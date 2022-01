Kupka sena, kupka sena, dálnic věc je zpiTvořena

21. 1. 2022 / Petr Haraším

Ministr dopravy, mediální odborník, hodlá a touží postavit v průběhu vlády ODS a přícmrndů, zvaných laskavěji též plnohodnotní koaliční partneři, zhruba 200 km nových, skvělých, kvalitních a dozajista nejdražších dálnic široko-daleko-vysoko i nízko. Prioritou budou Pražský okruh, dálnice D1 a D35. Ve svém funkčním období ještě Kupka připraví vše potřebné pro stavbu prvních úseků vysokorychlostních tratí. Už zase? Funkční období ministra? Jako že dle toho, jak funguje, nebo že vůbec funguje? V rámci povinného šetření z cizího upraví (zruší) slevy pro chudé v dopravě. Holoto líná, pěšky chodit! Ale nebojte, bude to sociálně citlivé zdražení slev. Hlavně nám lidi jezděte dál, víc a radostněji, slíbili jsme tak v předvolebním líbezném lhaní z Líbeznic. Navíc slevy, které jsme zdražili, budou v budoucnu dostupné i invalidním důchodcům třetího stupně severní šířky a pátého stupně východní délky. Ani o píď méně, ani více. Kam by invalidní důchodce jezdil? Nemá prostředky, ale bude mít slevu. Pro info, ID třetího stupně má slevy na jízdném již teď a již dávno. Obávám se tudíž, že to bude akce zcela opačná a o stávající slevy ID přijdou.

Investice do krásných ODS staveb bude ročně výrazně nad 100 miliardami. Jak výrazně? Už to Stanjura spočítal, nebo mu ještě nedovezli z Opavy radniční kuličkové počítadlo? Apríl se pomalu blíží a rozpočet kde?

Musíme pohnout s dostavbou, potřebujeme dokončit, rozestavět co nejvíce úsek na D35. D35 je totiž alternativní spojnicí východu se západem a kupodivu i obráceně. To by jeden od ministra dopravy za ODS nečekal. Takové znalosti významných směrů. Možná že nám bude dovoleno spatřit i Kupku s kladívkem, jako jsme kdysi viděli s kladívkem a srpem soudruha Zemana u zahájení D47. Dál chceme (my, stát, nebo my, ODS) zatraktivnit železnici a dle nákupních standardů ODS (za nejdráž, co nejhůř) nakoupit nové krásné vozy a hlavně také vagóny. Výrazně vykročit a pokročit s výstavbou koridoru do Budějic. Co říkal Cimrman o Budějovicích? Tak proč tam stavět koridoři? Vždyť tam nikdo nechce bydlet… Rozestavíme většinu staveb budoucího železničního spojení na letiště Lásky a nenávisti. Stavbu sic zajistili neschopní z ANO, ale nový hoch od NE vše bude pilně sledovat a pokud se objeví problém, jedná, řeší, zasahuje. Důležité je jít dopředu, zpátky … to už dobře známe. Dopředu a dospět k cíli. V roce 27, 28 by dílo mohlo skvěle dopadnout. Tvůrci principu tunelů a zvláště tunelu Blanka by ještě mohli dodat i století. Předražení dodávat netřeba, každý občan si jej spočítá sám. Kdo trefí, o kolik desítek miliard předražili, ten získává Stanjurovo kuličkové počítadlo. I s „kuličkama“.

Jak to má pan ministr Kupka s angličtinou, nevíme. Nevyjádřil se. Jak to má s polštinou, je rovněž neznámo. Kdyby ovšem uměl po polski, tak by mohl k hnědouhelným sousedům ráčit nahlédnout, aby zjistil, proč u nás za rok průměrně 20 km dálnic a v Polsku 280 km dálnic. Nový mediální ministr dopravy okamžitě doznal, že chyba není v Havlíčkovi a ANO (kupodivu), ale v legislativě. Tuším, že v legislativě, kterou záměrně mršili k obrazu svému i a hlavně poslanci za stranu pana Kupky. Také proč si nenakoupit levně pozemky, když víme, kde povedeme řez krajinou. Tuším rovněž, pročež a načež, že NKU již mnohokrát a vždy za hlasitého chechotu politiků bez vyznání libovolných stran, dokázala, že se u nás v Čechii, Morávii a Slezii, staví dálnice velmi pomalu, ale za to o to dráž a o to ještě více špatně. A co na zprávy NKU politici námi volení? Nic a volte nás dál, postavíme další předražené dálnice. A kdo se chce na dálnici pohoupat, prosím, vyražte směr OVA a na dálnici se pohoupáte do sytosti a velmi draze. Reklamace neposkytujeme, zmršené dálnice neopravujeme!

Polští sousedé připojí dálnici až ke Gdaňsku, ovšem bude záležet na tom, zda se na naší straně dopravní prostředky dřív nerozpadnou, nebo nepropadnou. Srovnání vystavěných km dálnic za deset let zde v rámci zachování duševního zdraví zmiňovat netřeba. Potřeba je ovšem poděkovat firmě ANO, že to, co Poláci zvládnou za rok, oni nestihli ani za roků osm.

