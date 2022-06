Pneumatiky automobilů produkují mnohem více znečišťujících částic než výfukové plyny

3. 6. 2022

Toxické částice z pneumatik jsou s rostoucí hmotností automobilů téměř 2 000krát horší než z výfuků





Opotřebení pneumatik produkuje téměř 2 000krát více škodlivých částic než výfukové plyny moderních automobilů.



Částice z pneumatik znečišťují ovzduší, vodu a půdu a obsahují celou řadu toxických organických sloučenin, včetně známých karcinogenů, sdělují analytici a naznačují, že znečištění z pneumatik se může rychle stát hlavním problémem pro regulační orgány.



Znečištění ovzduší způsobuje ročně miliony předčasných úmrtí na celém světě. Požadavek na lepší filtry způsobil, že emise částic z výfuků v rozvinutých zemích jsou nyní u nových automobilů mnohem nižší, přičemž v Evropě jsou hluboko pod zákonným limitem. Rostoucí hmotnost automobilů však znamená, že více částic je vyvrhováno pneumatikami, které se na silnici opotřebovávají.



"Pneumatiky rychle zastiňují výfukové plyny jako hlavní zdroj emisí z vozidel," řekl Nick Molden z Emissions Analytics, přední nezávislé společnosti zabývající se testováním emisí, která výzkum provedla. "Výfuky jsou nyní tak čisté, co se týče škodlivin, že kdybyste začínali znovu, ani byste se neobtěžovali je regulovat."



Molden uvedl, že podnětem k nové práci byl původní odhad emisí částic z pneumatik. "Došli jsme k ohromujícímu množství materiálu, který se uvolňuje do životního prostředí - 300 000 tun gumy z pneumatik ve Velké Británii a USA, a to jen z osobních a dodávkových automobilů ročně."



V současné době neexistují žádné předpisy týkající se míry opotřebení pneumatik a jen málo předpisů týkajících se chemických látek, které obsahují. Společnost Emissions Analytics nyní stanovila chemické látky obsažené ve 250 různých typech pneumatik, které se obvykle vyrábějí ze syntetického kaučuku získávaného z ropy. "Jsou to stovky a stovky chemických látek, z nichž mnohé jsou karcinogenní," řekl Molden. "Když to vynásobíte celkovou mírou opotřebení, dostanete se k velmi ohromujícím číslům, co se uvolňuje."



Podle něj se míra opotřebení různých značek pneumatik značně liší a obsah toxických chemických látek se liší ještě více, což ukazuje, že je možné provést levné změny, které sníží jejich dopad na životní prostředí.



"Vyřazením nejtoxičtějších pneumatik by se dalo udělat hodně," řekl. "Nejde o to, aby lidé přestali jezdit nebo museli vymýšlet úplně jiné nové pneumatiky. Pokud byste mohli eliminovat nejhorší polovinu a možná je srovnat s nejlepšími ve své třídě, můžete dosáhnout obrovského rozdílu. Ale v současné době neexistuje žádný regulační nástroj, žádný dohled."



Testy opotřebení pneumatik byly provedeny na 14 pneumatikách různých značek s použitím vozu Mercedes třídy C, který jezdí normálně po silnici, přičemž některé z nich byly testovány po celou dobu jejich životnosti. Vysoce přesné váhy měřily hmotnost, kterou pneumatiky ztratily, a systém odběru vzorků, který za jízdy sbírá částice za pneumatikami, vyhodnocoval hmotnost, počet a velikost částic s přesností na 6 nm. Emise výfukových plynů v reálném provozu byly měřeny u čtyř benzinových SUV, nejoblíbenějších nových automobilů současnosti, s využitím modelů z let 2019 a 2020.



Použité pneumatiky vyprodukovaly 36 miligramů částic na každý kilometr, což je 1 850krát více než průměr 0,02 mg/km z výfuků. Velmi agresivní - i když legální - styl jízdy způsobil prudký nárůst emisí částic na 5,760 mg/km.



Pneumatiky produkují mnohem více malých částic než velkých. To znamená, že ačkoli je naprostá většina částic podle počtu dostatečně malá na to, aby se dostala do vzduchu a přispěla ke znečištění ovzduší, představují tyto částice pouze 11 % hmotnosti. Přesto pneumatiky stále produkují stokrát více částic přenášených vzduchem podle hmotnosti než výfukové plyny.



Průměrná hmotnost všech automobilů se zvyšuje. Diskutuje se však zejména o tom, zda elektromobily na baterie (BEV), které jsou těžší než běžné automobily a mohou mít větší točivý moment kol, mohou vést k větší produkci částic z pneumatik. Molden uvedl, že to bude záviset na stylu jízdy, přičemž šetrní řidiči elektromobilů budou produkovat méně částic než špatně jezdící auta na fosilní paliva, ačkoli v průměru očekává o něco vyšší množství částic v pneumatikách vozů BEV.



Dr. James Tate z Institutu dopravních studií na univerzitě v Leedsu ve Velké Británii uvedl, že výsledky testů pneumatik jsou věrohodné. "Je však velmi důležité si uvědomit, že vozidla BEV se velmi rychle stávají lehčími," řekl. "Očekáváme, že do roku 2024-25 budou mít BEV a městská auta [na fosilní paliva] srovnatelnou hmotnost. Pouze špičková, velká vozidla BEV s vysokokapacitními bateriemi budou vážit více."



Další nedávný výzkum naznačil, že částice z pneumatik jsou hlavním zdrojem mikroplastů znečišťujících oceány. Konkrétní chemická látka používaná v pneumatikách je spojována s úhynem lososů v USA a Kalifornie tento měsíc navrhla její zákaz.





"USA jsou v uvažování o [dopadech částic pneumatik] pokročilejší," řekl Molden. "Evropská unie je pozadu. Celkově je to ještě na začátku, ale mohl by to být velký problém."





