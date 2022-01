Bohužel, žádná tvrzení současné britské vlády maniaků a nekompetentů nelze brát vážně

23. 1. 2022

čas čtení 5 minut

Zmatek kolem tvrzení britské vlády, že Putin plánuje převrat na Ukrajině



Tvrzení britského ministerstva zahraničí o spiknutí, jehož cílem je nastolit promoskevskou vládu v Kyjevě, neobsahuje skoro žádné podrobnosti.



Britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že odhalilo důkazy o spiknutí s cílem dosadit promoskevskou vládu na Ukrajině, a Boris Johnson slíbil "zvýšit tlak na Rusko", protože jeho vlastní vnitropolitické problémy se prohlubují.



Sobotní mimořádná zmínka o shromažďování zpravodajských informací nezacházela téměř do žádných podrobností o spiknutí, které, pokud by se skutečně připravovalo, by mohlo znamenat vážné vystupňování hrozby pro Ukrajinu. Tamní politici jsou skeptičtí vůči tomu, že by se vládu podařilo vyměnit bez velké invaze do hlavního města Kyjeva.









Britské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že má informace o bývalých ukrajinských politicích, kteří mají vazby na ruské zpravodajské služby, a uvedlo pět mužů. "Někteří z nich mají kontakty s ruskými zpravodajskými důstojníky, kteří se v současné době podílejí na plánování útoku," dodalo prohlášení.



Čtyři z těchto pěti mužů však žijí v moskevském exilu, takže jejich vazby na ruské vedení nejsou ani tak otázkou lsti, jako spíše veřejně známou skutečností.



Tvrzení britského ministerstva zahraničí bylo dále zpochybněno, když muž, kterého ministerstvo označilo za "potenciálního kandidáta" na post nového proruského prezidenta Ukrajiny, sdělil listu Observer, že by byl nepravděpodobným kandidátem na post šéfa promoskevské loutkové vlády.



"Zpříjemnili jste mi večer. Zdá se, že britské ministerstvo zahraničí je zmatené," řekl se smíchem bývalý ukrajinský poslanec Jevhen Murajev. "Není to příliš logické. Mám zákaz vstupu do Ruska. Nejen to, ale byly mi zabaveny peníze z tamní firmy mého otce."



Po prohlášení ministerstva zahraničí následovala intervence z úřadu britského premiéra, že Johnson "prosadil zitenzivnění britského angažmá v otázce situace na Ukrajině", a to po období, kdy se zdálo, že jeho vláda v mezinárodní diplomacii kolem této otázky ustupuje do pozadí, zatímco má na domácí britské scéně těžké problémy kvůli mejdanům, které provozovala během nejpřísnějšího lockdownu a o nichž lže.



Zatímco americký prezident Joe Biden a řada evropských lídrů v uplynulém týdnu často hovořili o Ukrajině, Boris Johnson se dosud diplomatické aktivity zaměřené na odvrácení války do značné míry vyhnul. V minulém týdnu, kdy probíhala jednání na vysoké úrovni napříč Evropou, byli britští ministři obrany a zahraničí Ben Wallace a Liz Trussová v Austrálii.



"Bylo zarážející, že v tomto týdnu akutního napětí v Evropě se zdá, že Boris Johnson absentuje v diplomacii na nejvyšší úrovni na Ukrajině, a ministryni zahraničí se podařilo být na nesprávné polokouli," řekl Peter Ricketts, bývalý poradce pro národní bezpečnost a bývalý stálý tajemník na ministerstvu zahraničí.



Na Ukrajině označil Vasyl Filipčuk, bývalý mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí, britská tvrzení o ruském spiknutí za "směšná". Ani zmanipulované volby by proruským aktérům nepřinesly moc a pokus o jejich násilné dosazení by znamenal velmi dlouhý a velmi krvavý boj, zdůraznil.



"Tento scénář by fungoval pouze v případě plnohodnotné invaze, která by ovládla Kyjev," řekl. "Město by bylo zdecimováno, jeho území spáleno a milion lidí by utekl. V hlavním městě máme 100 000 lidí se zbraněmi, kteří budou bojovat... Možná možná Rusové nějaký plán mají, ale tohle je blbost."



Významný televizní novinář Jevgenij Kiseljov, který se na Ukrajinu přestěhoval v roce 2008, řekl, že představitelé hlavního proudu opozice, kteří se postavili proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, by nikdy s ruskými špionážními agenturami nejednali, jakkoli jsou nespokojeni se současnou vládou v Kyjevě.



Dodal, že ruské zpravodajské služby v minulosti sdělovaly Kremlu spíše to, co chtěl slyšet, než objektivní realitu.



Podle analytiků a regionálních expertů ve Velké Británii se prohlášení ministerstva zahraničí zdálo být věrohodné, ale neobsahovalo žádné zjevně nové informace, vzhledem k tomu, že Moskva hromadí vojáky poblíž ukrajinských ranic a netají se svou nespokojeností se současnou vládou země.



Mluvčí britského ministerstva zahraničí odmítl odpovědět na otázku, zda britská vláda disponuje nějakými podrobnostmi o načasování nebo metodě, kterou Rusko hodlá použít ke změně vedení v Kyjevě.



Nedostatek podrobností o spiknutí a náhlé Johnsonovo rozhodnutí vložit se do situace na Ukrajině po období, kdy se Británie zcela držela stranou mezinárodního dění, znamená pro Johnsona riziko, že bude obviněn, že využívá nestabilní mezinárodní krize k posílení vlastní pozice doma.



"Je špatné, že jsme se nyní dostali do situace, kdy je britská schopnost reagovat na to, co dělá Putin, poškozena ranami, které jsme si politicky zasadili v období sahajícím zpět až do roku 2003," zdůraznill David Clark, bývalý zvláštní poradce ministerstva zahraničí.



"Toto není britská vláda, která by měla dobré předpoklady k tomu, aby se v otázce Ukrajiny ujala vedení, ať už z hlediska domácího mínění, nebo upřímně řečeno, z hlediska širší západní jednoty, v důsledku brexitu," dodal.



"Současný bezprostřední domácí kontext je ten, že britská vláda je v průšvihu. Je to vláda, která má, upřímně řečeno, zkušenosti s vytvářením senzačních zpravodajských intervencí, aby odvrátila pozornost od vlastních potíží."



Podrobnosti v angličtině ZDE







0