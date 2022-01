Mezitím v Absurdistánu 207:

Katolická církev v Polsku dále paraziticky ožebračuje polský stát

21. 1. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

Britských listech z roku 2014 byl o tom, jak se katolické církvi dostává od vlády zvláštního zacházení a jak jí vláda pod falešnou záminkou dává zdarma pozemky a peníze, přičemž naprosto nebere ohled na zákony a na to, že tyto pozemky mohou být pro místní komunity důležité. Tento článek si můžete přečíst

Jeden z mých vůbec prvních článků vz roku 2014 byl o tom, jak se katolické církvi dostává od vlády zvláštního zacházení a jak jí vláda pod falešnou záminkou dává zdarma pozemky a peníze, přičemž naprosto nebere ohled na zákony a na to, že tyto pozemky mohou být pro místní komunity důležité. Tento článek si můžete přečíst ZDE . Mnoho lidí poukázalo na všechno, co je tam špatně. Pokud si ale myslíte, že se s tím něco udělalo, pak jste asi nový čtenář tohoto seriálu.



Když byl jeden z členů komise obviněn z porušení zákona tím, že poskytl církvi pozemky jako náhradu poskytnutou vícekrát za stejnou pohledávku (ztráty státu byly vyčísleny na nejméně 3 miliony zlotých, tedy 18 milionů Kč), napsal Henryk Gulbinowicz, tehdejší vratislavský kardinál, dopis předsedkyni okresního soudu ve Vratislavi, v němž ji ujišťuje, že se jistě úředník odpovědný za toto masivní rozdávání prostě spletl, a požaduje, aby "našla takové právní řešení (...), které by ho nepoškodilo". Kardinál tvrdí, že obviněný Rafał Ziglewski neměl ani právo podepsat příslušné dokumenty, takže by neměl být pohnán k odpovědnosti...







Toto je v polské politice konstantní: církev dojí stát, jak se jí zlíbí. Prokurátoři právě požadovali, aby soud zastavil kauzu týkající se nesrovnalostí v "náhradách" církvi za pozemky zabavené komunistickým režimem. Jak asi tušíte, vysvětlení, proč prokurátoři chtějí zastavit deset let trvající kauzu, je jednoduché - otevřeně přiznávají, že příkazy přišly shora. Ministr Ziobro asi našel "právní řešení", které umožňuje, aby lidé zapojení do rozkrádání veřejného majetku a jeho poskytování církvi nebyli potrestáni.





Zdá se, že vláda pořád ráda pumpuje do církve další a další peníze (nedávno proto dostali mniši z kláštera na vrcholu hory Święty Krzyż pozemky, které byly vyňaty ze státní přirodní rezervace. Když mi asi před patnácti lety kamarád řekl, že si připadá, jako by Polsko bylo okupováno Vatikánem, smál jsem se. Teď mám čím dál větší pocit, že měl pravdu.





Minulý týden jsem dostal e-mail od jednoho ze čtenářů, který cítil potřebu opravit mě v souvislosti s použitím slova pedofilie. Čtenář tvrdil, že je odborník, člen organizace ČEPEK, československé pedofilní komunity (ano, ONO TO EXISTUJE, ZDE!! ), a já jsem mu chtěl vysvětlit, že pouze používám toto slovo tak, jak se používá v polském politickém diskurzu. Koneckonců máme dokonce vládní komisi pro pedofilii. Tak jsem chtěl uvést odkaz na tuto instituci... ale nemohl jsem. Jelikož to je, jako by vůbec neexistovala. Pravda, v tisku se o ní píše (sám jsem o ní psal ZDE nebo ZDE ), ale odkaz na samotnou komisi nefunguje. Na rozdíl od informací o jakékoliv jiné komisi, odkazy na jakoukoliv tiskovou zprávu týkající se této komise umístěné na doméně gov.pl vás jen přesměrují na hlavní stránku, to samé, pokud použijete její vestavěný vyhledávač... Ověřte si to sami, zatím jsem proklikal asi 25 odkazů, žádný z nich není funkční...



Mezitím je armáda stále zaneprázdněna na běloruských hranicích. Novináři ani humanitární organizace stále nesmějí do pohraničního pásma a nesmějí odtamtud podávat zprávy, přestože Nejvyšší soud právě zrušil rozhodnutí soudu nižší instance týkající se novinářů pracujících pro televizní okruh Arté a francouzskou tiskovou agenturu AFP, které v pásmu zadržela policie. Podle Vrchního soudu k tomu, aby se někdo provinil nezákonným vstupem do zakázaného pásma, musí být samotné pásmo zřízeno zákonně, a pásmo u běloruské hranice NEBYLO zřízeno v souladu s polskými zákony, takže novináři se ničím neprovinili.







