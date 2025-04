Světové finanční trhy po víkendu se znovu dramaticky propadají

7. 4. 2025

Britský FTSE 100 se propadl o 6 % na roční minimum uprostřed tržních otřesů, Trump říká, že „někdy je třeba brát léky“



Japonský Nikkei 225 se v pondělí propadl o téměř 9 %, hongkongský Hang Seng o 8 % a jihokorejské obchodování bylo dočasně zastaveno kvůli obavám z Trumpových cel.



FTSE 100 se propadl o 6 % na roční minimum



Britský akciový trh se na začátku obchodování propadl hluboko do červených čísel.



Akcie opět prudce klesají a přidávají se tak k velkým ztrátám z minulého týdne, investoři se stále více obávají, že obchodní politika Donalda Trumpa povede k recesi.



V Londýně se index blue-chip akcií FTSE 100 propadl o 488 bodů, tj. o 6 %, čímž index klesl na 7566 bodů, což je nejnižší úroveň od února 2024.



To je ještě výraznější propad než páteční téměř pětiprocentní pokles poté, co Čína podnikla odvetná opatření proti USA s novými vlastními cly.



Všechny akcie v indexu FTSE 100 jsou v červených číslech, přičemž britská výrobní společnost Rolls-Royce se propadla o 13 %.



Mezi nejvíce klesajícími akciemi jsou také těžaři, banky a investiční společnosti.



Dnes ráno panuje všeobecné zklamání, že o víkendu nedošlo k žádnému pokroku v otázce amerických obchodních cel, přičemž Trump svá nová cla označil za nezbytnou „medicínu“.



Kathleen Brooksová, ředitelka výzkumu ve společnosti XTB, říká, že investoři zoufale očekávají „konkrétní kroky“, jako je pozastavení nebo obrat v otázce Trumpových cel.



Tento trh hledá konkrétní kroky, nikoliv řeči o krocích. Nejlepším všelékem pro finanční trhy by nyní bylo pozastavení nebo zrušení celního programu ze strany USA.



Chaos na trhu je známkou toho, že investoři zpochybňují kompetentnost Trumpova Bílého domu, vysvětluje Paul Donovan, hlavní ekonom společnosti UBS Global Wealth Management:



V průběhu víkendu poskytli představitelé americké administrativy protichůdná prohlášení ohledně obchodních daní, což u investorů vyvolalo pochybnosti o existenci nějakého generálního plánu. Pokusy o ospravedlnění útoků na tučňáky z Heardova ostrova jen zdůraznily zvláštnost uvalení cel. Americký prezident Trump si našel čas během svého golfového víkendu, aby dvakrát napsal, že poklesy akcií jsou „záměrné“.



Investoři předpokládali, že Trumpovy obchodní daně jsou nástrojem vyjednávání, stejně jako během prvního funkčního období. To závisí na kompetentním politickém rozhodování, které by vyvážilo přínosy obchodních jednání a škody způsobené cly.



Pokud bude kompetentnost tvorby politiky zpochybněna, trhy se budou obávat, že hospodářské škody budou trvalé.

Evropský index Stoxx 600 se propadl na 16měsíční minimum



Akcie napříč Evropou se propadly na nejnižší úroveň od prosince 2023.



Panevropský index Stoxx 600, který sleduje šest set největších evropských společností, se v pondělí ráno propadl o více než 6 % na nejnižší úroveň od začátku prosince 2023.



Richard Hunter, vedoucí oddělení trhů ve společnosti interactive investor, říká:



„Čína má zjevně náladu na boj a dvě největší světové ekonomiky jsou na kordy, což má pro investory nepěkný výsledek.



Odvetná cla, která Čína oznámila v pátek, poslala trhy do dalšího kolotoče, zatímco víkendové komentáře prezidenta Trumpa situaci příliš neuklidní a americké futures již naznačují, že nás čeká další obtížná obchodní seance.



Trh s futures naznačuje, že americký index S&P 500 se po zahájení dnešního obchodování propadne o dalších 3,5 %, přičemž technologicky zaměřený index Nasdaq je na cestě k propadu o 4,5 %.



Evropské akciové trhy se propadají, protože Trump odmítá ustoupit.



V celé Evropě se akciové trhy ocitly ve volném pádu.



Ve Frankfurtu se německý index DAX na začátku obchodování propadl o 10 %, francouzský CAC ztratil 6,6 % a italský FTSE MIB klesl o 5,7 %.



