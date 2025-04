Turów končí! Aktivisté Greenpeace vylezli na rypadlo v dole a požadují útlum těžby a pomoc lidem v regionu

7. 4. 2025

Tisková zpráva Greenpeace Polsko a Greenpeace Česká republika Turów - 7. dubna 2025: Téměř 20 aktivistů a aktivistek Greenpeace, mezi nimiž je i jeden Čech, vylezlo dnes v časných ranních na jedno z rypadel v polském příhraničním uhelném dole Turów, do kterého dlouhodobě odtéká voda z českého území. Cílem jejich protestu je vyzvat polského premiéra Donalda Tuska, aby jednoznačně přiznal, že povrchový důl a elektrárna Turów se uzavřou během několika příštích let. Stanovení termínu konce těžby musí být podle Greenpeace doprovázeno plánem spravedlivé transformace regionu, který umožní získat všechny potřebné finanční prostředky a zdroje, především z fondů Evropské unie. Pokud bude polská vláda ignorovat realitu a nenaplánuje konec těžby, hrozí regionu kolaps a nezaměstnanost.









Aktivisté a aktivistky Greenpeace na rypadle, které je vysoké asi jako třináctipatrový bytový dům, umístili obří transparent s portrétem polského premiéra Donalda Tuska se vzkazy v polštině "Uhlí končí, postarejte se o lidi!” a “Spravedlivou transformaci hned”. Na místě použili i transparent v češtině “Turów do roku 2044? Nesmysl”.

Greenpeace Polsko upozorňuje, že vzhledem ke změnám, k nimž dojde na tzv. kapacitním trhu po roce 2028, bude v provozu pouze jeden blok elektrárny. Přestože jde o nejnovější blok elektrárny, je to zároveň blok, který má kvůli své chybné konstrukci již od roku 2021 dlouhé odstávky a jen zřídkakdy pracuje na plný výkon.

“Nejhorší plán je nemít vůbec žádný plán. A to se přesně děje v případě dolu Turów. Těžba uhlí do roku 2044, kterou si naplánovala polská těžební společnost, je absolutně mimo realitu. Je důležité, aby polská vláda začala jednat a situaci řešit, aby za pár let nezůstala v regionu jen obří díra v zemi a vysoká nezaměstnanost. Protože problémy regionu by pak měly negativní dopady i za hranicemi. Proto by nejasná situace ohledně budoucnosti dolu Turów měla zajímat i českou vládu,“ říká Jiří Kroupa, český aktivista, který je na rypadle.

Česká vláda premiéra Andreje Babiše nejdříve rozhodnutí prodloužit těžbu na dole Turów až do roku 2044 žalovala u Soudního dvoru EU. Když se úřadu ujal premiér Petr Fiala, narychlo se dohodl se svým polským protějškem na pokračování těžby výměnou za finanční kompenzace na stavbu vodovodů a žalobu stáhl. Od té doby je situace kolem dolu Turów zakonzervovaná, přestože energetika v Evropské unii prochází turbulentním výkonem a obnovitelní zdroje vytlačují uhlí. Nyní je podle Greenpeace nejvyšší čas, aby se i česká vláda začala té polské ptát, co s obřím dolem hned za českými hranicemi ve skutečnosti bude.

“Jsem rád, že Greenpeace na Turów opět upozorňuje. Polská vláda totiž jedná tak, jako by náš region úplně odepsala. Jak jinak si vysvětlit fakt, že ostatní polské těžební oblasti mají svůj plán pro transformaci, jen Turów ne? Jediný polský důl, který je vklíněný mezi dva další státy, je hluboký 330 metrů a těží se v něm přes 100 let, by měl ukončit těžbu jako první, nikoli jako poslední. Jeho obrovský negativní vliv na životní prostředí Německa i České republiky potvrdil i Soudní dvůr EU, který v předběžném opatření v roce 2021 nařídil neprodleně pozastavit těžbu,” říká Milan Starec, člen místního Sousedského spolku Uhelná.

“Obyvatelé regionu kolem dolu Turów si zaslouží strategický plán, který by zajistil jejich budoucnost. Bez peněz však mohou udělat jen málo, a pokud vláda nepřizná, že komplex Turów v příštích letech přestane fungovat, nemají šanci prostředky získat. Evropské fondy, které mohou přijít, pokud vláda stanoví reálné datum uzavření dolu Turów, podpoří vznik nových pracovních míst a investice, které obyvatelé potřebují. Podobně jako se to děje v lokalitách uzavíraných hnědouhelných dolů ve Velkopolském vojvodství,” říká Krzysztof Cibor, který vede kampaňový tým Greenpeace Polsko.

