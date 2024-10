Izrael vysvětluje, že útok Íránu na jeho letecké základny selhal, protože nezabil žádné civilisty

5. 10. 2024

čas čtení 7 minut

Foto: Tulkarem

Zabíjení civilistů je pro Izrael měřítkem úspěchu



Ironický komentář britské komentátorky Laury K., který je bohužel až příliš děsivě blízko faktům





Nyní, když Izrael vyhodnotil škody, oznámil, že íránský raketový útok byl trapným neúspěchem, navzdory tomu, co jste mohli vidět na sociálních sítích. Dovolte mi to prosím vysvětlit:



Národ, který vytvořil generaci sirotků, měří úspěch podle toho, kolik civilistů zabijete, a Írán zabil trapnou nulu. Izrael naproti tomu zabíjí v průměru 35 civilistů na jednu bombu, což je další důvod, proč jsou IDF nejmorálnější armádou na světě.



IRGC vysvětlila, že se zaměřila na vojenskou infrastrukturu, aby dodržela mezinárodní právo, takže předstíráme, že nezasáhla nic významného. Všechna ta videa, která jste viděli na internetu, byla vymyšlená. Proto máte přísný pokyn je zapomenout, jinak budete považováni za myšlenkového zločince.





Nemůžeme dopustit, aby se lidé příliš dlouho zabývali pravdou, jinak by si mohli všimnout absurdních rozporů, a to by bylo pro impérium trapné.

Nyní, když Izrael vyhodnotil škody, oznámil, že íránský raketový útok byl trapným neúspěchem, navzdory tomu, co jste mohli vidět na sociálních sítích. Dovolte mi to prosím vysvětlit:Národ, který vytvořil generaci sirotků, měří úspěch podle toho, kolik civilistů zabijete, a Írán zabil trapnou nulu. Izrael naproti tomu zabíjí v průměru 35 civilistů na jednu bombu, což je další důvod, proč jsou IDF nejmorálnější armádou na světě.



Íránské hypersonické rakety prořízly železnou kopuli jako kus mokrého toaletního papíru a zasáhly několik základen izraelského letectva, nebo jak je nazývá premiér Starmer, civilních cílů. Naštěstí Izrael žádným civilistům neublížil, protože ty střely minuly a... ach jo, sakra, dostáváme se do strašného průšvihu, že?



Milovníci terorismu tvrdí, že letecká základna Nevatim byla zasažena 32krát a jejích 36 stíhaček F-35 Lightning II bylo zničeno, ale Izrael nic neříká. Znepokojivé je, že tyto stíhačky patří k nejlepším na světě a mohly by být pryč, jen tak tak. Nepropadejte však panice, Izrael se pomstil tím, že vyhodil do vzduchu nemocnici a sirotčinec v Libanonu. Pak pro jistotu zlikvidoval další stanové městečko v Gaze. Takto funguje sebeobrana.



Navzdory neúspěchu, ke kterému rozhodně nedošlo, Izrael vysvětlil, že ve válce s Íránem zvítězí tím, že zabije nejvíce civilistů. Íránský mluvčí řekl: „Nechceme zabíjet vaše civilisty, chceme jen, abyste přestali páchat genocidu a přijali řešení dvou států“. Írán je takový zkurvený chudák.



Stejně jako je Írán slabý a ubohý, je to také děsivé monstrum, které nechává Izraelce žít ve strachu a jednoho dne možná ovládne svět... Ne, tohle není obrovský rozpor, držte hubu! Od toho, aby měl Írán atomovou bombu, nás dělí pouhé dva týdny, stejně jako tomu bylo posledních 20 let.



Samozřejmě by bylo hrozné, kdyby země, která už 300 let nikoho nenapadla, měla atomovku. Ale pokud má obrovský arzenál atomových bomb země, která za den vybombarduje pět zemí, je to naprosto v pořádku.



Premiér Netanjahu nás ujistil, že válka s Íránem by byla pro Blízký východ skvělá. Muž, který tvrdil, že napadení Iráku by bylo pro region geniální, je proslulý tím, že se nikdy nemýlí. Naštěstí USA neochotně souhlasily s tím, že budou válčit na straně Izraele, místo aby se věnovaly zdravotnictví. Spojené království samozřejmě udělá vše, co mu USA řeknou, protože nemáme vlastní zahraniční politiku. Není divu, že Netanjahu dnes vtrhl do válečné místnosti a řekl: „Vypadá to, že nakonec nepůjdu do vězení, hoši“.



