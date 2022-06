Britská ministryně kultury (!!) píše na Twitteru o "jedenácté světové válce"

Strašně rád bych, aby nějaký novinář interviewoval tuto ministryni "kultury" o kultuře:



- Který je váš oblíbený Braniborský koncert a proč?

- Který je váš oblíbený současný britský romanopisec a proč?

- Dáváte přednost Mooreovi, nebo Hepworthovi?

- Jaký je váš názor na postmoderní architekturu?



To by byla legrace.



I would love a journalist to interview Dorries about culture:



- Which is your favourite Brandenburg Concerto, and why?

- Who is your favourite modern British novelist, and why?

- Do you prefer Moore or Hepworth?

- What is your view on postmodernist architecture?



It would be fun