávat na obranu částku odpovídající 2 % jejich HDP.



- Ve Velké Británii označil mluvčí opozičních labouristů pro obranu vládní plán pro britské ozbrojené síly za "trapný". Ve světle nové strategické koncepce NATO požadoval, aby vláda zastavila plánované snižování počtu britských vojáků v příštích několika letech. John Healey v televizi Sky News divákům řekl: " V době, kdy jste právě informovali o tom, že NATO plánuje navýšení počtu bojově připravených vojáků o 300 000, jsme my v Británii připraveni v příštích třech letech snížit počet britských vojáků o dalších 10 000 osob. To je trapné. Nereaguje to na rostoucí hrozby, kterým čelíme. A zpochybňuje to schopnost Británie plnit naše závazky v rámci NATO, kde chci, aby Británie byla i nadále vedoucí evropskou zemí v rámci NATO. Chci, aby vláda udělala to, co už od začátku invaze udělalo 14 dalších zemí, tedy restartovala naše obranné plánování, přezkoumala výdaje na obranu a reformovala obrovské plýtvání, k němuž dochází při vojenských zakázkách. V současné době to vláda odmítá udělat a my zaostáváme."





- Bývalý zástupce Spojeného království při NATO sir Adam Thomson poskytl rozhovor britské televizi Sky News a řekl, že ruská agrese na Ukrajině nevyhnutelně zvýší výdaje na obranu na Západě.



Thomson také varoval své bývalé kolegy z NATO před kybernetickou bezpečností:







Kybernetická bezpečnost může být dramaticky destabilizující a narušující společnost a ekonomiku. Je to rys ukrajinského konfliktu, ale přestože došlo k velmi rozsáhlým ruským kybernetickým útokům na Ukrajinu, Ukrajinci se ukázali jako odolnía nezdá se, že by Rusko zatím rozšířilo své kybernetické aktivity na západní země NATO.

Ukazuje se, že pro Evropu je těžké jak ustát přísné sankce, tak se vyhnout další eskalaci vztahů s Ruskem, takže evropští představitelé s podporou Německa hledají kompromis, který by vyřešil jeden z mnoha konfliktů s Moskvou, uvedl jeden z těchto lidí.









Ačkoli ministři ve sněmovně výmluvně hovořili o potřebě potlačit kleptokraty, rétorika nebyla doprovázena konstruktivními kroky. Mezitím do Spojeného království nadále proudí zkorumpované peníze.

