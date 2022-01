Koronavirus: Tohle jsme si mohli ušetřit

Jsem zodpovědná. Nejen k sobě, ale hlavně ke svým dětem. Proto jsem se snažila nechat Vilmu naočkovat hned, jak to šlo, byť si spousta lidí klepala na čelo. Den před Štědrým dnem jsme jeli do OC, kde hlásali, že očkují i děti a bez registrace. Na místě řekli, že to bylo jen první den. Po Novém roce jsem ji chtěla objednat na očkování k obvodní lékaře, kde se zaradovali a řekli nám, že jakmile budou mít 10 dětí, dají vědět. Že by jinak zbytek vakcíny museli vyhodit, píše Adéla Elbel z Fakultuní nemocnice v Motole.