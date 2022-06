Dcera kontroverzního britského magnáta českého původu byla odsouzena v USA k dvacetiletému vězení

29. 6. 2022

Ghislaine Maxwellová odsouzena k 20 letům vězení za trestné činy obchodování se sexem



Advokáti Maxwellové usilovali o shovívavost poté, co byla šedesátiletá žena v prosinci v USA odsouzena za pět ze šesti obvinění, kterým čelila.





Ghislaine Maxwellová byla v úterý odsouzena v USA k 20 letům vězení v případu obchodování se sexem v New Yorku za to, že pro Jeffreyho Epsteina obstarávala dospívající dívky, které ten sexuálně zneužíval.





Maxwellová je dcerou dávno zemřelého kontroverzního britského tiskového mangáta a podvodníka Roberta Maxwella, původem Čechoslováka jménem Jan Hoch, který mj. ke konci života vykradl penzijní fond svých zaměstnanců a pak na své jachtě v roce 1991 spáchal sebevraždu.





Advokáti Ghislaine Maxwellové prosazovali zmírnění trestu s tím, že by měla dostat "mnohem méně" než 20 let, které doporučují federální probační úředníci. Prokurátoři prosazovali trest 30 až 55 let vězení.



Maxwellová, bývalá britská společenská celebrita, byla 29. prosince shledána vinnou z pěti ze šesti obvinění, kterým čelila. Porota dospěla k rozhodnutí po 40 hodinách jednání, které trvalo šest dní.



Kromě obchodování se sexem byla Maxwellová odsouzena za spiknutí za účelem vylákání osob mladších 17 let k cestování v mezistátním obchodě s úmyslem zapojit se do nezákonné sexuální aktivity.







