Vedení britské Konzervativní strany bylo obviněno z vydírání poslanců, kteří se postavili proti Borisi Johnsonovi

21. 1. 2022

Činitelé konzervativní strany pro poslaneckou disciplínu v Dolní sněmovně byli ve čtvrtek obviněni z používání špinavé taktiky k zastrašování vzbouřenců



Nejméně pět konzervativních poslanců vyjádřilo obavy, že vláda ohrožuje financování jejich volebního obvodu nebo podporuje zveřejňování pomlouvačných článků v novinách proti nim.



Vysoce postavený poslanec Konzervativní strany William Wragg, který předsedá vládnímu kontrolnímu výboru, informoval, že došlo k pokusu o vydírání některých konzervativích poslanců, že pokud budou požadovat odvolání Borise Johnsona z premiérského úřadu, jejich volebním okrskům budou odebrány státní dotace. Wragg vyzval poslance, aby nahlásili ministry, konzervativní činitele pro poslaneckou disciplínu a poradce předsedovi parlamentu - a policii.

Dva z poslanců, přeběhlík od toryů Christian Wakeford a Andrew Bridgen, další Johnsonův kritik, ve čtvrtek veřejně svědčili o taktice, která proti nim byla podle jejich tvrzení nasazena.



Wakeford podpořil Wraggovo tvrzení, že ze strany činitelů pro poslaneckou disciplínu zazněly výhrůžky týkající se státních dotací.



"Bylo mi vyhrožováno, že nedostanu školu pro Radcliffe, pokud nebudu hlasovat určitým způsobem," řekl. "Je to město, které nemá střední školu už nejlépe deset let.



Wragg, který předsedá Výboru pro veřejnou správu a ústavní záležitosti (PACAC), jenž se zabývá prací vlády a státní správy, uvedl, že by se jednalo o porušení ministerského kodexu "při vyhrožování odebráním investic poslancům z volebních obvodů, které jsou financovány z veřejných prostředků".



Nepřijatelné by podle něj bylo i nabádání ke zveřejňování pomlouvačných článků proti vzbouřeneckým poslancům v novinách. "Zastrašování člena parlamentu je vážná věc," dodal. "Navíc skutečnosti, o kterých vím, zřejmě představují vydírání.



"Proto bych kolegům obecně doporučil, aby tyto záležitosti nahlásili předsedovi Dolní sněmovny a metropolitní policii."



Andrew Bridgen, konzervativní poslanec, který byl mezi prvními poslanci, kteří vyzvali Johnsona k odchodu, uvedl, že se domnívá, že článek v pondělních Timesech, který podrobně popisuje jeho vazby na dřevařskou společnost se sídlem v Ghaně, byl inspirován právě úřadem premiéra.



"Nejen já, ale i všichni moji kolegové jsme přesvědčeni, že se to stalo," řekl Bridgen, který je od roku 2010 poslancem za severozápadní Leicestershire. "Jeden z nich mi sdělil: 'V dnešní době už to ani není nenápadné'."



Podle některých poslanců je však Johnson stále ve velkém nebezpečí. "Je spousta lidí, kteří nemají rádi podobné výhrůžky, nemají rádi tyrany," řekl jeden z poslanců.



