Po celé Americe vznikly velké protesty proti zákazu potratů, ale může to ovlivnit listopadové volby?

25. 6. 2022

V reakci na rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který zrušil ústavní právo na potrat, se po celých Spojených státech konaly masové protesty.

Krátce poté, co bylo v pátek zveřejněno rozhodnutí, které ruší federální ochranu reprodukce platnou již půl století, se ve velkých městech i menších obcích a regionech začali scházet demonstranti za právo na potraty



Kromě velké demonstrace před Nejvyšším soudem ve Washingtonu - kde aktivisté křičeli: "Toto rozhodnutí nesmí platit! Legální potraty na vyžádání!" a "Nevrátíme se zpět!". - se protestující shromáždili v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Austinu, Houstonu, Nashvillu, Kansas City, Topece, Tallahassee, Miami, Oklahomě, Boise, New Orleans a Detroitu. Solidární protesty vypukly také v zahraničí v Londýně a Berlíně.



V některých liberálních městech progresivní aktivisté uvedli, že chtějí vidět agresivnější reakci demokratických volených představitelů. V San Franciscu Jackie Fielderová, bývalá kandidátka do státního senátu, uvedla, že je frustrovaná z toho, že demokraté, jako je předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, získávají pro boj proti zákazu potratů finanční prostředky, vzhledem k její nedávné podpoře demokrata, který je proti potratům, a vzhledem k tomu, že chybí kroky k rozšíření Nejvyššího soudu nebo zrušení filibusteru: "Je těžké uvěřit, že vedení demokratů něco udělá."



Americký prezident Joe Biden se připojil ke sboru demokratů, kteří vyzývají voliče, aby v listopadových volbách v polovině amerického volebního období zvolili zákonodárce podporující potratová práva ve snaze získat větší kontrolu nad Kongresem a možná umožnit zakotvení potratových práv v legislativě.



Je to taktika, jak se pokusit vdechnout demokratickým voličům pocit naléhavosti a aktivismu s blížícími se volbami v polovině volebního období, neboť v současné době politický establishment očekává, že Biden a demokraté budou poraženi Republikánskou stranou.



Pomůže však zákaz potratů demokratům zvrátit kurz, který se zdá být jejich současnou cestou k porážce? Nebo by toto rozhodnutí mohlo také pomoci motivovat republikánskou základnu, protože rozhodnutí Nejvyššího soudu odhalilo, jaké výhody pro ně má využívání moci?



Hank Sheinkopf, zkušený stratég demokratů, řekl, že je příliš brzy na to, aby se dalo odhadnout, jak dalece se významné rozhodnutí soudu vrátit otázku potratů do jednotlivých států USA promítne do formování priorit voličů v listopadu.



"Ve státech, kde se demokratům obecně daří, to bude motivovat k účasti. Ve státech, kde se jim nedaří, to bude také motivovat k účasti - ale ne pro demokraty," říká. "Jde o fialové státy, jako jsou Michigan, Georgia a Nevada, kde máte stejný počet demokratů i republikánů."



Čtyři měsíce před listopadem voliči signalizují, že jejich prioritami jsou rostoucí kriminalita a inflace, kvůli níž silně stouply základní životní náklady, zejména pokud jde o ceny benzinu.



"Pokud otázka zní, zda potraty pomohou zvrátit volby, odpověď zní: pravděpodobně ne, i když by mohly pomoci ve státech, kde je rozumná rovnováha mezi demokraty a republikány," říká Sheinkopf.



Kelsy Kretschmerová, profesorka sociologie na Kalifornské univerzitě v Irvine a spoluautorka studie zkoumající volební chování žen, říká, že není jasné, zda rozhodnutí pomůže demokratům.



"Významná část bělošských žen je konzervativní a tvoří páteř hnutí pro život a právě na této věci jim často záleží nejvíce," řekla.



Rozkoly v otázce práva na potraty existuje i v rámci voličů, kteří se hlásí k demokratům, kdy konzervativní demokraté mohou být proti federálnímu financování potratů.



Kretschmerová zároveň říká, že potratová práva byla vždy součástí demokratické platformy. "Je to základní princip Demokratické strany a většina z nich chápe, že úplné zakázání potratů není možné."





Předpovídat, jak páteční rozhodnutí ovlivní listopadové hlasování, je mimo rámec předchozích zkušeností. Když bylo v roce 1971 rozhodnuto v případu Roe v Wade, nehrály potraty v politice takovou roli jako nyní.





"Výzkumy zcela jasně ukazují, že lidé nerozhodují ve volbách o právu na potrat. Lidé mají tendenci mít na to silný názor, ale nemá to tendenci ovlivnit jejich hlasování," říká Kretschmerová.



Poukazuje však na to, že to bylo před tím než vznikla situace, kdy zákaz potratů může být pouze jedním z prvních práv, která budou v USA zrušena, může to otevřít cestu ke zrušení práv týkajících se antikoncepce a rovnosti v manželství. "Mezi demokratkami a feministickým hnutím obecně je naděje, že tentokrát to bude jiné a dostatečné na to, aby to lidmi otřáslo," řekla.





A dodala: "Nikdy jsme opravdu nezažili takový okamžik, kdy by najednou vtrhlo něco tak zásadního do politického a občanského života. Tento okamžik nastal nyní. i. Takže naděje je - že se jedná o zlomový okamžik."





