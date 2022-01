Rusové jsou imperialismem unaveni

24. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin a jeho režim viní ze zániku SSSR Gorbačova a Západ. Odráží to neochotu čelit faktu, že nejdůležitějším hráčem během událostí roku 1991 nebyl nějaký vnitřní nebo vnější nepřítel, ale ruský lid, který začal být definitivně unaven imperialismem, napsal Alexandr Cipko.

Dnes je mnohem důležitější ptát se, proč politická elita odmítá tento fakt uznat a vzdát se mýtu údajného lpění Rusů na myšlence velmoci a územní expanzi - bez ohledu na to, co to obyvatelstvo stojí.

Toto selhání znamená, že Moskva se nevěnuje domácím problémům, ale navíc také neprovádí zahraniční politiku v souladu s vlastními [dlouhodobě udržitelnými] možnostmi. Nikdo nepotřebuje impérium, o němž Kreml hovoří. Všechny řeči o znovuzrození impéria jsou naprosto absurdní a v rozporu s logikou i fakty.

To že Kreml není schopen čelit pravdě, navíc odráží hlubokou nedůvěru k ruskému lidu a dokonce přesvědčení, že Rusové jsou zrozeni k utrpení, díky němuž může stát neomezeně expandovat. Proto ztratili snahu poučit se z rozkladu SSSR, ale také jim zmizely z dohledu základní lidské hodnoty svobody a úcty k životu.

Ti kdo jako Vladislav Surkov věří, že touha po expanzi odráží "existenciální smysl ruské historie", ve skutečnosti jednají způsobem, který je ekvivalentní sebevraždě.

Po napadení Ukrajiny bude Rusko čelit nejen sankcím, ale dostane se také do mezinárodní izolace, protože nikdo nepotřebuje zemi, která se vyvíjí takovým směrem. Navíc nejchytřejší mladí Rusové odjedou do zahraničí, protože v zemi, jakou chce Putin, nebudou mít co na práci.

Je čas připustit si, že ruské impérium jednou provždy zemřelo a smysl naší existence nespočívá v rozšiřování hranic, ale ve vytvoření podmínek, v nichž by svobodným Rusům stálo za to žít.

Celý text v ruštině: ZDE

