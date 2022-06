Společnost pro vědy a umění zve na přednášku o Haškově Švejkovi (na Zoomu)

4. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

SVU vás pozýva tohto roku mimoriadne aj v júni a to na prednášku o medzinárodnej švejkológii. Prednášať bude predseda medzinárodnej spoločnosti Jaroslava Haška, Jomar Honzi. Jomar síce čiastočne žije v Olomouci a po česky hovorí, ale prednášať chce radšej po anglicky, takže na túto zoomovú akciu môžete pozvať aj svojich anglických známych, píše Zuzana Slobodová z londýnské pobočky SVU.

Jomar Honzi sa narodil na romantickom mieste: vo fjordovej oblasti Vik na západe Nórska. Vyrastal na rodinnej ovčej farme, o ktorú sa pomáhal starať, ale nakoniec sa rozhodol pre informačnú technológiu. Po ukončení polytechniky v Bergene odišiel študovať na britskú univerzitu. V Spojenom kráľovstve strávil šesť rokov. Odtiaľ v roku 1988 po prvýkrát navštívil Československo, ktoré ho uchvátilo tak, že sa doň pravidelne vracal, kúpil si Nortonovu učebnicu češtiny pre samoukov a požičal si v knižnici Parrotov preklad Švejka.

To bol začiatok celoživotnej vášne. Pátral v archívoch po údajoch z Haškovho života, dvakrát podnikol cestu po Ukrajine a Rusku v Švejkových a Haškových stopách - tá druhá trvala šesť mesiacov – a spriatelil sa s Haškovým vnukom. Dnes si dopisuje s nadšencami Haška po celom svete, chodí na konferencie o Haškovi a vedie Haškovu spoločnosť, ktorá má členov v Poľsku, Rakúsku, Nemecku, USA, Fínsku, Rusku, Maďarsku a Ukrajine a samozrejme v Čechách. Pri jednej z týchto akcii sa zoznámil s pani Zdenou. Vzali sa a Jomar dnes čiastočne žije v Olomouci, pričom súčasný post-kovidový svet mu umožňuje naďalej pracovať pre americkú firmu pôsobiacu v Nórsku. Prednášku nám prednesie z Osla, kde bude 18. júna – chvalabohu, že máme Zoom!

V prednáške nám priblíži svoje výskumy na Haška a Švejka, ako aj svoju cestu k nim a za nimi a podelí sa s nami o názor na túto najznámejšiu českú literárnu postavu. A tiež nám povie niečo o Haškových básňach, ktoré vydal v spolupráci s Jaroslavom Šerákom.

Kedy: Sobota 18. júna 2022 6pm britského času, 7pm stredoeurópskeho času

KDE: Zoom (link je nižšie v modrom. Dostanete sa naň kliknutím, v prípade potreby použite “meeting number” a “password”, ktoré sú tiež nižšie.

Príďte a rozpošlite túto pozvánku aj priateľom a známym.

Topic: SVU Zoom s predsedom medzinárodnej Haškovej spoločnosti (SVU Zoom meeting with the chairman of International Hašek Society)



Time: 18th Jun 2022 06:00 PM London (7pm CET)



Join Zoom Meeting









Meeting ID: 851 2137 8760

Passcode: 673309





Na vás sa za SVU teší,

Zuzana Slobodová



0