Vězte, že až začne válka, Izrael nebude bojovat, protože se nemůže postavit hrstce bojovníků Hizballáhu v poušti, aniž by utekl. Někteří vojáci IDF byli vyřazeni z boje po bodnutí včelou, proboha. Proto vám s nadšením prozradím, že budete bojovat za Izrael! Jak to myslíš, je ti 47 let a máš artritidu? Když mohou za Ukrajinu bojovat šedesátníci, jsem si jistý, že za Izrael mohou bojovat i sedmačtyřicátníci. Přestaň být tak líný!



Až dojde železná kopule, bude Izrael potřebovat strašně moc masových štítů, a buďme upřímní, na víc se nehodíte! Přestaňte prosím reptat o svých výhradách. Pokud nepodporujete válku s Íránem, musíte nenávidět íránské ženy, které se chystáme vyhodit do povětří, vy fašisto!



Izrael pro ty íránské ženy udělal všechno, co mohl, protože má za sebou hrdou historii ochrany civilistů. Například počet civilních obětí v Gaze je pouze 90 %. Můžeme to extrapolovat z počtu mrtvých dětí, takže prosím nezpochybňujte moje údaje.



Izraelská pečlivá strategie byla „deeskalace prostřednictvím eskalace“, ale Írán hanebně odpověděl nevyprovokovaným násilím. IRGC zahájila vojenskou reakci, aby omezila schopnost Izraele dále eskalovat. Kdo si tito lidé myslí, že jsou? Naštěstí Izrael plánuje masivní útok na íránská ropná zařízení, který by způsobil ekologickou katastrofu. Jsem dost stará na to, abych si pamatovaal dobu, kdy jsme za podobné chování odsuzovali Saddáma Husajna, ale o tom raději nemluvme...



Prezident Biden řekl, že je bohužel bezmocný, aby Izrael zastavil, a tak jim místo toho pomáhá útok plánovat a dodává bomby. Skutečnost, že útok ropou by výrazně zasáhl čínskou ekonomiku, do rovnice rozhodně nevstupovala.



Jen vězte, že pokud Írán odpoví na úder na nevojenskou infrastrukturu úderem na vojenskou infrastrukturu, bude se to počítat jako terorismus. Držíte krok? Ne? Nebojte se, o to přece v propagandě jde!



Neměli byste chápat, proč naši politici plní příkazy Izraele, ale Boris Johnson se nechal slyšet, že Netanjahu jednou měl odposlech v jeho koupelně. Dovedete si představit, do jakých trapných sraček se Johnson pouštěl, že? A teď si představte, kolik dalších lídrů Netanjahu odposlouchával. Představte si, jak snadné by bylo poslat tyto informace jejich manželkám. Není divu, že ti, které financuje AIPAC, dělají, co se jim řekne. Přístup mrkve a klacku se nedá překonat, že?



Kandidát na viceprezidenta USA Tim Walz prohlásil, že „expanzi Izraele“ považuje za „základní nutnost“ a že je umírněný. Jen se mi ulevilo, že o tom teď otevřeně mluvíme, protože mi to usnadňuje život. (Mám příšerný zvyk nechat náhodou uniknout pravdu.)



Člověk by si myslel, že izraelský plán podplácení a vydírání znamená, že třetí světová válka bude procházka růžovým sadem, ale bohužel naše loutky na Blízkém východě nám hodily klacík pod nohy. Rozdrcení Íránu možná nebude tak jednoduché, jak jsme doufali...



Je pobuřující, že Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt nedovolí USA používat své letecké základny, protože se obávají, že se postaví na stranu poraženého. Navíc ukončení vlivu země, která si podmaňuje region, by pro ně bylo obrovskou výhrou. Bude to tak trapné, když si vymění strany, že?



Možná si myslíte, že je to nepravděpodobné, protože historicky se Saúdská Arábie a Írán nepřátelily, ale saúdský ministr zahraničí Íránu vzkazuje, že chce „trvale uzavřít kapitolu našich rozdílů“. To je zatraceně děsivé, pokud jste imperialista.



Írán je schopen zničit lehce střežené americké základny v Iráku a Sýrii a jeho ponorky mají schopnost potopit lodě, které se dostanou příliš blízko. Vězte, že až impérium utrpí těžké ztráty, bude to stát za to.



Hroznou alternativou je, že Biden přestane Izrael vyzbrojovat a donutí ho přijmout mír. A o míru se snad ani nedá přemýšlet, ne?

0