Navzdory zimnímu počasí se lidé stále snaží dostat do Polska a místní aktivisté se stále zabývají pomocí lidem uvízlým v zmrzlých lesích. Není to ale nic, co by se blížilo rozsahu, který jsme zažili na podzim (do Běloruska se už nelétá a Lukašenkův režim nabídl některým lidem možnost odletět domů), a těm, kteří v Bělorusku ještě zůstávají, počasí k pokusům o přechod příliš nepřeje, takže hádám, že věci zůstanou v menším či větším klidu přinejmenším do jara. Ale pokud budeme věřit jedné poslankyni PiS, tak to, že se situace na hranicích relativně stabilizovala, je to zásluhou skutečnosti, že do parlamentní kaple poslankyně přinesla relikvie svatého Andrzeje Boboly.

Ale alespoň Polská humanitární akce je nyní v bezpečí. Poté, co její šéfka a opoziční poslankyně Janina Ochojska vyvolala pobouřen í na pravici tím, že přirovnala vládu a funkcionáře odpovědné za humanitární krizi k válečným zločincům, podal na ni náměstek ministra vnitra Maciej Wąsik trestní oznámení. V solidaritě s ní se na prokuraturu samy přihlásily stovky lidí, kteří poukazovali na to, že za zločin proti lidskosti považují i jednání polské armády a policie na hranicích.





0

206

Takže každopádně, zatímco vláda má plné ruce práce s ochranou církve a vyhazuje na ni šílené množství peněz, opravdu důležité věci mají méně pomoci. Vláda se rozhodla, že v zemi štěstí, kterou vytvořila strana PiS, už není zapotřebí dlouhá léta fungující linka pomoci dětem provozovaná jednou nevládní organizací, kam mohly děti s důvěrou zavolat a získat psychologickou nebo jinou pomoc, podle potřeby). Prostě jí škrtla financování. Stalo se to v zemi, kde se čtyři děti denně pokusí o sebevraždu a dětská psychiatrie je v troskách. Abychom byli naprosto spravedliví, vládní ombudsman pro práva dětí si otevřel vlastní linku pomoci, ale on není zrovna proslulý tím, že by chránil děti - pokud to nejsou nenarozené děti - a jeho linka si nezískala důvěru veřejnosti, což je pravděpodobně důvodem rozhodnutí o zrušeníí financování té na vládě nezávislé linky.Poláci si však nechtějí nechat vládou vzít tuto další důležitou věc, a tak se během šesti hodin podařilo v rámci crowdfundingu vybrat minimální částku potřebnou pro další provoz linky - 350 000 zlotých ( a v době psaní tohoto článku byla cílová částka 1 000 000 zlotých téměř zdvojnásobena ).Ale není tomu tak, že by vláda nemyslela na děti. Naopak, skutečně myslí na jejich budoucnost. Jedna ze základních škol v Zieloné Hoře pozvala Łukasze Mejzu - náměstka ministra, který je známý především tím, že se snažil podvést rodiče dětí s nevyléčitelnou nemocí tím, že jim prodávaljakési šarlatánské terapie ( ZDE ) - aby si s dětmi popovídal o své práci. Jsem pro kariérní dny ve škole a vidím v tom logiku: pokud se děti naučí, jak podvádět ostatní brzy, mohou mít v Polsku, kde vládne strana PiS, skvělou budoucnost. Mezitím ministr spravedlnosti pracuje na projektu, jehož cílem je ztížit rozvody - zejména manželství s malými dětmi. Protože znáte to - RODINA je to nejdůležitější. I když se rodiče navzájem nenávidí. Tedy - je nejdůležitější, pokud jsou opačného pohlaví.Ale rozvod by mohl být menší problém, jestliže rodiče prostě zemřou. Oficiální údaje odhadují, že na covid-19 dosud zemřelo nejméně 100 000 Poláků , a přesto s tím vláda nic nedělá, bojí se, aby si nenaštvala své voliče - mnoho voličů strany PiS jsou totiž antivaxerové. Na protest proti nečinnosti vlády proti covidu odstoupilo 13 ze 17 členů lékařské rady, kteří poukazovali na to, že vláda ignoruje jejich vědecká doporučení. Koluje vtip, který naznačuje, že jde o součást plánu:Ale vážně, ekonomická situace začíná být problematická. Jak jsme psali minule, zvyšování cen začíná být pro mnoho podnikatelů opravdu velkým problémem. Na mém twitteru se pravidelně objevují další a další malé firmy - rodinné obchody, myčky aut, pekárny atd. - které oznamují, že se kvůli zvyšování cen a nepříznivým změnám daňového systému rozhodly ukončit činnost. Donald Tusk se setkal s majitelem malého pekařství, aby si s ním promluvil o jeho problému, a úryvek z tohoto rozhovoru použila televize TVP v dalším nehorázném propagandistickém materiálu. Nemusíte umět polsky, stačí se podívat na toto:Podle tohoto klipu, když se Tusk zeptal pekaře, co bude muset udělat - propustit některé zaměstnance nebo zvýšit ceny, je tato volba to jediné, co mu Tusk může nabídnout. Materiál se skládá z několikazáměrně zkresleně vybraných výroků Tuska a dalších osob tak, aby to podpořilo tezi prosazovanou "experty" z TVP, kteří neustále opakují, že NA ROZDÍL OD SOUČASNÉ VLÁDY chce Tusk Poláky pouze nechat zchudnout. Ten materiál je naprosto idiotský, ale o to nejde. Stačí se podívat, jak se tato otázka ("propouštět, nebo zvyšovat ceny?") v tomto materiálu několikrát opakuje, ale můžete se podívat i na záběry s rozzlobeným obličejem Donalda Tuska nebo jeho zaťatou pěstí a uvidíte, že tento klip není zaměřen na intelekt diváka, ale má za cíl působit najeho podvědomí... TVP vám sděluje toto: : Tusk může za to, že je všechno dražší, protože je zosobněním zla.Osobně mě fascinuje, s jakou lehkostí přechází strana PiS mezi obviňováním bývalých vlád ze současných problémů a obviňováním současného varšavského primátora z problémů, které vznikly v době, kdy tuto funkci zastával Lech Kaczyński - únik odpadních vod do Visly, ke kterému došlo v posledních letech několikrát, je často využíván propagandou PiS k tomu, aby ukázala Rafała Trzaskowského jako neschopného primátora hlavního města, ale odborníci se shodují, že opakované úniky jsou způsobeny konstrukčními vadami kanalizačního potrubí vybudovaného za Lecha Kaczyńského.

