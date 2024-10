Skotsko: Studie odhaluje složité přílivové podmínky pro nejvýkonnější přílivovou turbínu na světě

4. 10. 2024

Očekává se, že instalace přílivové energie a dalších technologií obnovitelné energie na moři v nadcházejících letech kolem pobřeží Spojeného království poroste. Nasazení pokročilých zařízení v dynamickém proudění oceánů však představuje značné výzvy, zejména pokud jde o pochopení toho, jak tato zařízení interagují se svým prostředím. Očekává se, že instalace přílivové energie a dalších technologií obnovitelné energie na moři v nadcházejících letech kolem pobřeží Spojeného království poroste. Nasazení pokročilých zařízení v dynamickém proudění oceánů však představuje značné výzvy, zejména pokud jde o pochopení toho, jak tato zařízení interagují se svým prostředím.

Aby se s tímto problémem vypořádala, použila skupina výzkumníků letecké drony a průzkumy z lodí, aby zmapovala spletité přílivové proudění obklopující nejsilnější přílivovou turbínu na světě – O2 společnosti Orbital Marine Power – která se nachází na Orknejských ostrovech ve Skotsku. O2, na rozdíl od tradičních přílivových turbín, plave na mořské hladině a je ukotvena k mořskému dnu pomocí kotevních lan. S délkou přes 70 metrů se O2 připojuje k síti v Evropském centru pro mořskou energii (EMEC) a je schopna napájet přibližně 2 000 britských domácností ročně.

Studie se zaměřila na to, jak by přílivové proudění přesahující rychlost 8 uzlů mohlo ovlivnit výkon turbíny a její brázdu v proudu, což by mohlo ovlivnit umístění budoucích turbín a ovlivnit mořské ekosystémy. Výzkum nabídl nové pohledy na optimální umístění přílivových turbín a zdůraznil potřebu hodnocení specifických pro danou lokalitu, aby se překlenula mezera mezi daty z reálného světa a simulačními modely.

Studie navíc vycházela z předchozího výzkumu, který ukázal, že turbínové brázdy mohou vytvořit příznivé potravní oblasti pro blízké mořské ptáky, i když hustě natěsnaná turbínová pole by mohla omezit pohyb některých mořských druhů. Během svých průzkumů vědci dokonce pozorovali kosatky, které proplouvaly kolem turbíny O2, což zdůrazňuje důležitost studia interakcí s mořskými biotopy.

Na studii, publikované v časopise Nature Communications, se podíleli vědci z Marine Biological Association (MBA), University of Plymouth a University of the Highlands and Islands (UHI) Shetland.

Dr. Lilian Lieber, výzkumná pracovnice na MBA a University of Plymouth a hlavní autorka studie, vysvětlila: "Provádění oceánografických průzkumů v jednom z nejsilnějších přílivových proudů na světě, kde proudy mohou přesáhnout 8 uzlů, je vzrušující i náročné. Sběr dat v těchto turbulentních prostředích je však zásadní pro řešení některých složitostí, kterým dnes čelí odvětví přílivové energie. Optimální umístění těchto turbín v úzkých kanálech lemovaných ostrůvky je složitým úkolem, ale naše nové metody poskytly robustní pohled na toto turbulentní proudění a podpisy brázd."

Přílivová energie je považována za jeden ze spolehlivějších obnovitelných zdrojů energie díky předvídatelnosti přílivu a odlivu. Přílivové turbíny, podobné podvodním větrným mlýnům, přeměňují kinetickou energii pohybující se vody na elektřinu. Vzhledem k tomu, že voda je více než osmsetkrát hustší než vzduch, mohou tyto turbíny generovat více energie než větrné turbíny stejné velikosti.

Předchozí výzkum naznačuje, že energie přílivových proudů by nakonec mohla pokrýt až 11 % roční spotřeby elektřiny ve Velké Británii. Odvětví však stále čelí výzvám, včetně vysokých nákladů na rozšíření technologie, problémů s kapacitou sítě a zajištění funkčnosti turbín v rozbouřených vodách.

Shaun Fraser, vedoucí vědecký pracovník a vedoucí rybolovu na UHI Shetland, řekl: "Tato studie ukazuje výhody kombinace vědeckých znalostí a nasazení nových technologií, aby bylo možné dosáhnout významného pokroku v pochopení dynamického přílivového prostředí. S dalším rozvojem infrastruktury mořských obnovitelných zdrojů energie v regionu Vysočiny a ostrovů pravděpodobným v blízké budoucnosti je tato práce pro místní průmysl a komunity důležitější než kdy jindy."

Cílem studie bylo přispět k překonání překážek rozvojem technik měření v terénu nezbytných pro udržitelný rozvoj a dlouhodobou spolehlivost přílivových technologií.

Zdroj v angličtině: ZDE