Šéf ŘSD Mátl háže vinu na českou legislativu. Dobře on, takové šéfy potřebujeme. Víme, kde je problém, ale necháme ho tam i nadále hnít. Ministr médií Kupka se přidává. Naštěstí není dlouhodobým politikem strany ODS, která zde zákony káže již cca 33 let. V Polsku se bude Kupka pídit i po záhadě financování dálnic. Co holky a kluci z ODS dělali v předvolebním období? Lhali o budoucnu? Co však dělala vláda ODS za Nečase, se ví. Stavby dálnic zastavila a teď se Kupka diví. Nemá on telefon na Nečase, vlastně na paní kabelkovou-Nagyovou-Nečasovou?

Aby ostuda byla ještě větší, tak na polskou dálnici vedoucí do severních Čech naši politici přivedou místo dálnice maximálně polnici. Na cestu ze Svinoústí na naší straně budou čekat svině v kukuřičném poli a ty politické, ty budou dělat, že nemají zrovna čas, že jim doma řve bejk.

A kde na ohromně obrovskou výstavbu nových desítek km dálnic vezmeme? Zvýšíme ceny dálničních známek a snížíme slevy na jízdném pro nevoliče ODS. Za jednu ušetřenou miliardu pak ODS postaví dálnici až tam do dálav. Co chtít také po mediálním odborníkovi, který vidí příčiny dopravních zácp po celé republice v nedostavěném obchvatu Práglu. My zde na Východě V Orlau tušíme, že je Praha pupek světa, ale že by až takový pupek všehomíra? Naštěstí to Kupka koriguje odhalením důležitosti dálnice D1 pro přepravu z vesnice do města. A ještě národu blažených voličů sdělil, že na Vysočině v zimě sněží a dují větry. Miloši, kde jsi? A co s tím? No, pečlivě sledovat výstavbu a sem tam si kopnout do Pirátů na Magistrátu. Zřejmě je to ale velmi špatné, neb Kupka pevně věří, což implikuje velký špatný. Nezbytně nutné je rovněž dokázat připravit proces EIA na severní část okruhu a, světe, div se, rovněž je nutné projít stavebním řízením tak, aby byly stavby opravdu připravené. Néé! Vážně?! A pak výhledově v týhle době se stavby někdy i dokončí.

Nový nadějný ministr se okamžitě a hned vydal, jako Otec Vlasti po návratu z Vlach, po krajích ČR, aby pohlédl na složité dopravní stavby. Pohled mu naznačil, že je naplánováno otevírat víc dálnic než dosud. 20, 40, 50 a i víc. Slovíčko BY v projevu ministra však mírně děsí. Co děsí víc, jsou přímá slova mediálního odborníka a ministra dopravy za ODS: „To bychom se právě chtěli postarat o to, aby se opravdu těch 200 kilometrů podařilo zvládnout. Abychom na to měli finanční prostředky“. A pokud Opavák seškrtá prachy? Tak to by byla prohra, které bude Kupka čelit snahou o zachování investic. Kupka totiž přišel s úsporami v řádu miliard, takže investic je zachráněn. Investic tempo bude rovněž zdárně zachováno. Jen se férově zdraží dálniční známky. Občané jistě pochopí a souhlasí. Další záhadná věta: „Aby to zdražení s tou konkrétní částkou přineslo i automatické řešení do budoucna. Aby to bylo pro řidiče srozumitelné“! Opravdu srozumitelné? Jako naprostou zoufalost Kupka srovnal dálniční systém v Česku s dálničním systémem v Rakousku. Odvážný hoch. Tam v Rakousku zdražují dálniční známky za kvalitní rakouské o inflaci. Takže naše ještě kvalitnější dálnice si plně zaslouží zdražení dálničních odpustků o minimálně 50% navíc.

Dost mne poděsila zvěst, že Opavák chce privatizovat menšinový podíl ČD. V opavské horečce blouzní o nějakém zlepšení služeb. Asi má ODS již vybráno. Kupka nicméně situaci mírní, že nejdříve je nutno ČD za peníze všech vyspravit a vyšňořiť. Teprve pak se může za „levňocha“ rozdat ekonomickým zm… šmejdům, co budou od státu sosat dvakrát tolik, ale za horší služby. Nic nového u taktiky ODS by to rozhodně nebylo.

Budoucnost v elektromobilech nějaká je, ale nic moc. Věří se opět pevně, že budou v horizontu 20 až 30 let i jiné technologie mobility. Chůdy? Jak známe ODS, tak nějaký malý DeLorean na odpady výlučně od Topolánkova Křetinského, nebo auta na uhlí výlučně od Klausova Tykače. Do roku 2035 totiž automobilky dávno vymyslí jiné druhy pohonu k zachování konkurence a pokroku. Kupko, Kupko, že ses díval v mládí moc na Flinstounovy?

Řada lidí (majetných) si dnes pořizují z mnoha důvodů elektromobily. Stát jim bude muset zajistit infrastrukturu. Stát poskytne dokonce dotace na nákup pro podnikatele. Kde na to vezme? Tolik mu zrušení slev pro důchodce a studenty nikdy nehodí! Protože daně se zvyšovat nesmějí, tak praví ODS ultrazákon číslo jedna. Věčný a neporušitelný. Božský a Klausovský.







Charta 77

No to je nadělení. Už musí být vážně zle, když se ODS hlásí k Chartě 77, i když prostřednictvím úst pana Rakušana. Naštěstí se k Chartě 77 nevyjadřoval hradní potentát Don Pablo. A když už se vláda vyjádřila k Chartě 77, mohla by se také jasně vyjádřit k dění na Ukrajině a k příteli pana Zemana. Ještě aby se tak Babiš přihlásil k tradicím Února 48 a Okamura k tradicím těch druhých hnědých.







