Izrael v neděli usekl tomuto čtyřletému chlapci hlavu

7. 4. 2025

Izrael dnes v Gaze sťal Hamzu bombou americké výroby. Byly mu pouhé čtyři roky. Žádné titulky. Žádné odsouzení. Žádné celosvětové pobouření. Ani slovo od takzvaného mezinárodního společenství.

Israel beheaded Hamza with an American-made bomb in Gaza today.



He was only 4 years old.



No headlines. No condemnation. No global outcry.



Not a whisper from the so-called “international community.” pic.twitter.com/Azx77B1hvW