Zatímco Západ varuje před ruským útokem, Ukrajina je v klidu

25. 1. 2022

Postoj "zůstat v klidu" nechává analytiky hádat o motivaci ukrajinského vedení, ale někteří říkají, že po osmi letech války si země jednoduše jinak spočítala rizika, píše New York Times





Ruské vojenské posilování na ukrajinských hranicích je snadno viditelné. I přes toto hromadění sil - a dokonce i když Spojené státy varují, že útok může přijít co nevidět, a síly NATO jsou v pohotovosti - ukrajinské vedení ruskou hrozbu zlehčuje.





Zatímco se však Kreml a Západ střetávají, ukrajinští představitelé se tváří klidně. Tento týden ukrajinský ministr obrany ujistil, že nedošlo k žádné změně v ruských jednotkách ve srovnání s jejich navýšením na jaře; šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti obvinil některé západní země a zpravodajská média z přeceňování nebezpečí pro geopolitické účely; a mluvčí ministerstva zahraničí se obořil na Spojené státy a Velkou Británii za stažení rodin diplomatů z jejich velvyslanectví v Kyjevě s tím, že jednaly předčasně.



Proklamace z tohoto týdne následovaly po projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k národu z minulého týdne, v němž se ptal: "Co je nového? Není to snad realita již osm let?".



Jak interpretovat hrozbu ze strany ruských vojáků a techniky shromážděné u ukrajinských hranic, je předmětem intenzivních debat. Vlastní ukrajinská vojenská zpravodajská služba nyní uvádí, že na hranicích je nejméně 127 000 ruských vojáků, což je podstatně více, než kolik jich tam Rusko rozmístilo při jarním hromadění vojáků..



Toto číslo zatím nezahrnuje vojáky a techniku, kteří nyní přijíždějí do sousedního Běloruska.



Přesto se v pondělním rozhovoru pro ukrajinskou televizní stanici ICTV ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov podivil, proč je kolem toho všechen ten rozruch. "Dnes, v tuto chvíli, nebyla vytvořena ani jedna úderná skupina ruských ozbrojených sil, což svědčí o tom, že se zítra nechystají k invazi," řekl Reznikov. "Proto vás žádám, abyste nešířili paniku."



Po osmi letech války s Ruskem si podle expertů Ukrajinci jednoduše počítají hrozbu jinak než jejich západní spojenci.



"Rozumíme plánům a záměrům Ruska, pro nás není nutné křičet strachem," uvedl v pondělním rozhovoru pro BBC šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov.



Danilov a další členové ukrajinské vlády tvrdí, že zasévání paniky a zmatku v ukrajinské společnosti je součástí ruské strategie stejně jako případná vojenská akce. Takže projevování strachu, i když je k němu důvod, je pouze odevzdáním vítězství nepřátelům dříve, než padne jediný výstřel.



"Úkolem č. 1 Ruska je rozvrácení vnitřní situace v naší zemi," řekl Danilov. "A dnes se jim to bohužel daří. Naším úkolem je dělat svou práci v klidném a vyváženém prostředí."



Ne všichni v zemi s přístupem současné vlády souhlasí. Minulý víkend naléhali šéfové různorodé a často bouřlivé ukrajinské politické opozice na Zelenského, aby odložil výzvy ke klidu a připravil zemi na válku.



"Domnívá se, že když vyděsí ukrajinský lid, klesne jeho rating," řekl o Zelenském Arsenij P. Jaceňuk, který byl ukrajinským premiérem v době vypuknutí války v roce 2014.



Ukrajinci se připravují, i když známky totální mobilizace nejsou zcela patrné. Po celé zemi se tisíce lidí přihlásily k výuce bojových dovedností v kurzech pořádaných ukrajinskou vládou a soukromými polovojenskými skupinami. Cílem je vytvořit síly civilních obránců, kteří by mohli pokračovat v povstání, pokud by hlavní síly ukrajinské armády byly při ruském útoku zdecimovány.



"Prezident a jeho administrativa nevidí žádnou hrozbu," řekla třiasedmdesátiletá učitelka v důchodu Ljudmila Sljusarenko. "Takže cokoli, co lze udělat, aby se Putin zastavil, bude muset přijít ze Západu. Ale," dodala, "pokud dojde k útoku, celý národ se postaví proti tomu jako jeden muž."



Podrobnosti v angličtině ZDE

