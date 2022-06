Měla by se Ukrajina dohodnout s Ruskem?

29. 6. 2022

čas čtení 6 minut

Měly by Spojené státy ponížit Rusko – a konkrétně ruského prezidenta Vladimira Putina – kvůli rusko-ukrajinské válce? Mohlo by to vést k eskalaci a novým válkám, ale Spojené státy a NATO si možná budou muset dvakrát rozmyslet, než nabídnou ústupky, upozorňuje Raymond Kuo. Měly by Spojené státy ponížit Rusko – a konkrétně ruského prezidenta Vladimira Putina – kvůli rusko-ukrajinské válce? Mohlo by to vést k eskalaci a novým válkám, ale Spojené státy a NATO si možná budou muset dvakrát rozmyslet, než nabídnou ústupky,

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil: "Nesmíme ponižovat Rusko," opakoval předchozí výzvy k ukrajinské neutralitě a další ústupové cesty, které by Putinovi umožnily získat vítězství. Henry Kissinger zastává názor, že Ukrajina by měla přijmout ruskou kontrolu nad Krymem a východními regiony jako cenu míru, zatímco John Mearsheimer prohlásil, že "strategicky moudrá strategie pro Ukrajinu je […] pokusit se vyjít vstříc Rusům".

Andrew Latham poskytuje možná nejpřesvědčivější analýzu, přičemž čerpá z vynikající knihy a článku Joslyna Barnharta o ponižování. Porazte Rusko příliš drsně a Putin by v budoucnu mohl jít znovu do války. Brendan Green a Caitlin Talmadge podobně varují, že eskalace může vyvolat jadernou válku. Navzdory různým obavám všichni obhajují, aby Washington a Kyjev nabídly Putinovi ústupky a rychle ukončily válku prostřednictvím politického urovnání. Pro nedostatek lepšího termínu tomu říkejme "řešící" přístup k válce.

Četní analytici, učenci a novináři tento přístup odmítají a poukazují na to, že ruská státní média mohou snadno vyrobit ústupovou cestu; že Putin už uměle pěstuje spoustu křivd, mnoho smyšlených; a že Moskva odmítla několik smířlivých ukrajinských nabídek. To, co ve skutečnosti představuje "ponížení" pro Rusko, je tvárné a proměnlivé, a jak poznamenává Shashank Joshi, dokonce i umírněné válečné cíle mohou rozdmýchat Putinovy ​​rozpaky.

Soustředění na Putinovy zájmy a uspokojování jeho emocionálního stavu je porušením základního vyjednávacího pravidla: Nikdy nevyjednávat ve vlastní neprospěch. Aby bylo jasno, je dobré porozumět pohledu soupeře. Nejprve ale vyjednávejte o svých zájmech, ne o jejich. Za druhé, zjistěte, co skutečně chtějí, než jim nabídnete ústupky. Za třetí, ujistěte se, že co slibují, také skutečně splní.

Zastánci "řešení" narazí na všechny tři předpisy. Za prvé, "ponížení" je zcela definováno protivníkem. Rusko (nebo ve skutečnosti Putin) se rozhodlo označit svou současnou mezinárodní izolaci za ponížení, spíše než za výsledek vlastních špatných politických rozhodnutí. Při obavách z ponížení reagují "řešitelé" na Putinovu emocionální reakci, nikoli na vojenské akce Ruska. Není jasné, jak se to shoduje s naplněním zájmů USA, Evropy a Ukrajiny.

Řešitelé by vyměnili něco hmatatelného (např. půdu, politickou autonomii) za něco fiktivního – emocionální uspokojení Putina a šířeji Ruska.

Zadruhé, neponižovat Rusko může být moudrá politika, ale je to také obrovský ústupek vůči agresorovi. A nikdy byste neměli rozdávat ústupky zadarmo. Mnoho řešitelů nemá jiný cíl, než vyhnout se nákladům spojeným s Ruskem. To je naprosto legitimní, ale poskytují jen málo důkazů o tom, že by jimi navrhované "zlaté mosty" Moskvu skutečně uspokojily. Jednoduše nevíme, zda ukrajinské sliby nevstoupit do NATO nebo EU by uklidnily Putinův pocit křivdy, nebo jestli ve skutečnosti chce ještě víc.

Řešitelé dělají jednostranné ústupky v informačním vakuu. Protivníci to obvykle považují za slabost a zvyšují náklady na svou spolupráci. Rusko neučinilo žádnou seriózní nabídku, ale navrhovaná řešení již eskalovala od ukrajinské neutrality k vzdání se politické autonomie a územním ústupkům. V tomto procesu "přihazování směrem dolů" mají oponenti veškerou motivaci, aby vás nechali nadále devalvovat vaši pozici a doufali, že nakonec budete souhlasit. A s vědomím toho mohou oponenti vždy hrozit další křivdou a násilím, pokud dostatečně nesnížíte své požadavky.

Postavením Putinova emocionálního stavu do centra zájmu analytici nechávají Moskvu řídit zájmy USA, Evropy a Ukrajiny. Proti tomu je nejlepší ochranou mít svůj vlastní silně a jasně vyjádřený postoj. Ale zatímco řešitelé říkají hodně o tom, co by Spojené státy, Evropa a Ukrajina neměly dělat, nabízejí jen málo podrobností o tom, co by tito aktéři měli chtít na oplátku. Pouhé vyhýbání se nákladům způsobeným vaším protivníkem riskuje, že vaše zájmy podřídí jejich. Finský prezident Sauli Niinistö ironicky citoval Kissingera a poznamenal, že "když bylo primárním cílem skupiny mocností vyhnout se válce, byl mezinárodní systém vydán na milost a nemilost svému nejbezohlednějšímu členovi".

Abychom byli spravedliví, Kissinger a Mearsheimer chtějí vyměnit ukrajinské ústupky Rusku za podporu Moskvy proti Číně. To však vede ke třetímu potenciálnímu problému: Může to Rusko skutečně splnit? Vzhledem ke špatné výkonnosti na bojišti a klesajícímu podílu na globální ekonomice nemusí být Moskva schopna dostát svým závazkům v obratu proti Číně. Navíc, proč by měly Spojené státy nebo Evropa věřit Putinovým slibům? Pod jeho vedením Rusko porušilo četné mezinárodní zákony a dohody, včetně Budapešťského memoranda, dohody Minsk II a smlouvy INF; dohodu o zabránění syrskému použití chemických zbraní; a možná spáchal válečné zločiny a dokonce genocidu na Ukrajině.

Barnhart doporučuje, aby vítězné státy nabízely cesty k obnovení postavení poraženého protivníka ve světových záležitostech. Ale přesně toho se snažilo dosáhnout Budapešťské memorandum, stejně jako ruské členství ve WTO, Partnerství pro mír a G8. Mezinárodní instituce prověřují stavy "dobrých" členů: To jsou ti, kteří budou dodržovat pravidla a normy organizace, a to jak okamžitě, tak dlouhodobě. Moskva tedy nyní čelí obrovskému problému důvěryhodnosti, jehož jedinou cestou k vyřešení může být vojenská porážka nebo politická kapitulace. A to proto, že Rusko pravděpodobně neuzná, neoplatí a nezachová ústupky, aby se vyhnulo vlastnímu ponížení.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0