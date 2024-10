NATO po Putinových hrozbách oznámilo jaderné cvičení

14. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

NATO zahájí v pondělí velké manévry, při kterých bude nacvičovat použití taktických jaderných zbraní. Rozvoj "připravenosti poskytnout rozhodnou odpověď na jakékoli hrozby" se provádí na pozadí dalšího zpřísnění jaderné rétoriky Moskvy, která má zabránit Ukrajině v použití západních raket dlouhého doletu k úderu na ruské území. NATO zahájí v pondělí velké manévry, při kterých bude nacvičovat použití taktických jaderných zbraní. Rozvoj "připravenosti poskytnout rozhodnou odpověď na jakékoli hrozby" se provádí na pozadí dalšího zpřísnění jaderné rétoriky Moskvy, která má zabránit Ukrajině v použití západních raket dlouhého doletu k úderu na ruské území.

Cvičení Steadfast Noon začne 14. října a potrvá asi dva týdny, řekl generální tajemník NATO Mark Rutte. Bude se na nich podílet 2 000 vojáků, osm základen a 60 letadel ze 13 zemí; cvičební zóna je Belgie, Nizozemsko, Velká Británie a Severní moře. Zúčastní se bombardéry a stíhačky schopné nést jaderné hlavice.

Podle představitelů NATO byla o tom Moskva informována, uvedla agentura Associated Press.

Každoroční cvičení Steadfast Noon se koná již více než 10 let. Tentokrát se bude konat krátce poté, co Vladimir Putin demonstrativně oznámil změny v ruské jaderné doktríně. 25. září na zasedání Rady bezpečnosti navrhl ustanovení, podle kterého by "agrese" nejaderného státu s podporou jaderné mocnosti byla považována za společný útok na Rusko. Putin také navrhl objasnit možnost použití jaderných zbraní v případě obdržení "spolehlivých informací" o masivním odpálení leteckých útočných zbraní proti cílům v Rusku, jako je strategické letectvo, střely s plochou dráhou letu, hypersonické prostředky a drony. Teoreticky se taková formulace vztahuje na akce Ukrajiny, která se s pomocí západních spojenců brání před ruskou agresí.

Účelem cvičení Steadfast Noon je ukázat, že aliance je schopna čelit jakékoli hrozbě pro své členy a "každý protivník by to měl brát extrémně vážně," řekl Angus Lapsley, náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. NATO monitoruje jaderný program Severní Koreje a Íránu, rychlou expanzi čínského jaderného potenciálu, "ale je zřejmé, že Rusko je naší největší obavou," vysvětlil. Během posledních dvou let Moskva investovala "se zvyšující se intenzitou" do svých jaderných sil, "zavedla mnoho nových systémů a kladla větší důraz na investice do systémů krátkého a středního doletu". Zároveň "hodně mluví o své jaderné doktríně", což vypadá jako "docela jasný pokus nás ovlivnit", pokud jde o podporu Ukrajiny, řekl Lapsley.

Základem jaderného odstrašení v rámci NATO v Evropě jsou síly Spojených států a Velké Británie (Francie má také jaderné zbraně, ale ty nejsou zahrnuty do organizačního systému aliance). Ale ostatní spojenci, včetně těch nejaderně vyzbrojených, by se měli aktivněji podílet na politice jaderného odstrašování Ruska, které nejen "navýšilo typy, počty a přesnost jeho jaderných zbraní... určené k použití na bojišti, ale také častěji a jasněji demonstruje provádění polních cvičení [s jejich použitím] a nasazení takových zbraní," uvádí nedávná zpráva Stimsonova centra pro bezpečnostní studia.

Širší soubor schopností jak v jaderných, tak v konvenčních zbraních by měl poskytnout členům NATO rozmanitější a důvěryhodnější možnosti reakce, čímž se minimalizuje riziko eskalace až k totální jaderné výměně, uvádí zpráva. Politika odstrašování Ruska bude účinnější, pokud "všichni spojenci, nejen Spojené státy (stejně jako Velká Británie a Francie), podniknou rozhodné politické a vojenské kroky k posílení jaderného odstrašení".

Zdroj v angličtině: ZDE

