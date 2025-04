Desetitisíce lidí protestovaly proti Trumpovi v rámci demonstrací „Ruce pryč“ ve Washingtonu

6. 4. 2025

čas čtení 6 minut



Poslanci Kongresu Jamie Raskin, Eric Swalwell a Ilhan Omar mezi řečníky, kteří odsoudili „fašismus“.





Demonstranti, jejichž počet se odhaduje na desítky tisíc, se v sobotu shromáždili ve Washingtonu na demonstraci masového nesouhlasu s politikou Donalda Trumpa, která se podle nadějí organizátorů promění v nekonečný cyklus protestů, jež by nakonec mohly Trumpa ve volbách do Kongresu v příštím roce neutralizovat, píše Robert Tait.



Hněv na Trumpa a Elona Muska, se projevil v moři transparentů na washingtonském nákupním středisku ve stínu washingtonského monumentu. Četné transparenty odsuzovaly oba muže za zavírání vládních úřadů, omezování pracovních míst a služeb a - často obrazně řečeno - za ohrožení přežití americké demokracie.



„Vzdorujte, jako by byl rok 1938 v nacistickém Německu“ a ‚Fašismus je živý a zdravý a žije v Bílém domě‘, zněla dvě hesla na shromáždění Hands Off, které pořádala občanská skupina Indivisible a na němž vystoupila řada dalších organizací i demokratičtí poslanci Kongresu.

Shromáždění, které se konalo souběžně se zhruba tisícovkou dalších akcí s podobnou tematikou po celé zemi, bylo plné kritických výpadů namířených proti Trumpovi i Muskovi.



„Věří, že demokracie je odsouzena k zániku, a věří, že změna režimu je na dosah, když se jim podaří zmocnit se našeho platebního systému,“ řekl Jamie Raskin, demokratický zástupce z Marylandu, který je vedoucí osobností strany v soudním výboru Sněmovny reprezentantů.



Dodal: „Pokud si myslí, že se jim podaří zlikvidovat základy demokracie, pak nevědí, s kým mají tu čest.“



Sobotní události následovaly po týdnech znepokojení mezi protitrumpovskými silami, že prezident prosadil svou agendu bez adekvátního odporu kongresových demokratů a bez projevů masového odporu lidu, které se objevily na počátku jeho prvního prezidentství.



Přišly však také několik dní poté, co demokraté čerpali povzbuzení z vítězství ve volbách o uvolněné křeslo nejvyššího soudu ve Wisconsinu, do nichž Musk neúspěšně vložil 25 milionů dolarů z vlastních peněz, aby podpořil Trumpa podporujícího republikánského kandidáta.



Následovalo také zavedení Trumpovy politiky dovozních cel, která vyvolala masivní propady na mezinárodních akciových trzích a podnítila obavy z hospodářského poklesu.



Několik řečníků a účastníků shromáždění vyjádřilo naději, že shromáždění dodá odvahu dalším Američanům rozčarovaným z Trumpovy politiky, aby se připojili k budoucím shromážděním, a dodali tak rodícímu se protestnímu hnutí tolik potřebný impuls.



„Chceme vyslat signál všem lidem a institucím, které projevují Trumpovi předvídavou poslušnost a dávají najevo, že jsou ochotny před ním pokleknout, že ve skutečnosti existuje masové veřejné hnutí, které je ochotno povstat a zastavit to,“ řekla Leah Greenbergová, výkonná ředitelka organizace Indivisible.



„Pokud se naši političtí vůdci proti Trumpovi postaví, budeme jim krýt záda. Chceme, aby se postavili a chránili normy demokracie, a chceme, aby viděli, že existují lidé, kteří jsou ochotni to udělat. Cílem této akce je toto dát jasně najevo.“



Robert Weissman, spolupředseda skupiny Public Citizen, která se zabývá ochranou práv spotřebitelů, řekl přítomným: „Je jen jedna věc, která může čelit autoritářskému momentu, kterému čelíme, a to je hnutí, které zde dnes vidíme.“



Na otázku, zda masové demonstrace stačí k tomu, aby Trumpa zastavily, odpověděl: „Není to jednorázová záležitost. Musí to být trvalý fenomén. Demokraté byli hodně kritizováni za to, že se v Kongresu nepostavili na odpor, takže událost, jako je tato, jim zpevní páteř.



„Jde o to, aby se demokraté polepšili a dodali si odvahu - a to se stane. Platí to i pro obyčejné lidi, protože Trumpova autoritářská metoda je navržena tak, aby si lidé mysleli, že je zbytečné klást odpor. To přivede to další lidi.“



Několik kongresových demokratů předpovědělo, že shromáždění bude inspirací pro další protesty, což nakonec podpoří volební triumf v polovině volebního období do Kongresu v příštím roce, kdy se bude rozhodovat o kontrole nad Sněmovnou reprezentantů a Senátem.



„Takhle vypadá boj za svobodu proti fašismu,“ řekl Eric Swalwell, zástupce Kalifornie. „Toto není poslední den boje, je to první den. Až se o tom všem bude [psát], uvidíte, že 5. dubna to všechno ožilo. Energie a aktivismus plodí energii a aktivismus.“



Několik členů připustilo, že protesty málokdy stačí k tomu, aby nahradily autoritářské vlády, jak se ukázalo v zemích, jako je Turecko a Maďarsko, jejichž silní vůdci, Recep Tayyip Erdogan, respektive Viktor Orbán, přežili ve funkci navzdory opakovaným epizodám pouličních protestů.



„Pozvali jsme několik historiků, aby o této otázce diskutovali,“ řekl Raskin. „Řekli, že v některých zemích existovala jen legislativní parlamentní strategie, a ta uspěla jen asi v jedné třetině případů.



„V jiných zemích existovala jen strategie lidového odporu, a ta uspěla v o něco více než třetině případů. Ale když máte strategii lidového odporu a účinnou legislativní strategii, tak zvítězí ve více než dvou třetinách případů. Není to záruka, ale musíte mít národní masovou lidovou akci a zároveň mít účinnou legislativní strategii.“



Zástupce Don Beyer, jehož okrsek v severní Virginii - domov 75 000 federálních zaměstnanců - byl Muskovým útokem na vládní agentury neúměrně postižen, přirovnal účinek Trumpových kroků k převratu, který způsobil Mao Ce-tung během čínské kulturní revoluce.



Podle něj však Trumpa vykolejí volby v příštím roce, o nichž je prý „do jisté míry přesvědčen“, že budou ''svobodné a spravedlivé''.





„Nejsou dokonalé, [ale] lidé mají šanci promluvit,“ řekl Beyer. „Volby jsou do značné míry decentralizované a organizované okrsek po okrsku. Existuje spousta šancí, jak se prosadit. To jsme právě viděli ve Wisconsinu.“





Zdroj v angličtině ZDE

