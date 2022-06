56 % amerických muslimů podporuje právo žen na potrat

30. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Zrušením rozsudku Roe vs Wade umožnil Federalistickým spolkem koupenému Nejvyššímu soudu libovolně diktovat ženám, jak nakládat s jejich vlastním tělem. Soudce Samuel Alito tvrdí, že je "racionální" chránit blastocystu, tedy právě oplodněné lidské vajíčko. Nikdo v historii to nepovažoval za racionální. Možná to považovali za doktrinářsky rozumné, pokud byli věřící. Udělejme anketu mezi vědci, zda je to racionální. Je to vlastně vnucování katolické a evangelikánské teologie racionálním lidem, kteří tuto teologii odmítají, což porušuje první dodatek, protože se rozhodnutí Nejvyššího soudu zakládá na náboženství, píše Juan Cole.

Americkým ženám také bere klíčová ústavní práva nad jejich vlastním tělem. Sedm ze třinácti států, které mají zákon o zahájení potratu, nečiní žádnou výjimku v případě znásilnění nebo incestu, ačkoli všechny mají výjimky pro stavy, které ohrožují život matky. Není jasné, zda se výjimky vztahují i na stavy, které pouze ohrožují zdraví matky, ale nejsou smrtelné. Například pokud by žena mohla skončit zmrzačená, ale ne mrtvá, tyto absolutistické zákazy pravděpodobně výjimku neuvádějí. Ukázalo se, že zákazy potratů vyvolávají u lékařů a zdravotních sester sklon k takovému rozhodování, nebo dokonce k ošetřování potratů, které se nyní mnozí křesťanští fundamentalisté snaží kvalifikovat jako trestný čin.



Americká pravice na americkém excepcionalismu a válce proti muslimům vydělávala celá desetiletí. Jedním z jejich hlavních argumentů bylo, že Spojené státy se chovají k ženám civilizovaněji než muslimové.



Využívání muslimských žen americkou pravicí bylo po celou dobu nečestnou propagandou. V muslimských zemích, jako je Pákistán a Bangladéš, stály v čele státu ženy, zatímco v USA nikoli. Tuniská ústava z roku 2011 uznala právní rovnost žen a mužů, zatímco americký dodatek k ERA (dodatek o rovných právech) byl americkou pravicí zamítnut.



Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že většina amerických muslimů se domnívá, že potraty by měly být legální ve všech nebo většině případů, což se shoduje s obecným názorem v USA na toto téma. Pouze 16% amerických muslimů se domnívá, že potraty by měly být ve většině případů nezákonné. 80% evangelikálů má za to, že by potrat měl být ve většině případů nezákonný. To znamená, že americká pravice bere muslimským ženám práva, která si většina z nich nárokuje ve svých náboženských tradicích. Tolik k americké výjimečnosti.







Celý článek v angličtině ZDE

