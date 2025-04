Hrozí v západní Asii velká válka?

4. 4. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Predikovat diskoherentní zahraničně-politickou linii Bílého domu ve vztahu k jeho nominálním spojencům a nepřátelům se zdá být téměř nemožné. Trumpův Bílý dům mazaně zahlcuje prostor mnohdy protichůdnými prohlášeními, zatímco doma v reálu naplňuje direktivu ultrakonzervativního manifestu Project 2025. Je vždy důležité sledovat jeho reálné skutky. Tak kupříkladu mnozí pozorovatelé se rozčilují nad jeho výhrůžkami na adresu Dánska a Grónska, které - jakkoliv jsou zavrženíhodné a v jádru zločinné - nejsou prozatím doprovázeny adekvátními kroky.

Nelze si nevšimnout, že liberální kritikové se nechávají často unést Trumpovými verbálními excesy než jeho reálnými (zlo)činy. Evropané si však v řadě ohledů mohou podat s Trumpovou demoliční četou ruce, když třeba německé úřady oprašují Trumpovu příručku o deportacích osob protestujících proti izraelské genocidě v Gaze, ve Velké Británii trestně stíhají novináře ostře kritického k izraelské vyhlazovací operaci v Gaze, anebo když se v Rumunsku na základě mylných domněnek a podivně formulovaných netransparentních obvinění zbavují politické konkurence.

Zatímco tyto hlasy hořekovaly nad neschopností Trumpových lidí zabezpečit konverzaci o bezpečnostních tématech, když Washington bombardoval Jemen, aniž by se vedla zásadní debata nad skutečností, že Američané bombardovali rezidenční budovu až poté, co do ní vstoupil “cíl” úderu, přesně v intencích izraelského programu AI na likvidaci “cílů” v Gaze Where´s Daddy? Koneckonců podle zprávy zveřejněné v listu Wall Street Journal se Trumpova vojenská akce opírala o poznatky izraelské zpravodajské služby. Trumpem autorizované údery na Jemen 15. března usmrtily 53 osob, včetně žen a dětí. Nikdo se už příliš nezaobírá nelegálností tohoto zločinu, který bychom jinak automaticky a poprávu odsoudili, kdyby šlo například o vražedný ruský úder proti ukrajinským civlistům. Mezitím smrtící Trumpovo bombardování Jemenu pokračuje dál, je ničena vodovodní infrastruktura a od přístupu k vodě je odříznuto 50 tisíc Jemenců. Vládnoucí jemenští Húsijové, kteří v solidaritě s Gazany dělají trable v Rudém moři a sem tam odpalují střely na Izrael, vyhlašují nové útoky na americké válečné lodě.

Trumpova vláda v tichosti a opakovaně bombarduje také Somálsko, kde podle oficiálního narativu bojuje proti místní odnoži Daeše. Investigativní novinář Nick Turse o Trumpových leteckých útocích na Somálsko prohlásil, že “zabily blíže neurčený počet lidí”. Spojené státy útočí na Somálsko nejméně od roku 2002 a provádějí zde vojenské operace, přestože formálně této zemi válka vyhlášena nebyla. Od teroristických útoků z 11. září 2001 se americké vlády odvolávají na zákon Povolení k použití síly (AUMF) z roku 2001 jako na bianco šek k bombardování různých cílů v Somálsku. Nicméně tyto údery neautorizovala Rada bezpečnosti OSN, takže jsou prováděny v rozporu s mezinárodním právem, ať už Somálsko bombardoval Obama, Biden nebo nyní Trump.

Patrně nejhorším dosavadním počinem Trumpova kabinetu je jeho nehorázná podpora všeho, co Izrael udělá, což Bílý dům okupovaný fanatickými sionisty počínaje Mikem Huckebeem přes Elise Stefanik až po Petea Hegsetha plní s velkým nasazením, včetně autorizace zásilek zbraní, munice, počítaje v to dříve suspendované dodávky 2000librových bomb, za zhruba 12 miliard, a to navzdory deklarovanému Trumpovu izolacionismu America first. Izrael tak nerušeně a s posvěcením Trumpova sionistického kabinetu a AIPAC s velkou zuřivostí obnovil své genocidní tažení v Gaze, zintenzivnil okupaci a útoky v Sýrii a Libanonu, jako by ani v nejmenším neusiloval o rozdmýchání širšího konfliktu, jehož hlavním terčem je Írán. Kdyby Rusko odřízlo Charkov od potravin, vody a léků a proměnilo jej v rumiště trosek, bombardovalo by a okupovalo další státy, jeho letectvo útočilo na hlavní město dalšího státu, pobouření by dosahovalo varu, jakož i volání po spravedlivém potrestání pachatele.

Poněkud nám uniká, jak Trumpův Bílý dům nehorázně vyhrožuje Teheránu, když mu mafiánsky dává nůž na krk: Buďto podepíšete můj “deal”, anebo budete bombardováni tak nemilosrdně, že jste to nikdy nezažili. V poslední době tytéž americké neokonzervativní think-tanky, které tlačily Spojené státy do války v Iráku, soudí, že nastala příhodná doba na úder na íránská jaderná zařízení. Americká válka s Íránem je taktéž dlouhodobým přáním izraelského premiéra Netanjahua, jehož politické přežití zaručuje pouze nekonečná vojenská konfrontace. Na americkou vojenskou základnu na ostrově Diego García v Indickém oceánu dorazily neviditelné bombardéry B2 schopné nést jadernou nálož, což lze chápat jako americkou přípravu na konfrontaci s Jemenem, ale především pak s Íránem. Jenže geopolitická konstelace se už změnila a Írán, toho času člen rozrůstajícího se bloku BRICS, si nenechá vyhrožovat a vydírat se. Teherán nechce přímo komunikovat s Trumpovou vládou, protože vyžaduje pro jednání respekt, a nikoli gangsterský nátlak. Íránský prezident Pezeškján zdůraznil, že jeho země je otevřena nepřímým rozhovorům prostřednictvím Ománu.

Trumpova vláda a Izrael nyní podle zjištění sloupkaře Daily Mail Dana Hodgese založená na výpovědích izraelských diplomatických a vojenských zdrojů pracuje na plánech na bombardování íránských jaderných zařízení. Přitom americká zpravodajská komunita nyní dospěla k závěru, že Írán aktivně jadernou bombu nevyvíjí, i když země disponuje největšími zásobami obohaceného uranu za poslední dobu, což je v případě nejaderného státu bezprecedentní situace. Írán má však mnoho důvodů Trumpovi nevěřit, když staronový americký prezident během svého prvního mandátu zahubil komplexní dohodu o íránském jaderném programu JCPOA, nicméně Teherán se jednání s USA neuzavírá. Trumpův kabinet, kde proti sobě stojí “dealmakeři” a jestřábové, nyní tuto nabídku vážně zvažuje, jak informuje Axios. Írán se i přesto připravuje na možný střet s Američany a Izraelci, když údajně disponuje více než tisíci hypersonickými balistickými střelami namířenými na izraelskou jadernou infrastrukturu. V případném ohrožení jsou taktéž američtí vojáci rozmístění na základnách v regionu.

2