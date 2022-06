Turecko zrušilo námitky proti vstupu Finska a Švédska do NATO

29. 6. 2022

V předvečer summitu této vojenské aliance v Madridu bylo na poslední chvíli dosaženo dohody mezi Tureckem, Finskem a Švédskem, která těmto dvěma severským zemím umožní stát se členy NATO.



Po období intenzivních jednání to v úterý večer uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg: "S potěšením mohu oznámit, že jsme nyní uzavřeli dohodu, která Finsku a Švédsku otevírá cestu ke vstupu do NATO."





Po období intenzivních jednání to v úterý večer uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg: "S potěšením mohu oznámit, že jsme nyní uzavřeli dohodu, která Finsku a Švédsku otevírá cestu ke vstupu do NATO."





"Turecko, Finsko a Švédsko podepsaly memorandum, které se zabývá obavami Turecka, mimo jiné v oblasti vývozu zbraní a boje proti terorismu," dodal.



Švédsko a Finsko v minulosti odmítaly usilovat o členství v NATO, částečně kvůlinejednotnému veřejnému mínění a opatrnosti ohledně svých bezpečnostních vztahů s Ruskem. To se však dramaticky změnilo poté, co Rusko v únoru zahájilo nevyprovokovaný útok na Ukrajinu, což obě země přimělo požádat o členství.



To znamená, že vedoucí představitelé Švédska a Finska se budou moci zúčastnit středečního a čtvrtečního summitu NATO jako pozvaní hosté. Jejich země jsou na pevné cestě k plnému členství, které podléhá pouze ratifikaci členskými státy. To je považováno za formální krok.









Vzhledem k tomu, že NATO funguje na základě konsensu, je možné, aby jedna země v této třicetičlenné vojenské alianci žádost zablokovala.





Stoltenberg uvedl, že Finsko a Švédsko se dohodly na "další změně svých vnitrostátních právních předpisů", aby poskytly Turecku požadované protiteroristické záruky, a že budou "potírat aktivity PKK" a "uzavřou s Tureckem dohodu o vydávání osob."

Turecko uvedlo, že zablokuje žádosti Švédska a Finska, pokud nedostane uspokojivé záruky, že severské země jsou ochotny řešit to, co Turecko považuje za podporu kurdských skupin, které označuje za teroristické organizace, zejména Strany kurdských pracujících (PKK).Turecko "dostalo od Švédska a Finska, co chtělo", než souhlasilo s podporou jejich snah o vstup do NATO, uvedl v úterý Erdoganův úřad. "Turecko dosáhlo významných úspěchů v boji proti teroristickým organizacím," uvedlo turecké prohlášení.V textu memoranda podepsaného všemi třemi vedoucími představiteli se uvádí, že Finsko a Švédsko "plně podpoří" Turecko v otázkách národní bezpečnosti.Severské země uvedly, že potvrdily, že PKK je zakázanou organizací - a v klíčovém ústupku obě země "neposkytnou podporu" syrským kurdským skupinám PYD/YPG, které působí v boji proti Islámskému státu v Sýrii. Finsko a Švédsko v dohodě potvrdily, že neexistují žádná vnitrostátní zbrojní embarga týkající se prodeje zbraní Turecku, a všechny tři země uvedly, že budou spolupracovat při žádostech o vydání osob, které Turecko považuje za teroristy.Švédsko je domovem 100 000 kurdských uprchlíků a Turecko vyzvalo k vydání osob, které jsou podle něj napojeny na PKK nebo syrské YPG.