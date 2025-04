V Rusku "kvůli národní bezpečnosti" zvažují regulaci cen brambor

4. 4. 2025

Vláda může zavést dočasný cenový strop na brambory po jejich rekordním zdražení v loňském roce a na začátku letošního roku. S takovým návrhem se na šéfa Ministerstva hospodářského rozvoje Maxima Rešetnikova obrátil místopředseda Státní dumy Boris Černyšov. "Brambory jsou někdy nazývány druhým chlebem, takže vážné výkyvy cen tohoto společensky významného produktu výrazně zvyšují zátěž rozpočtu milionů rodin," uvádí se v dopise poslance. Vláda může zavést dočasný cenový strop na brambory po jejich rekordním zdražení v loňském roce a na začátku letošního roku. S takovým návrhem se na šéfa Ministerstva hospodářského rozvoje Maxima Rešetnikova obrátil místopředseda Státní dumy Boris Černyšov. "Brambory jsou někdy nazývány druhým chlebem, takže vážné výkyvy cen tohoto společensky významného produktu výrazně zvyšují zátěž rozpočtu milionů rodin," uvádí se v dopise poslance.

Místopředseda Státní dumy citoval údaje Rosstatu, podle nichž se v roce 2024 maloobchodní ceny brambor zvýšily o 92 % – z 28 rublů za kg v prosinci 2023 na téměř 57 rublů v prosinci 2024. Zároveň se od začátku roku 2025 ceny meziročně zvýšily o dalších 23,9 %. "To představuje hrozbu pro potravinovou bezpečnost, zejména pro občany s nízkými příjmy," řekl Černyšov. Náměstek připomněl, že nařízení vlády umožňuje zavedení maximálních cen u některých společensky významných potravinářských výrobků až na 90 dní, pokud se po dobu 60 dnů v řadě jejich cena zvýší o 10 % a více, a to s přihlédnutím k sezónním faktorům. Místopředseda Státní dumy požádal Ministerstvo hospodářského rozvoje, aby sledovalo dynamiku cen brambor a v případě potvrzení zvýšení nákladů nad stanovené parametry zavedlo dočasné cenové omezení. Zdůraznil, že se v současné situaci jedná o rozumné opatření, které ochrání Rusy před nepřiměřeným zdražením základních produktů.

Ruský premiér Michail Mišustin během vládní zprávy ve Státní dumě 26. března řekl, že vláda udělala vše, co bylo v jejích silách, aby omezila ceny potravin: podpořila domácí výrobce, omezila vývoz určitého zboží do zahraničí a rozšířila dovoz ze "spřátelených" zemí, včetně zrušení cel na brambory, mrkev, jablka, máslo a maso. Premiér však považuje za nedostatečné kroky Federální antimonopolní služby (FAS), která plně nebojuje s maržemi zprostředkovatelů. Případy byly identifikovány, když dosáhly 50 %, v důsledku čehož byl spotřebitel nucen koupit zboží třiapůlkrát dražší, řekl Mišustin. Právě FAS hraje významnou roli při regulaci cen, "zejména pokud mluvíme o základních produktech," zdůraznil premiér. "V současné době řada obchodních řetězců dobrovolně omezuje marže u některých položek společensky významných potravinářských výrobků, mezi které patří brambory," poznamenala FAS.

V roce 2024 sklizeň brambor v Rusku prudce klesla: celkem bylo vykopáno 7,3 milionu tun oproti 8,5 milionu tun o rok dříve. Ministerstvo zemědělství však uvedlo, že "tento objem zajišťuje většinu domácích potřeb". "Aby se letos zvýšila produkce brambor, zvětší se jimi osázená plocha o 6,5 tisíce hektarů a přesáhne 286 tisíc hektarů," poznamenalo ministerstvo.

Brambory zdražují kvůli nárůstu dovozu a nedostatku vysoce kvalitních ruských produktů, které by obchody mohly dát do regálů, uvedla Taťána Gubina, vedoucí aparátu Svazu účastníků trhu s bramborami a zeleninou. "Nyní máme brambory na vahách, které obchodní řetězce neberou. To je místo, kde může být nutné učinit nějaké rozhodnutí, aby se tento produkt dostal do regálů," řekl Gubina. V současné době se brambory do Ruska dovážejí ze vzdálených zemí, jako je Egypt a Turecko, což je zdražuje, říká bývalý náměstek ministra zemědělství Leonid Cholod. Kromě toho podle něj nyní dochází k dodávkám nových brambor, které jsou samy o sobě dražší. Rusové by měli očekávat pokles cen zeleniny nejdříve v červenci, kdy se dostaví jejich úroda, uzavřel expert.

