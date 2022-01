Když Putin tančí u tyče

26. 1. 2022 / Karel Dolejší

Záhada mlčení ruského vůdce k ukrajinské krizi hravě vyřešena.

Za poslední měsíc ruský prezident Vladimir Putin vystoupil na veřejnosti jen několikrát. Po dlouhé tiskové konferenci v závěru roku, kdy podle mnohých působil velice emocionálně a stísněně, zlí jazykové začali pochybovat o jeho duševním zdraví.



Mezitím se sice několikrát znovu objevil, ale vždy jen krátce, během starostlivě režírovaných vystoupení. K tématu Ukrajiny už neřekl dohromady nic.

Nevyhnutelně tedy začínají kolovat nejrůznější fámy. Američané tvrdí, že Putin ještě o útoku na Ukrajinu nejspíš definitivně nerozhodl, ačkoliv už se v Dagestánu vagónují i jednotky OMONovců a Rosgvardije určené k okupaci obsazeného území. Přitom není ani jasné, co vědí nebo nevědí evidentně zmatení činovníci ruského ministerstva zahraničí, kteří vedou jednání se Západem. Neví se, co mají být ony "nepředvídatelné a vážné důsledky" nesplnění ruských ultimát, kterými vyhrožují. Vědí to vůbec oni sami? A proč krucinál na diplomatické frontě tak strašně spěchají?

Pověsti kolují různé. Prý se ruský prezident vzpamatovává z následků špatně provedených botoxových injekcí, kterými se před lety rozhodl vylepšit svůj vzhled. Prý už nežije. Prý pobývá ve švýcarském kantonu Ticino, kde jeho milenka Kabajevová v místní nemocnici přivádí na svět miminko. Prý se snaží dostat pod kontrolu neposlušné vedení Rosněfti. Prý došlo k palácovému převratu, ale ještě se to neví...

Přitom jsou věci tak neobyčejně prosté.

Hlavní slabinou všech režimů absolutní osobní moci vládce bývá otázka, jak vlastně provést střídání na trůně, protože pro ně nemají žádný ustavený rituál ani proceduru. Kvůli odvedení pozornosti jsou pak schopny inscenovat ta nejabsurdnější dramata, jak to ostatně znáte ze Severní Koreje - země, která by podle zakladatele magazínu Zavtra Alexandra Prochanova prý měla být Putinově Rusku vzorem...

Tým Alexeje Navalného nyní oficiálně v Rusku označený za "teroristickou skupinu" zveřejnil minulý týden sérii fotografií z Putinova neorenesančního paláce v Gelendžiku v Krasnodarském kraji. Několik snímků přitom zachycuje zákoutí, v nichž je podlaha se stropem zřetelně propojena ocelovou tyčí.

S takovou svislou ocelovou tyčí se dá ovšem dělat leccos, jen se na ní nedá sedět. Nejlogičtější možností tedy bude, že ruský prezident zvažuje radikální změnu profese. Ne, hokej nemyslím. Napříště hodlá profesionálně provozovat erotický tanec a inkasovat těžké prachy z produkcí online přenášených ve službě OnlyFans.

Jedině tak totiž bude moci nadále zůstat idolem miliónů sov... ruských žen, i když znaven, ach znaven vším předá moc ministru obrany Šojguovi a sám odejde na politický odpočinek.

Už tedy pilně trénuje.

No řekněte: K čemu jinému by si vůbec takové zařízení budoval?