FTSE 100 je opět na cestě k nejhoršímu dni od roku 2020



V procentním a bodovém vyjádření by byl dnešní ranní propad o 6 % nejhorším dnem pro index FTSE 100 od března 2020, kdy se trhy propadly na začátku pandemie Covid-19.



Australský akciový trh zaznamenal nejhorší seanci od pandemie Covid-19, která otřásla trhy před pěti lety.





Index S&P/ASX 200 uzavřel poklesem o 4,2 % a nyní je téměř 15 % pod svým historickým maximem z února.





Donald Trump prohlásil, že neustoupí od svých rozsáhlých cel na dovoz z většiny zemí světa, pokud země" nevyrovnají svůj obchod s USA"







„Málokdy, pokud vůbec někdy, bylo příštích několik dní tak důležitých,“ varovala v pondělí ráno své klienty Deutsche Bank.V nové výzkumné zprávě Deutsche poukazuje na to, že šok od „Dne osvobození“ minulou středu vedl ke čtvrtému nejhoršímu dvoudennímu propadu trhu od druhé světové války - horší dny za sebou zaznamenaly pouze krach v roce 1987, Velká finanční krize v roce 2008 a počáteční panika při covidu.Deutsche varuje, že jde o největší narušení trhů od roku 1971, kdy Richard Nixon vyřadil Ameriku ze zlatého standardu:To představuje největší otřes globálního obchodního systému od pádu Bretton Woods v roce 1971 a bude představovat největší zvýšení daní pro americké spotřebitele od zákona o kontrole příjmů a výdajů z roku 1968, který přišel během války ve Vietnamu.Rozsah cel „Dne osvobození“ však předčil očekávání a svévolný způsob jejich kalibrace byl velkým šokem a vytváří značný problém s důvěryhodností, který je pro globální trhy stejně znepokojivý jako samotná akce.Deutsche dodává, že je důležité sledovat, zda se americká administrativa pokusí najít „elegantní únikovou cestu, nebo zdvojnásobí“ svou obchodní politiku, dodává Deutsche:To je klíčové, protože to bude diktovat více věcí než jen obchod. Ovlivní to celý vztah mezi USA a ostatního světa ve všem, co je důležité, včetně obrany, geopolitiky a multilaterálního světového řádu založeného na pravidlech. Takže to, kam se bude obchod ubírat, ovlivní vše ostatní.To, co dělá vláda USA, bude mít obrovské globální důsledky pro rok 2025 a následující roky a desetiletí. V současné době je jen málo známek toho, že by ustupovala, což bude pravděpodobně signalizovat další tržní turbulence. Málokdy, pokud vůbec někdy, bylo příštích několik dní tak důležitých.Miliardář a investor Bill Ackman přes noc vyzval Donalda Trumpa, aby pozastavil svá nová globální cla, a varoval.Ackman, který Trumpa podporoval během loňského prezidentského klání, na Twitteru napsal, že by bylo „ekonomickou jadernou válkou“, kdyby USA 9. dubna, jak plánovaly, zavedly svá nová odvetná cla na mnoho obchodních partnerů.Podle Ackmana je to známka hlubokých a rostoucích obav Wall Street z obchodní války:Ale tím, že zavedeme masivní a nepřiměřená cla jak na naše přátele, tak na naše nepřátele, a tím zahájíme globální ekonomickou válku proti celému světu najednou, jsme v procesu ničení důvěry v naši zemi jako obchodního partnera, jako místo pro podnikání a jako trh pro investování kapitálu.Prezident má příležitost vyhlásit devadesátidenní odklad, vyjednat a vyřešit nespravedlivé asymetrické celní dohody a přimět k novým investicím v naší zemi v řádu bilionů dolarů.Ackman také tvrdil, že americký ministr obchodu Howard Lutnick je ve střetu zájmů kvůli svému vztahu k firmě Cantor Fitzgerald, která poskytuje finanční služby, a to kvůli jejímu působení na trhu s dluhopisy (kde v době tržní krize rostla cena).Ackman tvrdil, že:Právě jsem přišel na to, proč je @howardlutnick lhostejný k akciovému trhu a krachu ekonomiky. On a Cantor mají dlouhé dluhopisy. Vydělává, když naše ekonomika krachuje.Je špatný nápad vybrat si ministra obchodu, jehož firma vydělává na