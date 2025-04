Trump a jeho lidé z nás dělají černého pasažéra, aby tím nahráli Rusku

5. 4. 2025 / Boris Cvek

Oblíbená pohádka nebo spíše hnusná fraška, omílaná v souvislosti s Trumpem, je to, že nás Evropany prý chce probudit k větší obranyschopnosti. Asi proto je jeho nejbližší kámoš v Unii Orbán a lidi kolem Trumpa podporují krajní pravici nejen v Německu. Stejně jako Putin.

Takzvaná Evropa je, zejména v očích těch, kdo odmítali desítky let federalizaci EU, ten hnusný „černý pasažér“, který se vezl na výdajích USA. A prý je to od USA férové, když nám to připomínají. Dobře, bral bych to, kdyby se takto mluvilo v souvislosti s Obamou, Bushem nebo Bidenem. Ano, oni opravdu stáli na naší straně. Ale Trump a jeho lidé stojí na straně Putinově přece. Dělají z nás černého pasažéra proto, že je to v zájmu Putina, v zájmu našeho oslabení. Chtějí nástup krajní pravice a zničení EU.

Viceprezident Vance to znovu zopakoval, jenže kdo by si toho všiml, že? Řekl, že Rusko nebo Čína nejsou nebezpečím pro Evropu, tím nebezpečím je prý migrace a potlačování opozice. Za ta slova Vance pochválil Putinův vyjednavač Dmitrijev. Ano, udělejte z migrace hlavní téma evropské politiky, vydávejte krajní pravici za nedemokraticky utlačovanou… a Putin to tu sežere brzy všechno. Ostatně AfD už v prevencích dohání CDU. A výdaje na obranu? Putin s Dmitrijevem se uprostřed řehotu budou plácat po stehnech: výdaje… to se povedlo, co?!

Čeho se naopak Trump nebo Putin bojí nejvíce? Federalizace EU.

