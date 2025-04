Channel 4 News: Izraelci zabili v Gaze za posledních 24 hodin dalších šedesát lidí, většinou ženy a děti

8. 4. 2025

čas čtení 2 minuty



Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 7. dubna 2025, 19 hodin: V pondělí večer se izraelský premiér setkal s Donaldem Trumpem, aby jednal nejen o clech, ale také o válce v Gaze. Od chvíle, kdy se v posledních třech týdnech zhroutilo příměří, obnovila izraelská armáda pozemní a leteckou ofenzivu v pásmu. Nejméně jeden novinář byl dnes zabit po leteckém útoku na mediální stan v Chán Unisu a za posledních 24 hodin bylo údajně zabito kolem 56 Palestinců. Reportáž přináší Jonathan Rugman.











Reportér: V pondělí ráno se v Gaze po izraelských náletech, při nichž zahynulo osm lidí, většinou ženy a dětí, hledají přeživší, a pokud existuje nějaký tlak ze strany Washingtonu na ukončení této války, není tu po něm ani stopy. I když se Netanjahu setkává s Trumpem, říká tento muž, Vůbec v nic nedoufáme.













Válka byla obnovena před třemi týdny a počet obětí z řad Palestinců přesáhl 50 000. A deklarovaným plánem Izraele je okupovat palestinské území a poté donutit Hamás k propuštění nejméně 59 pohřešovaných rukojmích. Včera v noci Hamás vypálil několik raket na Izrael a uvedl, že tak reaguje na to, co označil za masakry civilistů. Nikdo však nebyl zabit. Netanjahu vydal rozkaz k zasažení míst, odkud byly rakety vypáleny. Návštěva izraelského vůdce ve Washingtonu je jeho druhou letošní návštěvou, i když byla domluvena na poslední chvíli. Jeho letadlo z Maďarska se údajně vyhnulo vzdušnému prostoru některých evropských zemí, kde by teoreticky mohl být uplatněn zatykač Mezinárodního trestního soudu.





Dnes odpoledne se Trump tvářil, jako by toho měl právě teď hodně na srdci. A pravděpodobně chce, aby mu izraelský premiér před případnou dohodou o zrušení obchodních cel vůči Izraeli plánovaných na úrovni 17 % dal něco na oplátku, případně i ukončení války v Gaze. Dohodu před prezidentovou cestou do Saúdské Arábie příští měsíc.









V Gaze izraelský letecký útok zasáhl stan, při němž zahynul palestinský novinář a několik dalších bylo zraněno. Izraelci tvrdí, že mířili na falešného novináře, teroristu, který se podílel na útocích ze 7. října. Muž, který byl dnes pohřben, byl však jiný. Reportér Helmi Al Fukawa, nejnovější z více než 200 novinářů, kteří byli zabiti.











Z tohoto místa výbuchu je to do Bílého domu daleko, ačkoli Trumpova administrativa obešla Kongres a poslala Izraeli americké zbraně v hodnotě 4 miliard dolarů. Otázkou je, jak dlouho tato podpora vydrží. A s ní i tato válka.

0