celostátním ekonomickém krachu. Je to neslučitelný střet zájmů.Lutnick odstoupil z funkce předsedy a generálního ředitele společnosti Cantor Fitzgerald, když byl potvrzen ve funkci ministra obchodu, přičemž dva z jeho synů zaujali ve firmě vedoucí pozice.Index Eurostoxx 50, který zahrnuje 50 největších evropských společností, je na cestě k poklesu o přibližně 4 %. Trh s futures rovněž naznačuje, že hlavní britský akciový index FTSE 100 by mohl při otevření v 8 hodin ráno klesnout o 2 %.Wall Street je také na cestě k dalšímu propadu.Podrobnosti přináší Ipek Ozkardeskaya, hlavní analytik Swissquote Bank:Ať se dnes ráno podíváme kamkoli, je to krvavá lázeň. S&P500 je v době psaní tohoto článku téměř o 4 % níže, futures na Nasdaq klesly o více než 4 %, totéž platí pro evropské futures, a to týden ještě anizatímco trhy v Asii se v pondělí na začátku obchodování propadly a pokračovaly tak ve dvoudenním výprodeji, který minulý týden zlikvidoval hodnotu světových akciových trhů o téměř 5 bilionů dolarů. Trump naznačil, že ho ztráty na trzích neznepokojují, když v neděli pozdě večer novinářům řekl: „Nechci, aby cokoli kleslo. Ale někdy musíte vzít lék, abyste něco napravili.“Premiér Šigeru Išiba uvedl, že jeho vláda bude nadále žádat Trumpa o snížení cel, ale že výsledky „nepřijdou přes noc“.Akcie čínských technologických gigantů Alibaba a Tencent klesly o více než 8 %.Podle místních médií tento pokles znamenal největší jednodenní bodovou i procentuální ztrátu v historii.Celní opatření Donalda Trumpa by mohla zpomalit hospodářský růst eurozóny o 0,5 až 1 procentní bod, uvedl guvernér řecké centrální banky v rozhovoru pro Financial Times, který byl zveřejněn v pondělíYannis Stournaras se vyjádřil v souvislosti s tím, že země Evropské unie zvažují, zda v příštích dnech schválí první soubor cílených protiopatření na dovoz zboží z USA v hodnotě až 28 miliard dolarů, od zubních nití po diamanty, píše agentura Reuters.Bloku 27 zemí hrozí od středy 25% dovozní cla na ocel a hliník a automobily a reciproční cla ve výši 20 % na téměř všechno ostatní zboží.Stournaras v rozhovoru pro noviny varoval, že hrozící globální obchodní válka může v eurozóně vyvolat velký „negativní poptávkový šok“, který by mohl silně ovlivnit evropský hospodářský růst.Pro FT uvedl:Výrazný nepříznivý dopad na růst by mohl vést k tomu, že aktivita by byla mnohem slabší, než se očekávalo, což by stáhlo inflaci pod naše cíle.Evropská centrální banka odhadla, že plošné americké clo ve výši 25 % na evropský dovoz by v prvním roce snížilo růst eurozóny o 0,3 procentního bodu. Proticelní opatření EU vůči USA by tento podíl zvýšila na půl procentního bodu.Společnost Howmet Aerospace, která dodává díly pro letadla vyráběná společnostmi Airbus a Boeing, může podle dopisu, který viděla agentura Reuters, zastavit některé dodávky, pokud je zasáhnou cla Donalda Trumpa.Společnost Howmet se sídlem v Pittsburghu v dopise zákazníkům uvedla, že vyhlásila zásah vyšší moci - právní postup, který umožňuje smluvním stranám vyhnout se svým závazkům, pokud je zasáhnou nevyhnutelné a nepředvídatelné vnější okolnosti.Tisková agentura citovala dopis, v němž společnost píše: „Howmet se omlouvá z dodávek jakýchkoli výrobků nebo služeb, které jsou ovlivněny tímto vyhlášeným stavem nouze a/nebo nařízením o clech.“Howmet je dodavatelem kritických kovových komponentů používaných v leteckém průmyslu v hodnotě 150 miliard dolarů.Společnosti Boeing a Airbus bezprostředně neodpověděly na žádost agentury Reuters o komentář k dopisu, který byl podle tří zdrojů z odvětví zaslán více firmám napříč leteckým sektorem.Podle jednoho ze zdrojů se jedná o první podobný krok velké letecké společnosti od oznámení cel.Zdroj v angličtině ZDE