Argentina nebude plakat pro židy, kteří se tam narodili

24. 1. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



V roce 1994 došlo v Buenos Aires k sebevražednému teroristickému útoku na židovské komunitní centrum, při kterém zahynulo 85 Argentinců židovského původu. Podobné útoky nebyly v zemi Evity Perónové ničím novým. V roce 1992 zahynulo po podobném teroristickém činu na izraelském velvyslanectví 29 lidí. V zemi, kde byl v roce 1960 izraelským Mossadem dopaden Adolf Eichmann, žije vlivné a bohaté německé přistěhovalecké obyvatelstvo a antisemitské činy se v průběhu let dostávaly na titulní stránky novin.

V roce 1994 došlo v Buenos Aires k sebevražednému teroristickému útoku na židovské komunitní centrum, při kterém zahynulo 85 Argentinců židovského původu. Podobné útoky nebyly v zemi Evity Perónové ničím novým. V roce 1992 zahynulo po podobném teroristickém činu na izraelském velvyslanectví 29 lidí. V zemi, kde byl v roce 1960 izraelským Mossadem dopaden Adolf Eichmann, žije vlivné a bohaté německé přistěhovalecké obyvatelstvo a antisemitské činy se v průběhu let dostávaly na titulní stránky novin.



V roce 2015 se zvláštní prokurátor Alberto Nisman sprchoval večer předtím, než měl zamířit do argentinského Kongresu, aby vypovídal o svých zjištěních, že tehdejší prezidentka a nynější viceprezidentka Cristina Kirchnerová se snažila utajit přímou účast Íránu na bombovém útoku v roce 1994 výměnou za nižší ceny dovozu ropy. Ze sprchy už nevyšel. Mrtvého ho našla jeho matka, která reagovala na telefonát šéfa zpravodajských služeb země Sergia Berniho s kondolencí ještě předtím, než bylo Nismanovo tělo objeveno. Prezidentka Kirchnerová na svém Twitteru okamžitě oznámila, že Nisman spáchal sebevraždu. Později naznačila, že zemřel během homosexuálních orgií. Tentýž týden ho obvinila, že byl sukničkář, který zanechal mnoho žen se zlomeným srdcem. Tak daleko by nezašel ani Marek Prchal.



"Během svého vystoupení jsem vyložil záměrný plán na utajení a distancování íránských uprchlíků od vyšetřování útoku na AMIA," stálo v dokumentu sepsaném Nismanem na stroji. O několik odstavců dále naléhá na okamžité zatčení Kirchnerové.



Zvláštní policejní vyšetřovatelé nakonec tvrdili, že Nismana zavraždili dva elitní specializovaní agenti, kteří byli schopni vstoupit do jeho luxusního, přísně monitorovaného bytu a opustit ho, zabít ho kulkou do boku hlavy ve vaně a nebýt přistiženi deseti vládou přidělenými policejními bodyguardy, kteří chránili zvláštního prokurátora.



Nyní, v týdnu sedmého výročí Nismanovy smrti, mluvčí argentinské vlády Gabriela Cerrutiová oficiálně prohlásila, že odpovědnost za vypátrání, zatčení a pronásledování osob odpovědných za útok nese Izrael, nikoli Argentina. Problém je v tom, že všechny oběti byli Argentinci. Žádná z nich nebyla izraelská. Naznačovat, že lidé narození v Argentině v rodinách, které tam žily po generace, nejsou plnohodnotnými Argentinci kvůli svému židovskému původu, je tak otevřeně rasistické a imbecilní, jak jen může být.



AMIA, organizace židovské komunity, která byla bombardována, vydala prohlášení, v němž se uvádí, že "je to argentinská justice, která obvinila íránské představitele z plánování a provedení útoku... Vyšetřování nejhoršího teroristického útoku spáchaného v naší zemi, jehož cílem byla argentinská instituce, se týká argentinských orgánů".

0