Nepochybně se však nyní jedná o doménu moderního válčení. NATO ji jako takovou, spolu s vesmírem, začlenilo do svého vojenského myšlení a bude vyžadovat značné investice ze strany spojenců. NATO rádo říká, že aliance je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. A ne všichni spojenci jsou příliš silnými články, pokud jde o kybernetickou odolnost.Britská ministryně zahraničí Liz Trussová označila ruského prezidenta Vladimira Putina za "otřesného diktátora, který spáchal válku, jež nebyla ani legální, ani oprávněná", a uvedla, že "nařídil spáchat na Ukrajině ty nejděsivější zločiny".V rozhovoru pro britskou televizi Sky News řekla:"Viděli jsme systematické znásilňování žen. Viděli jsme útoky na civilisty, včetně útoků v nákupním centru tento týden. A my se musíme ujistit, že se Ukrajincům podaří nejen vytlačit Rusko z Ukrajiny, ale také že lidé budou pohnáni k odpovědnosti za tyto otřesné zločiny, které byly spáchány."Kaliningrad, který sousedí se státy EU a je závislý na železnici a silnicích přes Litvu, je od 17. června na základě sankcí uvalených Bruselem odříznut od části nákladní dopravy z pevninského Ruska.Evropští představitelé jednají o vynětí území ze sankcí a připravují půdu pro dohodu na začátku července, pokud Litva, která je členem EU, upustí od svých výhrad, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jednání jsou neveřejná.Pokud nebude obnovena tradiční trasa pro ruské zboží do Kaliningradu, nejprve přes jeho spojence Bělorusko a poté Litvu, obává se pobaltský stát, že by Moskva mohla použít vojenskou sílu a silou si vytvořit pozemní koridor přes jeho území.Německo má v Litvě rozmístěné vojáky a v takovém případě by mohlo být vtaženo do konfrontace po boku svých spojenců z NATO.Největší evropská ekonomika německo je rovněž silně závislá na dovozu ruského plynu a v případě eskalace sporu o Kaliningrad by byla zranitelná omezením jeho dodávek."Musíme se podívat realitě do očí," řekl jeden z lidí, kteří jsou přímo obeznámeni s diskusemi v EU, a označil Kaliningrad za "zásadní" pro Moskvu."[Putin] má mnohem větší páky než my. Je v našem zájmu najít kompromis," dodal a připustil, že konečný výsledek se může zdát nespravedlivý.Jeden z lidí přímo obeznámených s touto záležitostí uvedl, že očekává nalezení kompromisní dohody do 10. července, a druhý člověk řekl, že by mohla být oznámena příští týden.Výbor pro zahraniční věci Dolní sněmovny uvedl, že neschopnost ministrů přijmout účinná opatření znamená, že aktiva "vypraná" prostřednictvím londýnské City jsou používána k financování Putinovy války, uvedla agentura PA Media.Ve velmi kritické zprávě uvedl, že vláda zaváděla sankce pomalu, a dodal, že je "ostudné", že k akci ji přiměla až válka.Uvedla, že opatření stále "nejdou dostatečně daleko ani rychle" a jen málo řeší "zásadní nesoulad" mezi zdroji, které mají donucovací orgány k dispozici, a osobami, na které se zaměřují.Bez potřebných prostředků a zdrojů jsou donucovací orgány bezzubé. Hrozba, kterou (nezákonné) financování představuje pro naši národní bezpečnost, si žádá vážnou reakci."- Indonéský prezident Joko Widodo hovořil o své návštěvě Kyjeva, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a označil ji za "projev znepokojení indonéského lidu nad situací na Ukrajině".Moskva uvedla, že její armáda provedla "vysoce přesný letecký útok na hangáry, kde byla uskladněna výzbroj a munice", a výbuch těchto skladů zbraní způsobil požár v nedalekém nákupním centru -Ukrajinská vojenská rozvědka uvedla, že většina propuštěných Ukrajinců měla vážná zranění, včetně popálenin a amputací, a nyní se jim dostává lékařské péče.Fotografie z místa události ukazují kouř valící se ze čtyřpatrové budovy, jejíž horní patro bylo ve středu ráno částečně zničeno útokem. Moskva úder na město přiznala, ale uvedla, že její síly zasáhly to, co označila za výcvikovou základnu "zahraničních žoldáků" v regionu.. Během summitu NATO v Madridu Biden oznámil umístění brigády o síle 3 000 bojových jednotek v Rumunsku, dvou letek stíhaček F-35 ve Velké Británii a dvou torpédoborců námořnictva ve Španělsku. Očekává se, že členové NATO oznámí další závazky k posílení sil na východním křídle aliance.Tyto síly budou určeny k obraně Estonska, kde má Británie již nyní rozmístěno přibližně 1 700 příslušníků, ale budou umístěny ve Spojeném království a připraveny odletět na obranu pobaltské země, pokud to bude považováno za nezbytné.y. Ministr obrany Ben Wallace uvedl, že část peněz bude pravděpodobně vynaložena na dodávky raketového dělostřelectva delšího dosahu. Bude to "první krok", který umožní Ukrajině přejít k "zahájení útočných operací" s cílem získat zpět území," uvedl Downing Street.v rámci dohody, která má Ankaře zajistit podporu severských zemí při jejich kandidatuře na členství v NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po klíčových jednáních před summitem NATO, který se konal tento týden, upustil od několikatýdenního odporu proti vstupu Švédska a Finska do NATO.