Putinovi ochotní němečtí zbožňovači se znovu zviditelňují

29. 6. 2022

Stále častěji se objevují náznaky, že mnoho německých politiků opět podceňuje ambice ruského diktátora. Putin v tom má na rozdíl od Olafa Scholze jasno. Zejména o odpověď kancléře na zásadní otázku by byl největší zájem, napsal Harold Martenstein.

Po léta byl Vladimir Putin německými politiky špatně hodnocen. Mysleli si, že je dobromyslnější a rozumnější než doopravdy je. Proto, jak známo, jsme se stali závislými na ruském plynu. Jak? Že by mohl jednoho dne použít plyn jako politickou zbraň? Nesmysl, říkali, ten člověk nic takového nedělá.

Když Putin obsadil Krym, mnozí v Německu si mysleli, že s tím bude spokojený. To byla chyba číslo dvě. Přesně stejná chyba se o něco později stala potřetí. Když Putin nechal rozmístit své vojáky na ukrajinské hranici, mnozí v Německu říkali: Nebude útočit, není tak nerozumný. Ze své vlastní lásky k míru odvodili Putinovu lásku k míru. Nemožné, mysleli si, že někdo myslí úplně jinak než my. Zbožné přání u nás často hraje velkou roli.

Válka už trvá měsíce a začíná být děsivá. Stejnou chybu v podceňování Putinovy ​​agresivity už počtvrté dělají někteří stejní lidé, z nichž mnozí jsou členy vládní SPD. Putin, myslí si, bude spokojen, když dosáhne svého válečného cíle zničit Ukrajinu jako nezávislý stát a zrusifikovat ji.

Samozřejmě se říká, že je to všechno velmi ošklivé, ale tyto neustálé řeči o znovuzrození ruského impéria jsou jen nesmysly. Výhrůžky Litvě? Pokud ho nevyprovokujeme, věří ti, kdo si to tak přejí, Putin nebude riskovat světovou válku, v novoruštině: Světovou speciální operaci. Nic takového nedělá.

Opravdu jsme v Německu zapomněli, čeho je schopen fanatický nacionalismus zraněného národa?

Putinova jasnost ho odlišuje od Scholze

Nyní, na rozdíl od začátku války, se Putinovi daří docela dobře. Nezajímá ho, kolik jeho vojáků zemře, ani jak dlouho válka trvá. Západ se dělí na odhodlané a symbolické politiky. Ti poslední hrdinně mávají ukrajinským členstvím v EU, které by mohlo přijít za deset let, když už Ukrajina bude dávno ruská.

Západ je rozdělený, slabý a zbabělý, což je poselství, které Putin svému lidu opakovaně vtloukal. Pokud budou muset lidé v zimě nosit ve svých bytech pulovry, už tak válkou unavená atmosféra na Západě se úplně změní.

Čas pracuje pro něj. Vyjednávání by bylo žádoucí. Ale žádná jednání a žádné kompromisy nebudou, protože vzhledem k vojenské situaci Putin nepotřebuje ani jedno. Ví, že pokud Ukrajina brzy a ve velkém nezíská potřebné zbraně, zvítězí.

Vítězství bude něco stát, ale není to on, kdo zaplatí cenu. Jeho lidé zaplatí cenu. A Putin opět uvěří, že udělal správnou věc. Nyní otevřeně mluví o svém cíli, říši všech Rusů, včetně těch, kteří Rusy být vůbec nechtějí.

Putinova jasnost ho odlišuje od Olafa Scholze. Mnoho zbraní bylo slíbeno Ukrajině. Jen několik jich bylo doručeno, šíleně pomalu, každý týden se pro to v novinách objeví nová výmluva. Kdyby to nebylo tak tragické, daly by se najít paralely s výstavbou velkého berlínského letiště, jehož otevření se odkládalo stejně často jako některé dodávky zbraní. Nyní je k dispozici seznam uskutečněných dodávek, mimo jiné 100 kulometů a 178 vozidel. O čtyři měsíce později dorazilo sedm houfnic a na mysl přichází sedm trpaslíků. Malé Norsko doručilo 22.

Co vlastně Německo chce? To je otázka, kterou bych rád položil Olafu Scholzovi, aniž bych měl velkou naději na jasnou odpověď. Těžko to může být přežití Ukrajiny. Dělá jen tolik, kolik je třeba, aby měl po válce alibi. Takhle vyhraje Putin. A potom nějaká naděje, že nad hroby rychle vyroste tráva. Putin bude rozumný.

Co uděláte, když se spletete popáté?