Ale alespoň víme, co se děje v armádě, jaký je její inventář, kolik má polská armáda zbraní a vůbec. A vědí to i Rusové, Číňané, potenciální teroristé a vlastně všichni ostatní, protože na internet unikla kompletní armádní inventarizační zpráva. Oficiální stanovisko armády je, že k žádnému úniku nedošlo, protože informace už veřejně stejně byly dostupné. Vojenská policie však věc vyšetřuje, zjišťuje, "kdo je zodpovědný za zveřejnění těchto údajů". Takže jistě není vše v pořádku?Ale když už jsme u té charity, je skvělé vidět, že navzdory nelidským krokům polské vlády spěchají Poláci na pomoc uprchlíkům. Charitativní organizace, které pomáhají na hranicích, dostávají štědré dary a lidé po celé zemi darují věci nebo pomáhají uprchlíkům usadit se v Polsku tím, že jim nabízejí pomoc, výuku jazyka, pomáhají jim vypořádat se s byrokracií, najít si práci nebo místo k bydlení... Dokonce i v mé sociální bublině - můj facebookový feed plní přátelé, kteří organizují nějaké dary nebo se snaží najít pomoc uprchlíkům v krizi. Dokonce i IKEA nabídla uprchlíkům placenou stáž. Mezitím se mé pravicové kontakty na sociálních sítích pohoršují nad mládeží poté, co se objevilo video, na němž mladí lidé nadšeně tančí na píseň s textem obsahujícím slova "FUCK PIS" "AŤ JDE PIS DO PRDELE", když 100 dní před maturitami uspořádali svůj tradiční středoškolský ples. Sice se dá diskutovat o tom, jestli to bylo vhodné, ale být ze strany PiS, tak bych byl spíš znepokojen tím, že nějak nikde nejsou videa, kde by mladá generace nadšeně VYCHVALOVALA tuto vládnoucí stranu...