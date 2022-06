Ruská agrese proti Ukrajině: Ukrajinské jednotky budou nuceny opustit Severodoněck

24. 6. 2022

- Ukrajinské jednotky bránící klíčové východní město Severodoněck "budou muset být staženy", potvrdil v pátek ráno regionální gubernátor.



"Zůstávat na pozicích rozbitých na kusy po mnoho měsíců jen proto, aby tam zůstali, nemá smysl," řekl Sergej Hajdaj v ukrajinské televizi.



Hajdaj již dříve zveřejnil ranní zprávu na Telegramu, ve které napsal:



"Bohužel budeme muset naše vojáky ze Severodoněcka stáhnout, protože zůstávat na rozbitých pozicích nemá smysl - počet mrtvých roste."



Gubernátor dodal, že 90 % domů v Severodoněcku bylo poškozeno nebo zničeno.

Russian forces captured the villages of Loskutivka and Rai-Oleksandrivka, south of Lysychansk, Luhansk Oblast.



Russian troops are reportedly pushing to encircle Ukrainian positions in the villages of Zolote and Hirske, also located south of Lysychansk. https://t.co/UuDjEI0bIZ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 23, 2022





- Ukrajina odrazila útok na předměstí Lysyčanska



Ukrajinské jednotky odrazily útok na jižním předměstí Lysyčanska, uvedl gubernátor oblasti.



Město Lysyčansk je posledním plně kontrolovaným ukrajinským městem v Luhanské oblasti a v posledních týdnech bylo cílem ruských sil.



Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti, jedné ze dvou ve východním Donbasu, se dnes brzy ráno přihlásil na svůj účet na Telegramu a uvedl:



"Útok na Lysyčansk byl odražen ... byla nalezena těla dvou obětí."



Haidaj uvedl, že Lysyčansk a sousední vesnice Borivske byly v noci zasaženy ruskými nálety, v jejichž důsledku bylo zničeno několik domů.



Dodal, že ruská ofenzíva v Borivské oblasti byla rovněž úspěšně zastavena.



Rusko však převzalo kontrolu nad obcí Mykolajivka, která se nachází v blízkosti klíčové dálnice do Lysyčanska a která byla ohniskem těžkých bojů, dodal.





Bitva o dvě klíčová města na východě Ukrajiny se blíží k "děsivému vyvrcholení", když se ruské síly pokoušejí obklíčit ukrajinské jednotky bránící Lysyčansk, uvádějí představitelé.



Snaha Ruska dobýt Severodoněck a Lysyčansk - dvě zbývající města pod ukrajinskou kontrolou v Luhansku - se změnila v krvavou opotřebovací válku, v níž obě strany utrpěly těžké ztráty. Moskvě se v posledních dvou týdnech dařilo dosahovat stálých zisků.



"Boje vstupují do jakéhosi děsivého vyvrcholení," řekl Oleksij Arestovyč.



Ruské síly se snaží obklíčit ukrajinské jednotky bránící Lysyčansk, uvedl ve čtvrtek na brífinku vysoký ukrajinský představitel obrany Oleksij Gromov.



Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti, jedné ze dvou ve východním Donbasu, dodal, že ruské síly byly ve svém postupu úspěšné.



Uvedl, že nepřátelské síly obsadily Loskutivku, osadu jižně od Lysyčanska, která hrozila izolací ukrajinských jednotek.



Úředník rovněž uvedl, že celý Lysyčansk je v dosahu ruské palby a že ukrajinské jednotky se tam musejí stáhnout na nové pozice, aby se vyhnuly pasti.



"Abychom se vyhnuli obklíčení, mohlo by naše velení nařídit, aby se jednotky stáhly na nové pozice," uvedl Haidaj v příspěvku na Telegramu.



Ruská státní tisková agentura Tass citovala Ruskem podporované separatisty, kteří uvedli, že Lysyčansk byl obklíčen a odříznut od zásobování poté, co Rusko obsadilo silnici spojující město s územím ovládaným Ukrajinou.

- EU schválila kandidaturu Ukrajiny



Evropští představitelé ve čtvrtek pozdě večer udělili Ukrajině status kandidátské země, což je historické rozhodnutí, které této válkou zmítané zemi otevírá cestu ke členství v EU a zasazuje ránu Vladimiru Putinovi.



Vedoucí představitelé EU na zasedání v Bruselu schválili Ukrajině status kandidátské země téměř čtyři měsíce poté, co prezident země Volodymyr Zelenskij zahájil snahu své země o vstup do bloku v prvních dnech ruské invaze. Status kandidátské země získalo také Moldavsko.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že je to "dobrý den pro Evropu". Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že jde o historické rozhodnutí, které vysílá "silný signál vůči Rusku v současném geopolitickém kontextu".



Přesun od žadatele ke kandidátovi obvykle trvá roky, ale EU tento proces dramaticky urychlila, a to na pozadí rozhořčení nad brutalitou nevyprovokovaného ruského útoku a na důkaz solidarity s obránci Ukrajiny.



"Ukrajina prochází peklem z jednoduchého důvodu: kvůli její touze vstoupit do EU," napsala von der Leyenová na Twitteru v předvečer summitu. Minulý týden vyzvala vedoucí představitele EU, aby Ukrajině udělili status kandidátské země.



Již dříve ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že kandidátský status by "udělal tlustou čáru za desetiletími nejasností a vytesal je do kamene: Ukrajina je Evropa, nikoliv součást 'ruského světa'".



