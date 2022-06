Historik: Ruský útok proti Ukrajině není sešupem ani k první, ani k druhé světové válce

27. 6. 2022

Historik říká, abyste nesrovnávali invazi na Ukrajinu s jeho knihou o první světové válce



Autor bestselleru Náměsíčníci, o posledních měsících předcházejících první světové válce, který je v Německu hojně čten, upozorňuje, že analogie s rokem 1914 je chybná





Přední historik zabývající se vypuknutím první světové války vyzval obdivovatele jeho díla z řad německé politické elity, aby přestali srovnávat jeho dílo s ruskou agresí na Ukrajině, a varoval, že jakékoli paralely mezi lety 1914 a 2022 jsou chybné.





Cambridgeský akademik Christopher Clark ve své knize The Sleepwalkers (Náměsíčníci) popisuje složitou logiku, která stála za vstupem každého z hlavních aktérů do globálního konfliktu. Kniha o tom, jak se Evropa dostala do války v roce 1914, se po svém vydání v roce 2013 stala mezinárodním bestsellerem. Kniha zasáhla zejména Německo, kde poskytla protipól převládajícímu narativu o národní vině za válku, a prodalo se jí více než 350 000 výtisků.



Náměsíčníci si našli obzvláště nadšené čtenáře mezi německými politickými představiteli. Angela Merkelová vyzvala své ministry, aby si knihu přečetli, ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier pozval Clarka k debatě o umění diplomacie a zesnulý exkancléř Helmut Schmidt v roce 2014 ve svém posledním článku pro Die Zeit nazvaném "My náměsíčníci" načrtl paralely mezi rokem 1914 a ukrajinskou krizí.



V posledních týdnech kancléř Olaf Scholz citoval Clarkovu knihu v jednom off-the-record rozhovoru s mezinárodními médii jako příklad toho, jak se nezodpovědní politici mohou válečnickou rétorikou hnát do konfliktu, který není v jejich zájmu. Jiné novináře prý ujistil, že se nestane "žádným císařem Vilémem", německým císařem, který svou zemi do války zavedl.







Přesto Clark zdůraznil, že německá vláda riskuje ztrátu důvěryhodnosti v Evropě v klíčovém historickém okamžiku. "Rozumím Scholzovi a myslel jsem si, že rozumím tomu, o co se snaží, o politiku zvyšování závazku pomoci Ukrajině. Dokud tomu tak je, je v pořádku mluvit dlouho a mluvit spíše potichu než mávat velkým klackem. Ale pokud se mluví potichu a mává se jen tenkou větvičkou, tak to už tak skvělé není. Je třeba, aby následovaly koordinované kroky.



Nebezpečí, které hrozí, jestliže Putinovi na Ukrajině jednoduše dovolíte, aby si počínal, jak chce, je obrovské a nevyzpytatelné, a jeho jazyk to dává jasně najevo. Mluvil například o dlouhodobých materiálních důsledcích pro Finsko. A Putin není člověk, který něco řekne a pak na to zapomene. Nemyslím si, že by nyní hrozilo nějaké riziko náměsíčnosti," dodal. "Teď jsou všichni vzhůru, protože Putin nás všechny probudil."





