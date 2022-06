Prezident z Dykovky

28. 6. 2022 / Soňa Svobodová

čas čtení 8 minut

Tak se v českém slangu občas říká známé Dykově ulici, jejíž vznik je spojen s rozvojem města Královské Vinohrady na samém počátku dvacátého století. A také není žádným tajemstvím, že byla pojmenována po známém českém spisovateli, básníkovi, novináři a politikovi Viktoru Dykovi (1877-1931), který zde v letech 1904-1931 v domě č.p. 1118 žil a tvořil. Ale nebyl jediným politikem, který v této ulici žil. V roce 1911 se sem do domu č.p. 543/31 se svou ženou Marií přistěhoval Emil Hácha, který v té době působil jako právník.

Odtud se po první světové válce odstěhovali do nárožního domu č.p. 452/2a v ulici Na Slupi a Horské, kde bydleli až do počátku třicátých let. To už Hácha pracoval jako předseda Nejvyššího správního soudu. Poté se odstěhovali do Střešovic a odtud to byl už jen kousek na Pražský hrad, kde působil jako prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu. A právě v těchto dnech, se na českých knihkupeckých pultech z důvodu velkého čtenářského ohlasu na beznadějně vyprodané první vydání knihy Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy objevil její dotisk. Autorem této knihy je Vít Machálek.