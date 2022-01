Rozpad předvolebních koalic na politické realitě

26. 1. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty





Předvolební koalice, které umožnily odstavit od moci Andreje Babiše (a já jsem za to velmi rád, sám jsem jednu z koalic volil), od samého počátku neměly mít ve Sněmovně své vlastní politické kluby, ale naopak mělo být zachováno tradiční stranické rozdělení.





Jednotlivé strany jsou tak ve schizofrenní situaci: mají svůj klub, tedy svou politickou sílu, která je nezávislá na ostatních stranách koalice, mají svého předsedu, své voliče, svůj aparát – ale zároveň tvoří v rámci koalice nerozbornou jednotu. Ta hlavní otázka zní: jak to mají pochopit voliči? Koho budou volit v komunálních volbách? Koalice, nebo strany?

Je jasné, že už ve sněmovních volbách mnoho voličů koalic odmítlo dohodnuté kandidátky nerozborné jednoty a kroužkovalo na základě stranických preferencí. Nyní přichází zřejmě chvíle, kdy definitivně praskla koalice PirSTAN a piráti i STAN budou dělat tiskové konference navzájem nezávisle. Brzy se z nich mohou stát dokonce konkurenti. PirSTAN byla ostatně nejvíce poškozena kroužkováním ve sněmovních volbách.

Naopak koalice Spolu zatím „drží“, i když je nepravděpodobné, že by třeba v pražských komunálních volbách kandidovala ODS s lidovci i TOP09. Situace, kdy existují tři kluby, tři strany, tři předsedové, ale všichni se tváří, že vlastně jednou jsou, je opravdu bizarní a nemá v české politice obdobu. Z hlediska fungování vlády by jistě bylo dobře, kdyby se aspoň koalice Spolu chovala jako jedna formace, nicméně ty strany jsou tak odlišné, že už příprava nového rozpočtu by je měla rozdělit. Uvidíme, jak budou komunikovat škrty v něm.

Další zajímavou skutečností z hlediska politického složení vlády je prostý fakt, že lidovci, TOP09 a STAN, ba i piráti, mají k sobě nejen v zahraniční politice blíže než k ODS. Na druhé straně předseda ODS a předseda vlády v jedné osobě by podle tohoto klíče patřil spíše do KDU-ČSL nebo STAN než do ODS. Co to udělá s reálnou ODS, to se teprve uvidí.

0