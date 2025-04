Evropská krajní pravice se bláhově snaží bránit Trumpova dravá cla

4. 4. 2025 / Fabiano Golgo

Evropské státy se opět, se vší svou vznešeností a pompou, ocitly na kolenou před vrtošivými rozmary amerického prezidenta. Že tím mužem je Donald Trump - hlučný, vulgární a stejně necitlivý jako nosorožec - je jen poetická spravedlnost. Po léta se evropští politici z bruselských paláců dmuli velkolepými řečmi o „strategické autonomii“ a „pravidlech založeném řádu“, jen aby se při prvním pohledu na cla namířená proti jejich posvátným exportům zhroutili. Evropské státy se opět, se vší svou vznešeností a pompou, ocitly na kolenou před vrtošivými rozmary amerického prezidenta. Že tím mužem je Donald Trump - hlučný, vulgární a stejně necitlivý jako nosorožec - je jen poetická spravedlnost. Po léta se evropští politici z bruselských paláců dmuli velkolepými řečmi o „strategické autonomii“ a „pravidlech založeném řádu“, jen aby se při prvním pohledu na cla namířená proti jejich posvátným exportům zhroutili.





V této přehlídce zmatení nemůže chybět ani český přítel populismu Andrej Babiš. Jako moucha narážející na skleněné okno opakovaně a neúnavně, Babiš trvá na své cestě, ač je mu osudně uzavřena. Moucha, jejíž instinkty se tvarovaly miliardy let, se s podivností skla setkala teprve nedávno, a tudíž neví, že tu neplatí její letité zákony pohybu. Stejně tak Babiš, věřící ve své staré triky - v populistická gesta, v pitoreskní přetvářku lidovosti a ve své nestálé politické eskapády - naráží do reality mezinárodní politiky, která na jeho naučené manévry nereaguje s očekávaným efektem. Odsuzuje cla, pochlebuje Trumpovi, lomí rukama nad „Bruselem“, a přitom přehlíží, že tím vším pouze poškozuje vlastní zemi. Moucha může bušit do skla ještě tisíckrát - okno se neotevře.



Ironie je dokonalá. Po léta tito evropští nacionalisté obdivovali Trumpa a mylně si jeho hrubou bombastičnost vykládali jako ideologické spříznění. Tleskali mu, když šikanoval Kanadu, pohrával si s osudem Ukrajiny a proměňoval Mexiko v prosebníka. Ale nyní, když Trump namířil své zbraně na Paříž, Řím a Berlín, zmítají se ve snaze smířit svou oddanost americkému idolu se svou povinností vůči vlastním občanům. Obdivovat dravou šelmu z dálky je jedna věc; cítit její tesáky na vlastním těle je věc druhá.



Navzdory skřípění zubů v Bruselu by však Trumpova obchodní válka mohla paradoxně posílit Evropskou unii. Jen zřídka byli obyvatelé Evropy tak jednotní ve své nenávisti k americkému prezidentovi. Poslední Eurobarometr ukazuje podporu EU na nejvyšší úrovni za čtyři desetiletí - důkaz, že nic nespojuje lidi tak pevně jako společná zášť. Dokonce i úředníci Evropské komise, často odsuzovaní jako bezduší technokrati, se nyní ocitají v nezvyklé pozici poslední obranné linie Evropy. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen využila příležitosti k tomu, aby se Evropa postavila jako vzdorující protiváha americké ekonomické agresi. Hovoří o diverzifikaci, odvetě a obnoveném zaměření na jednotný trh - což je herkulovský úkol pro instituci, která je více zvyklá na regulaci zakřivení banánů než na odpor vůči supervelmocím.



A Evropa není bez vlastních zbraní. Tento kontinent není žádným slabým vazalem, ale obchodním titánem, který ovládá moc 450 milionů spotřebitelů. Pokud by se EU dokázala vymanit ze své letargie, mohla by udeřit tam, kde to bolí - cílit na americké digitální giganty, vyloučit americké firmy z lukrativních veřejných zakázek, a pokud by k tomu došlo, aktivovat takzvaný nástroj proti nátlaku, který by mohl americké služby zcela vyloučit z evropského trhu. Otázkou je, zda se EU odhodlá k rázným krokům, nebo zda se opět uchýlí k pohodlnému přešlapování na místě.



Skutečné nebezpečí však spočívá v rozdělení. Spojené státy, věční pleticháři, se mohou pokusit vrazit klín mezi evropské státy a některé - Itálii či Maďarsko - nalákat k porušení jednoty výměnou za výhodnější obchodní dohodu. Ubohý JD Vance, nyní viceprezident, brzy přistane v Římě, bezpochyby vyzbrojen sladkými slovy pro Meloni a kapsou plnou ekonomických pobídek. Pokud evropští krajně pravicoví lídři něco prokázali, pak je to jejich snadná zkorumpovatelnost. Nebylo by překvapivé, kdyby se rozhodli vzdorovat Bruselu a pokusili se uzavřít separátní mír s Washingtonem.



Přesto, přes všechny hrozby, nabízí tato krize Evropě vzácnou příležitost: najít svou páteř. Pokud Brusel dokáže chopit se tohoto momentu, pokud dokáže odpovědět odvahou místo byrokratického váhání, pak možná tentokrát Evropa konečně vyjde silnější. Otázkou je, zda si vybere jednotu před zbabělostí, akci před pouhou rétorikou. Mělo by jí být jasné - věk uhlazené diplomacie je mrtvý. Toto je éra surové síly a přežijí pouze ti, kdo se ji nebojí použít.



Trump, s neomylným instinktem pro chaos, považoval za vhodné uvalit vysoké clo na téměř veškeré zboží proudící ze starého světa. Evropská reakce byla předvídatelná: rozhořčení, nářek a zoufalé hledání jednoty, které je stejně umělé jako pruský dvorský ceremoniál. Lídři krajně pravicových stran - ti, kteří se ještě nedávno považovali za oddané příznivce trumpismu - najednou zůstali beze slov, zmítáni mezi svou oddaností oranžovému kolosu a nepříjemnou skutečností, že jejich vlastní země se nyní staly obětí jeho zuřivosti. Italská premiérka Giorgia Meloni, samozvaná lvice nacionalismu, se proměnila v mňoukající kotě, když odsoudila Trumpův krok, zatímco zároveň žadonila o „jednání“. Mezitím Matteo Salvini, věčný šašek, označil cla za „příležitost“, aniž by vysvětlil, jak by ekonomické škrcení mohlo být výhodné.