Izraelské válečné zločiny, jejichž záznamy zveřejnili sami izraelští vojáci

4. 10. 2024

čas čtení 7 minut

Televize Al Džazíra zveřejnila velmi znepokojující střihový film, dlouhý 1 hodinu 20 minut, skládající se z videozáznamů válečných zločinů, spáchaných izraelskými vojáky, které natočili sami tito vojáci a zveřejnili tato svá videa na sociálních sítích:

K tomu píše Peter Oborne, viz níže:

Dokument Al-Džazíry odhaluje, že izraelští vojáci v Gaze „TikTokují“ potenciální válečné zločiny

Od invaze do Gazy izraelští vojáci běžně pořizují fotografie a videa, na nichž vyhazují do povětří domy a školy a týrají zajatce.



Izraelští vojáci se v Gaze dopouštěli rozsáhlého týrání lidí, včetně potenciálních válečných zločinů, jak vyplývá z fotografií a videí, které zveřejňovali, sdíleli a oslavovali na svých účtech na sociálních sítích, odhalil nový dokumentární film.



Podle celovečerního dokumentu Gaza, který ve čtvrtek online zveřejnila investigativní jednotka Al-Džazíry, izraelské jednotky po invazi do enklávy běžně sdílely záběry týrání, kterého se dopouštěly, na platformách včetně TikToku, Instagramu, YouTube a Facebooku.



Zločiny sahaly od bezohledného ničení a rabování až po demolici celých čtvrtí a možné nezákonné zabíjení.



Al-Džazíra uvedla, že se jí podařilo vypátrat jména, hodnosti a vojenské jednotky mnoha vojáků poté, co sestavila databázi „více než dvou a půl tisíce účtů na sociálních sítích, které obsahovaly fotografie a videa umístěná na internet izraelskými vojáky“.



Právník zabývající se lidskými právy Rodney Dixon, který shlédl předčasné promítání dokumentu, jej označil za „poklad, na který narazíte jen velmi zřídka“.



Dixon naznačil, že dokument by mohl mít význam pro Mezinárodní trestní soud (ICC), a prohlásil, že obsahuje materiál, nad nímž se „prokurátoři budou jásat“.



Představitelé Izraele a Hamásu v současné době čelí před Mezinárodním trestním soudem řadě obvinění za svou roli v údajných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti během války v Gaze.





V květnu prokurátor ICC Karim Khan uvedl, že podal žádost o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta, jakož i na vůdce Hamásu Yahyu Sinwara, Ismaila Haniyeha a Mohammeda Deifa.





Dixon se vyjádřil k týrání, které je v dokumentu zaznamenáno: „To, že se civilista nachází v oblasti, kde probíhají boje, z něj ještě nedělá člověka, kterého je možné týrat."





Později, když komentoval incident, při němž izraelský voják vyhodil do povětří budovu, Herbert řekl: „Skutečnost, že byli schopni tdo těchto budov umístit výbušninyi, jasně ukazuje, že z těchto budov v současné době nehrozí žádná hrozba.“





Na konci operace vojáci zveřejnili záběry před jejím zničením a po něm.





Film začíná citátem palestinské spisovatelky Susan Abulhawaové: „Západ se nemůže skrývat, nemůže tvrdit, že neví. Nikdo nemůže říct, že o tom nevěděl. Žijeme v éře technologií a toto bylo popsáno jako první livestreamová genocida v dějinách, a já věřím, že je to pravda.“







Zdroj v angličtině ZDE

Dokument Al-Džazíry rovněž podporuje předchozí vyšetřování, která upozornila na to, jak jsou palestinští civilisté běžně zabíjeni izraelskými odstřelovači.V lednu Middle East Eye informoval, že izraelský odstřelovač zastřelil starší palestinskou ženu, jejíž vnuk držel bílou vlajku.„Pokud se v určitém okamžiku zapojí do bojů, ano, ztrácejí status civilisty, mohou se stát terčem útoků. Ale pak musíte prokázat důkazy, že pro vás představují hrozbu,“ řekl.„Je to potenciálně záležitost, kterou by se chtěl zabývat Mezinárodní trestní soud,“ dodal Dixon.Dokument se rovněž odvolával na jedno video, které na YouTube nahrál příslušník 202. izraelského výsadkového praporu a na němž izraelští odstřelovači zastřelili tři neozbrojené Palestince.Generál britské armády ve výslužbě Charlie Herbert řekl, že je „mimořádné“, že toto video na YouTube nahrál izraelský voják. „Míra beztrestnosti,“ řekl. „[Mohly] tam být legitimní cíle, ale mně to tak rozhodně nepřipadá.“Film také zkoumal, jak izraelská armádní jednotka zničila Khirbet Khaza'a, malé městečko hned za bariérovou zdí oddělující Gazu od izraelského kibucu Nir Oz, který byl napaden 7. října.Jeden z vojáků zveřejnil na Facebooku video s hudbou, které ukazuje zničení města, a hlasem, který říká: „Šli jsme radostně vyhladit vesnici nacistů. Dva týdny jsme tvrdě pracovali. Vyhodili jsme do vzduchu celou vesnici.“Podle samostatného videa zveřejněného na Instagramu bylo vidět, jak izraelští vojáci odcházejí se vzkazem, který zněl: „Mise splněna. My... jsme zničili celou vesnici jako pomstu za to, co udělali kibucu Nir Oz.“Podle právníka Dixona, který se zabývá lidskými právy, „je přísně zakázáno používat odvetu proti civilnímu obyvatelstvu nepřítele“.Bill Van Esveld, zástupce ředitele pro práva dětí v organizaci Human Rights Watch, uvedl, že rozsáhlé zbytečné ničení civilního majetku je zakázáno Ženevskými konvencemi a podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.Dokument obsahuje také svědectví Fadiho Bakra, bývalého vězně ze zadržovacího tábora Sde Teiman v jižním Izraeli.Poté, co se Bakr podělil o své osobní svědectví o vlastním zadržování a mučení, popisuje, že byl svědkem toho, jak izraelští vojáci zařídili znásilnění jednoho z jeho spoluvězňů psem.„Oni [izraelské síly] ho [palestinského vězně] přinutili padnout na zem na břicho. Svázali mu ruce a svázali nohy. Bylo tam asi osm nebo devět vojáků. Svlékli mu spodky. Přišel kapitán a něco mu nastříkal na zadek. Byl tam pes. Vypustili na něj psa. Pes mladíka znásilnil. Doslova ho znásilnil. Znásilnění.“„Je nemožné, aby o tom někdo někdy slyšel nebo to viděl, nebo [si to] mohla lidská mysl představit,“ dodal.Dokument také zdůrazňuje roli, kterou sehrál americký prezident Joe Biden, a naznačuje, že byl nejvyšším strůjcem údajné izraelské zločinnosti, a také zkoumá možnou britskou spoluúčast na izraelském týrání, zejména prostřednictvím pozorovacích letů RAF nad Gazou ze základny Akrotiri na Kypru.