Ukrajinský velvyslanec při EU Vsevolod Čencov na začátku tohoto týdne uvedl, že EU postupovala "rychlostí blesku".



- "Budoucnost Ukrajiny je v EU": Zelenskij



Zelenskij okamžitě přivítal krok udělit Ukrajině status kandidátské země EU a označil jej za "jedinečný a historický okamžik" ve vztazích s blokem 27 zemí.



"Budoucnost Ukrajiny je v EU," napsal na Twitteru.



"Je to vítězství," dodal později na Instagramu. "Čekali jsme 120 dní a 30 let," dodal s odkazem na délku války a desetiletí, která uplynula od chvíle, kdy se Ukrajina po rozpadu Sovětského svazu osamostatnila. "A nyní nepřítele porazíme."



V televizním projevu krátce po oznámení z Bruselu Zelenskij řekl: "Věřím, že právě toto bude vždy výchozím bodem nových dějin Evropy. Evropa bez rozdělení. Evropa bez "šedých" zón. Evropa, která je skutečně jednotná a která umí bránit sebe, své hodnoty a svou budoucnost.



Dnes jste přijali jedno z nejdůležitějších rozhodnutí pro Ukrajinu za celých 30 let nezávislosti našeho státu.



Věřím však, že toto rozhodnutí není jen pro Ukrajinu. Je to největší krok k posílení Evropy, který mohl být učiněn právě teď, v naší době a v tak obtížných podmínkách, kdy ruská válka zkouší naši schopnost zachovat svobodu a jednotu."



- USA pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 450 milionů dolarů, včetně některých dalších raketových systémů středního doletu. Nejnovější balík zahrnuje čtyři vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (HIMARS) a desítky tisíc kusů dělostřelecké munice a také hlídkové čluny, oznámili ve čtvrtek představitelé Pentagonu. S nejnovějšími dodávkami bude příspěvek USA ukrajinské armádě zatím činit 6,1 miliardy dolarů, dodal mluvčí Bílého domu John Kirby.



- Podle britských a ukrajinských vojenských představitelů se ruské síly zmocnily dvou vesnic na východě Ukrajiny a bojují o kontrolu nad klíčovou dálnicí v rámci bojů, jejichž cílem je přerušit zásobovací linie a obklíčit frontové ukrajinské jednotky.



- Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že Británie je ochotna pomoci s odminovacími operacemi u jižního pobřeží Ukrajiny. Na otázku, zda je Británie připravena pomoci Ukrajině s odminováním oblasti, Johnson odpověděl: "Ano, nechci zabíhat do technických nebo vojenských detailů, ale z toho, co jsme již udělali, když jsme Ukrajincům dodali vybavení, aby se mohli chránit, můžete vyvodit, že s nimi určitě jednáme na technické úrovni, abychom jim pomohli Oděsu odminovat."



- Spojené království rovněž nabízí své odborné znalosti, aby pomohlo doprovodit ukrajinské obilí z přístavů, uvedla britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Boris Johnson dodal, že Británie zvažuje nabídnout lodím pojištění, aby mohly odvézt miliony tun obilí, které v zemi uvízly, a řekl to agentuře Reuters: "To, co může Spojené království nabídnout, jsou především odborné znalosti, pokud jde o námořní pojištění, a velké zkušenosti s přesunem zboží přes, řekněme, sporné oblasti moře."



- Podle zprávy UNESCO bylo na Ukrajině částečně nebo zcela zničeno více než 150 kulturních památek. Škody zahrnují 70 církevních staveb, 30 historických budov, 18 kulturních center, 15 památek, 12 muzeí a sedm knihoven.



- Ukrajina denně eviduje 200 až 300 válečných zločinů spáchaných ruskými silami na svém území, uvádí generální prokurátorka. "Válečné zločiny jsou naším problémem. Každý den jich máme 200 až 300... Máme povinnost: když dojde ke zločinu, musíme zahájit vyšetřování," řekla ukrajinské televizi Iryna Venediktová.



- Na Ukrajině proběhlo předběžné slyšení v prvním soudním procesu s ruským vojákem obviněným ze znásilnění ukrajinské ženy během ruské invaze - jde o první z možných desítek takových případů. Podezřelý 32letý Michail Romanov, který bude souzen v nepřítomnosti, je obviněn z toho, že v březnu vnikl do domu ve vesnici v Brovarské oblasti u Kyjeva, zavraždil muže a poté opakovaně znásilnil jeho ženu a ohrožoval ji i její dítě.



- Podle nově odtajněných amerických zpravodajských informací dostalo ruské námořnictvo rozkaz položit miny v přístavech Oděsa a Očakiv a v rámci blokády ukrajinského vývozu obilí již zaminovalo řeku Dněpr.



- Americké velvyslanectví v Rusku tento týden naléhá na Kreml, aby prozradil, kde se nacházejí dva muži z Alabamy, kteří byli zajati na Ukrajině, jak uvedla matka jednoho z unesených Američanů. Lois "Bunny" Druekeová rovněž uvedla, že její syn Alexander Drueke a druhý zajatý americký vojenský veterán Andy Tai Ngoc Huynh nebyli žoldáci, ale dobrovolníci, a ohradila se tak proti prohlášením mluvčího Kremlu, podle něhož americké dvojici hrozí poprava.

